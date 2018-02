Herätys: Otsikoissa hiihtolomareissun hinnat, Helsinki–Tallinna-tunnelin kustannukset ja Turun iskun tutkintatulokset

Hiihtolomaviikoilla etelään, maksoi mitä maksoi – saako matkan edullisemmin huippusesongin ulkopuolella?

Pian alkavat koulujen hiihtolomat täyttävät lomakeskukset varsinkin etelän auringossa. Matkat ovat myyneet hyvin. Vanhan viisauden mukaan hiihtolomaviikon lomareissusta joutuu maksamaan enemmän kuin sesonkiviikon ulkopuolisesta. Tämä vanha pääsääntö pitää kuitenkin paikkansa vain osin. Jutustamme voit lukea, että hintoja nostavia kysyntäpiikkejä osuu sesonkien ulkopuolellekin.

Turun puukotusiskun tutkinta valmistunut

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi tutkinnan Turun keskustassa viime elokuussa tapahtuneesta puukotusiskusta. Puukotuksia, joissa kuoli kaksi ihmistä ja loukkaantui kahdeksan, on tutkittu terroristisina tekoina. KRP tiedottaa tutkinnan tuloksista kello 13, ja tiedotustilaisuus näkyy suorana Ylen nettisivuilla.

Lassi Lähteenmäki / Yle

Tänään selviää, millainen tunneli Helsingin ja Tallinnan välille on mahdollista rakentaa ja millä hinnalla

Virallisen tunneliselvityksen tulokset esitellään tänään Tallinnassa. Hankkeessa on selvitetty muun muassa, paljonko Helsinki–Tallinna-rautatietunneli tulee maksamaan, missä sen asemat voisivat sijaita, mikä on tarkka kaupunkien välinen matka-aika ja millaisia yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia tunnelista on Helsingille ja Tallinnalle.

Muotoilutoimisto Kairo Oy

Taiwanin maanjäristysten sarja jatkuu

Taiwanissa ainakin neljä ihmistä on kuollut maanjäristyksen takia, kertoo maan hallitus. Loukkaantuneita on yli 200. Kuolonuhrien määrä kasvanee, sillä viranomaiset kertovat yli 140 ihmisen olevan kateissa. Hualienin kaupungia on koetellut maanjäristysten sarja. Sunnuntain jälkeen maa on järissyt liki sata kertaa.

Ritchie B. Tongo / AOP

Lumisateet jatkuvat Etelä- ja Keski-Suomessa

Lunta sataa tänään keskiviikkona etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa. Pohjois-Suomessa sää selkenee paikoin päivällä, kertoo Ylen meteorologi Toni Hellinen. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.