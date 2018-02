Näin Niinistön puhetta kommentoitiin eduskunnassa: Orpo kiittää, Anderssonilta kritiikkiä

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) oli odotetun tyytyväinen presidentti Sauli Niinistön puheessaan esittämiin varoituksiin löysän taloudenpidon vaaroista. Valtiovarainministerinä kamreerin maineessa ollut Niinistö linjasi valtiopäivät avanneessa puheessaan, että parantuneeseen taloustilanteeseen ei pidä tuudittautua.

Valtiovarainministeri Petteri Orpoa (kok.) ilahtui tiukan talouspolitiikan korostamisesta. Roni Rekomaa / Lehtikuva

– Tässä on ollut henkeä että nyt on varaa jakaa rahaa, kun oikeasti sitä jakovaraa ei ole. Me velkaannumme vieläkin suuresti, kuten Niinistö muistutti. Jos korot lähtevät nousuun, niin silloin olemme todella suurissa vaikeuksissa, Orpo sanoi valtiopäivien avajaiskahveilla.

Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho kiitteli puhetta. Martti Kainulainen / Lehtikuva

Myös sinisten puheenjohtaja Sampo Terho kiitteli Niinistön puhetta.

– Kuten yleensä, hän puhui hyvin ja keskittyi oikeisiin asioihin. Maalla menee sinänsä paremmin kuin pitkään aikaan, mutta velkaantuminen kasvaa edelleen ja se ei itsekseen taitu, vaikka talouskasvu on saatu liikkeelle.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne löysi kamreerimaisten linjausten lisäksi Niinistön puheesta hallituspuolueiden edustajien näkemyksistä poikkeavan viestin.

– Minusta viestin voi tulkita sillä tavalla, että kasvu kuuluu kaikille tässä tilanteessa, Meillä on hallituksen toimesta leikattu niin kovalla kädellä työttömiltä, lapsiperheiltä, eläkeläisiltä ja opiskelijoilta, että tässä tarvitaan muutosta, Rinne sanoi.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne piti ilmastonmuutoksen mainitsemista tärkeänä. Martti Kainulainen / Lehtikuva

Hän viittasi erityisesti presidentin puheen kohtaan, jossa Niinistö kertoi pitävänsä ymmärrettävänä sitä, että niukkojen vuosien ja leikkausten jälkeen on kertynyt tarpeita, joita on hyvä arvioida.

Rinne piti tärkeänä sitä, että Niinistö nosti puheessaan esiin ilmastonmuutoksen yhdeksi sellaiseksi teemaksi, joita voitaisiin käsitellä presidentin ja eduskuntapuolueiden puheenjohtajien yhteisissä kokoontumisissa. Rinne pitää ajatusta hyvänä.

– On ollut mukavaa olla mukana niissä keskusteluissa, joita tasavallan presidentin kanssa on käyty. Ne ovat pysyneet hirveän hyvin asiassa ja tasavallan presidentin läsnäolo instituutiona johtaa siihen, että keskustelu pysyy rakentavana.

Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ottaa kutsun vastaan, jos Niinistö sellaisen esittää.

– Koen, että Suomessa on edelleen tarvetta keskustelufoorumille, jossa ei olla ihan kiinni päivänpolitiikassa vaan pystytään katsomaan vähän pidemmälle tulevaisuuteen. Siltä osin koen hänen ulostulonsa tervetulleeksi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson toivoi enemmän puhetta presidentin toimivaltaan kuuluvista teemoista. Martti Kainulainen / Lehtikuva

Andersson kummasteli Niinistön puheessa sitä, että presidentti liikkui paljon tonttinsa ulkopuolella.

– Tässä liikuttiin aika paljon sellaisissa teemoissa, jotka eivät ole suoraan presidentin toimivallassa. Puhuttiin euroopan integraatiosta ja talouspolitiikasta. Hän olisi voinut tuoda enemmän näkemyksiä siitä, mitä tämä Suomen turvallisuusyhteistyön muutos tulevan kauden aikana tarkoittaa ja miltä osin hän aikoo tehdä yhteistyötä eduskunnan kanssa, Andersson sanoi.

Vasemmistoliitto on kritisoinut sitä, että puolustusyhteistyön syventämistä ja esimerkiksi sotaharjoituksia koskevissa asioissa presidentti on tehnyt yhteistyötä hallituksen kanssa. Eduskunnan rooli on vasemmistoliiton mukaan jäänyt pieneksi.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto arvosti vaalikausien välisen yhteistyön korostamista. Martti Kainulainen / Lehtikuva

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto piti puhetta hyvänä ja tasapainoisena. Erityisesti vakauden ja jatkuvuuden merkityksen korostaminen miellytti Aaltoa.

– Oli hyvä, että presidentti korosti vaalikausien välistä yhteistyötä, sitä punaista lankaa. Ei voi mennä niin, että kukin vaalikausi kuluu siihen, että kukin hallitus vuorollaan tekee tyhjäksi edellisen vaalikauden työtä vain omia sidosryhmiään kuunnellen.