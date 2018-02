Suomen suurin sairaanhoitopiiri älähtää: Hoitajien ylityökielto vaarantaa potilasturvallisuuden – "Erittäin vakava asia"

Työntekijöitä on vaikea saada, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä kerrotaan.

Kunta-alan ylityökiellolla on ollut välittömiä vaikutuksia, kerrotaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.

Kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto voi vaarantaa pitkittyessään potilasturvallisuuden, sanoo johtava ylilääkäri Petri Bono Helsingin seudun yliopistollisesta keskussairaalasta Hyksistä Ylelle.

Yle kysyi tiistaina iltapäivällä Bonolta, miten hoitajien ylityökielto vaikuttaa Suomen suurimman sairaanhoitopiirin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eli HUSin alueella.

Muun muassa sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy sekä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ovat aloittaneet tänä aamuna ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, Tehyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) työsopimusneuvottelujen vauhdittamiseksi.

Kielto on voimassa toistaiseksi, Tehy kertoo.

Bono sanoo Ylelle, että ylityökiellolla on ollut välittömiä vaikutuksia.

– Tänään on jouduttu perumaan pari vatsakeskuksen leikkausta ja Meilahden ja Jorvin päivystyksissä on ollut varsin ruuhkaista.

– Meillä on tiedossa, että ensi yönä muun muassa lasten teholla on vajausta hoitohenkilökunnassa ja samoin Hyvinkään synnytyssalissa. Ratkaisu näihin on vielä tässä vaiheessa epäselvä.

Bono toteaa, että jos osastopaikkoja ei saada pidettyä auki, osastot ruuhkautuvat, päivystys ei vedä ja lopulta jonot ulottuvat myös leikkaussaleihin.

Hänen mukaansa vaikeudet johtuvat käytännössä siitä, että työntekijöitä on nyt vaikea saada.

– Meillä on vapaaehtoisuuteen perustuvia ylitöitä jatkuvasti paljon käytössä.

"Tilanne voi eskaloitua"

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on alkanut näkyä HUSin alueella saman tien ja tilanne eskaloituu, jos se pitkittyy, Bono sanoo.

Miten vakavasta asiasta on kyse?

– Erittäin vakavasta asiasta, Bono vastaa.

– Meillä on tietysti laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä ja se velvoittaa antamaan kiireellisen hoidon. Mutta kyllä tämä vaarantaa ehdottomasti potilasturvallisuutta, jos tämä tilanne pitkittyy.

Bonon mukaan HUS seuraa mahdollisia muutoksia koko organisaatiossaan ja raportoi niistä suoraan ministeriötasolle asti.

Asia on herättänyt keskustelua myös pikaviestipalvelu Twitterissä. HUSin toimitusjohtaja Aki Lindén totesi iltapäivällä, että akuutti toiminta pitää aina turvata (siirryt toiseen palveluun).

Ammattijärjestö Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkösen mukaan liiton jäsenet eivät kuitenkaan ole lakossa ja tekevät ne vuorot, jotka on suunniteltu.

– Eikö sen pitäisi riittää pyörittämään meidän järjestelmää, hän kysyi Lindéniltä.

Me emme ole lakossa.

Me teemme ne vuorot, mitkä on suunniteltu.

Eikö sen pitäisi riittää pyörittämään meidän järjestelmää? — Millariikka Rytkönen (@millaryt) 6. helmikuuta 2018

Kunta-alan neuvotteluja on jatkettu tänään tiistaina. Sopimusneuvottelut ovat keskeytyneet aiemmin erimielisyyteen lomarahaleikkausten kompensoinnista.

Lisää kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vaikutuksista voit lukea muun muassa tästä jutusta: Näin kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto voi vaikuttaa: Lapsia pois päiväkodeista, julkisen liikenteen vuoroja saatetaan karsia ja leikkauksia lykätä.

Tilanne voi heijastua esimerkiksi varhaiskasvatukseen: päiväkotien aukioloihin saattaa tulla yllättäviä ja nopeita muutoksia ja aukioloaikoja voidaan joutua supistamaan nopealla aikataululla, varoittaa ainakin Keravan kaupunki (siirryt toiseen palveluun).

Myös Porvoo tiedottaa (siirryt toiseen palveluun), että ylityö- ja vuoronvaihtokielto voi vaikuttaa kaupungin palveluihin.

