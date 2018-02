Esikoululaista ei päästetty koulukyyteihin, koska hän tarvitsi joskus myös iltapäivähoitoa – päätös todettiin laittomaksi, mutta vasta kun eskarista oli alle puolet jäljellä

Maanantaina iisalmelaisen Väisäsen perheen esikouluikäinen poika nousi koulutaksiin. Sen ei pitäisi olla mikään uutinen, mutta tässä tapauksessa se on. Koulukuljetuksen järjestyminen oli perheelle kuukausien paperisodan ja kuljetusrumban takana.

Iisalmen kaupunki epäsi syksyllä joukolta esikoululaisia koulukuljetukset kokonaan sillä perusteella, että he tarvitsivat iltapäivisin myös päivähoitoa. Osa vanhemmista suuttui, koska he saivat ilmoituksen pahimmillaan vasta muutama päivä ennen koulun alkua.

Väisäsen perheen äiti Mirva käy keikkatyössä, joten lapsi tarvitsee esikoulun jälkeen päivähoitoa joskus yhtenä päivänä viikossa, joskus useammin. Tämä oli kaupungille peruste kieltää lapselta koulukuljetukset kokonaan.

Minun mielestä se oli maalaisjärjellä ajateltuna ihan typerä päätös. Mirva Väisänen

Kouluvuoden aikana on ollut päiviä, jolloin koulutaksi on hakenut Väisästen vanhemmat lapset kouluun talon edestä ja nuorempi on viety esikouluun koulutaksin perässä ajellen.

– Minun mielestä se oli maalaisjärjellä ajateltuna ihan typerä päätös, perheen äiti Mirva Väisänen puuskahtaa.

Oikeus linjasi: Päätös oli laiton

Tuohtuneet vanhemmat peräsivät kaupungilta syytä siihen, miksi koulukyytiä ei järjestetty. Iisalmen kaupunki perusteli päätöstä perusopetuslailla: kaupunki tulkitsi, että kyytiä ei tarvitse järjestää niille lapsille, jotka ovat esiopetuksen lisäksi myös päivähoidossa. Vanhemmat eivät tyytyneet tähän, vaan valittivat Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Viime viikolla Mirva Väisänen sai lopulta helpottavan puhelun kaupungilta. Oikeus oli ratkaissut hänen valituksensa ja todennut, että kaupungin päätös oli lainvastainen. Oikeuden mukaan koulukuljetusta koskevaa hakemusta ei voida hylätä kokonaan sen takia, että lapselle järjestetään joinakin päivinä päivähoitoa.

Osalle on jo järjestetty kyyti ja muillekin järjestetään niin pian kuin mahdollista. Kirsi-Tiina Ikonen

Iisalmen toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikosen mukaan samassa asemassa on 17 perhettä. Perheistä seitsemän on ilmoittanut käyttävänsä kuljetusoikeutta.

– Osalle on jo järjestetty kyyti ja muillekin järjestetään niin pian kuin mahdollista, hän sanoo.

Ikonen täydentää Ylelle vielä sähköpostitse kaupungin olevan pahoillaan "perheille aiheutuneesta ylimääräisestä vaivasta ja mielipahasta".

Esiopetusta saavalla oppilaalla voi olla jonakin päivänä oikeus perusopetuksen mukaiseen matkaetuun ja toisena päivänä ei. Leena Pöntynen

Mirva Väisänen on oikeuden päätökseen tyytyväinen, joskin esikouluvuodesta ehti kulua yli puolet ennen kuin perheen eskarilainen pääsi kyytiin. Hän ja muut vanhemmat saavat kuitenkin hakea korvauksia eli lainmukaista saattoavustusta siltä ajalta, kun ovat itse kuljettaneet lapsensa esikouluun.

"Sitä varten me olemme täällä"

Toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikosen mukaan oikeuden nyt kumoama päätös johtui siitä, että ennen koulujen alkamista kaksi keskeistä avainhenkilöä vaihtui. Päätöksenteko koulukuljetuksista siirtyi "tilapäisille henkilöille, joilla oli ristiriitaista tietoa aikaisemmista päätöksentekoperusteista".

– Nyt meillä on selkeä hallinto-oikeuden päätös asiasta ja tämän mukaan toimimme jatkossa.

Syksyllä Ikonen kertoi Ylelle olleensa siinä käsityksessä, että myös monessa muussa kunnassa perusopetuslakia on tulkittu samalla tavalla. Koulukuljetuksista vastaava Kuntaliiton erityisasiantuntija Leena Pöntynen on eri mieltä: hän ei tunne muita vastaavia tapauksia.

– Sitä varten me olemme täällä Kuntaliitossa. Virkamiehillä ja luottamushenkilöillä on aina mahdollisuus kysyä. Me ohjeistamme kuntia niin, että esiopetusta saavalla oppilaalla voi olla jonakin päivänä oikeus perusopetuksen mukaiseen matkaetuun ja toisena päivänä ei, hän sanoo.

Lain mukaan esiopetusta saavalla oppilaalla (siirryt toiseen palveluun) on oikeus maksuttomaan kuljetukseen lähtökohtaisesti silloin, kun matka on viittä kilometriä pidempi. Oikeus koskee kuljetusta kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon.

Vireillä vielä kaksi valitusta kuljetuksista

Iisalmessa paljon keskustelua herättänyt koulukuljetuskiista ei kuitenkaan ole vielä kokonaan ratkennut. Vireillä on kaksi valitusta, jotka liittyvät myös koulukuljetuksiin, mutta jotka oikeus voi ratkaista myös toisin.

Ensimmäisessä niistä on kyse tapauksesta, jossa perheen lapsi tarvitsee täydentävää varhaiskasvatusta joka päivä esikoulun jälkeen. Toisessa tapauksessa kyse on koulukuljetuksen aikarajoista.

Kuntaliiton Leena Pöntynen ei tunne yksityiskohtia muista hallinto-oikeuden käsiteltävänä olevien iisalmelaisperheiden tapauksista. Hän kuitenkin huomauttaa, että koulumatkaetuus voidaan myöntää myös perheille, jotka tarvitsevat kuljetusta esimerkiksi vain kotoa esiopetukseen. Tämän tulkinnan pohjalta Iisalmessa voi tulla vielä lisääkin perheitä, joiden saamat kielteiset päätökset kumotaan.

Kuntaliittoon tulee satoja kyselyitä koulukuljetuksista vuodessa. Esiopetuksen kuljetukset ovat yksi tyypillisin syy. Vanhempia hämmentää etenkin laissa oleva maininta oikeudesta kuljetukseen "suoraan" kotoa.

– Laki ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lapsi pitäisi hakea kirjaimellisesti kotipihalta, vaan esiopetusmatkaan voi kuulua kohtuullinen itse kuljettu matka esimerkiksi bussipysäkille.