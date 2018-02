Helsingin pörssi sulkeutui pari prosenttia miinuksella – Asiantuntija: Kannattaa pitää pää kylmänä

Yhdysvaltain osakemarkkinoilla nähtiin maanantaina pahin päivä vuosiin. New Yorkin pörssin kurssilasku oli pahin sitten vuoden 2011. Esimerkiksi Dow Jones -indeksi putosi maanantaina lähes viisi prosenttia. Yhdysvaltojen vanavedessä myös Aasian pörssit olivat tiistaina selvässä laskussa. Esimerkiksi Tokion Nikkei-indeksi päätyi tiistaina lähes 5 prosenttia pakkaselle.

Helsingissä pörssi avautui laskussa

Helsingin pörssissä kaupankäynti alkoi tiistaina aamukymmeneltä ja isojen yhtiöiden OMXH 25 -indeksi oli aamulla 3,6 prosentin laskussa. Myös muualla Euroopassa pörssit avautuivat laskussa.

Suomalaisasiantuntija Jan von Gerich totesi aamulla, että kurssilasku on toistaiseksi terve merkki siitä, että markkinoilla on kahdensuuntaisia liikkeitä. Hän ei ollut kurssien laskusta yllättynyt, sillä markkinoilla ei ole ollut useisiin vuosiin niin sanottuja korjausliikkeitä.

Finanssiryhmä OP-Pohjola pääekonomisti Reijo Heiskanen puolestaan arvioi Yle Radio Suomen Ajantasassa, että Helsingin pörssin lähes neljänä prosentin lasku on paljon, mutta muistutti, että tilanne on Suomessa erilainen kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa valtion lainakorot ovat nousseet ja taustalla on pelko inflaation kiihtymisestä.

Euroopassa pörssit miinuksella

Päivän mittaan Euroopan pörsseissä osakekurssien lasku tasaantui. Helsingin pörssi sulkeutui kello 18.30 noin kaksi prosenttia miinuksella. OMXH 25 -indeksi oli pörssin sulkeutuessa noin kahden prosentin alamäessä. Myös Lontoossa, Pariisissa ja Frankfurtissa pörssit olivat illansuussa noin kaksi prosenttia miinuksella, summaa STT.

Yhdysvalloissa pörssipäivä avautui tiistaina lievässä kahden prosentin laskussa, mutta kurssit lähtivät avautumisen jälkeen nopeasti nousuun.

Pörssilasku tarkoitti joillekin sijoitusten rajua sulamista. Uutistoimisto Bloombergin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Berkshire Hathawayn toimitusjohtajan Warren Buffetin salkusta paloi noin 5,1 miljardia dollaria ja Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerbergilta 3,6 miljardia dollaria.

Asiantuntija: Kannattaa pitää pää kylmänä ja odottaa tilanteen tasaantumista

OP:n osakestrategi Antti Saari ja Nordean päästrategi Lippo Suominen kertoivat STT:lle, että osakekurssien laskusta ei kannata säihkähtää liikaa.

– Huolissaan pitää olla ainoastaan siinä vaiheessa, jos on nähtävissä, että korjausliike johtuisi siitä, että reaalitalous olisi menossa kohti taantumaa. Siitä ei ole vielä mitään merkkejä, Saari sanoo STT:lle.

– Yhdysvalloissakin veronkevennykset alkavat vasta vaikuttaa positiivisesti. Eli siinä mielessä kannattaa pitää pää kylmänä ja odottaa, että tilanne tasaantuu, hän jatkaa.

Molemmat asianatuntijat uskovat, että kurssit heilahtevat jatkossa enemmän. Heidän mukaansa on vain tervettä, että tällaisia korjausliikkeitä on silloin tällöin.

– Sanotaan näin, että meillä on ollut poikkeuksellisen vähäistä heiluntaa pitkän aikaa. Nousua on ollut, eikä oikeastaan mitään laskuja ole käytännössä nähty. Brexit puolitoista vuotta sitten kesäkuussa on edellinen kerta, kun markkinoilla on ollut kunnon hermoilua, muistuttaa Lippo Suominen.