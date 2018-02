Disney: Uusi Star Wars -elokuvasarja suunnitteilla

Jonathan Olley / Lucasfilm Ltd.

Disney ilmoitti tiistaina uudesta Star Wars –elokuvasarjasta. Tuotannon taustalla ovat sekä Disney että sen alla toimiva tuotantoyhtiö Lucasfilm.

Game of Thronesin luonut tekijätiimi aloittaa itsenäisen elokuvasarjan työstämisen, kun Game of Thronesin viimeinen tuotantokausi on valmis. Käsikirjoittajina ja tuottajina ovat David Benioff ja D. B. Weiss.

Elokuvien määrää tai tarkkaa julkaisuajankohtaa ei vielä kerrottu.

Game of Thrones -sarjan kahdeksas ja viimeinen tuotantokausi esitetään ensi vuonna.

Lähteet: Reuters, AFP