Taiwanin maanjäristyksessä loukkaantuneiden määrä kasvaa – yli 200 kerrotaan loukkaantuneen

Taiwanin tuhoisan maanjäristyksen seurauksena ainakin kahden kerrotaan kuolleen ja yli 200 loukkaantuneen.

Hualienin kaupunkia on koetellut voimakas maanjäristysten sarja. Sunnuntain jälkeen maa on järissyt lähes sata kertaa. Voimakkaan pääjäristyksen jälkeen on tullut vielä ainakin 15 jälkijäristystä.

Voimakkain järistys tapahtui tiistaina iltapäivällä Suomen aikaa. Sen voimakkuus oli 6,4.

Järistys aiheutti rakennusten sortumisia ja teiden vaurioitumisia. Ihmisiä on jäänyt loukkuun rakennuksiin. Teitä ja siltoja on suljettu, ne avataan vasta tarkastusten jälkeen. Sen sijaan järistys ei tiettävästi ole häirinnyt juna- ja lentoliikennettä.

Viranomaisten mukaan 149 ihmistä on tähän mennessä saatu pelastettua vaurioituneista rakennuksista.

Järistysten keskus on ollut vain muutaman kilometrin päässä Hualienin kaupungista. Hualien on yksi Taiwanin suosituimmista turistikeskuksista, koska se sijaitsee viehättävällä itärannikolla ja on lähellä suosittua Taroko Gorgea.

Taiwanissa on usein maanjäristyksiä. Useimmat ovat vähäisiä ja aiheuttavat vain vähän tai ei lainkaan vaurioita.

