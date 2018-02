Purjeentekijä paiskii töitä yötä päivää, kunnes juhannuksena koittaa hiljaisuus: "Kerran olin heinäkuussa töissä, eikä kukaan käynyt viikkoon"

Ensin on opittava kieli.

Sanat, jotka maakrapu sivuuttaa helposti, mutta jotka ovat arkipäivää purjeentekijälle.

Vaakaleikkaus, bi-radialleikkaus ja tri-radialleikkaus. Ne kaikki kertovat, monestako palasta ja miten purje ommellaan.

On plotteri ja pulleri, joista ensimmäinen piirtää tietokoneella suunnitellun purjeen kankaalle ja jälkimmäinen vetää kangasta ompelukoneessa eteenpäin.

Ja vielä, on keulapurjeen ala- ja takaliesma, reunat, joihin ommellaan uv-suojakangas, sillä muuten purje hapertuu ja repeää.

Näiden jälkeen itse purjeompelu tuntuu helpolta.

Purjeentekijällä on käytössään vaatturin sakset. Kari Ahotupa / Yle

Hartik Sails (siirryt toiseen palveluun) on yhden miehen yritys Helsingin Östersundomissa.

Ensi alkuun nykyinen yrittäjä Timo Sjöblom autteli Hartik Sailsin perustajaa Sam Hartikaista harvakseltaan, sitten tiheämmin ja lopulta kuuli kavereiltaan, että hänestä itsestään oli tulossa Hartikaisen työn jatkaja.

Yritys vaihtoi omistajaa vuonna 2011, kun Hartikaisella oli mittarissa 72 vuotta.

Timo Sjöblom heitti hyvästit keittiö- ja muille remonttihommille.

– Yhtään en ole katunut, naurahtaa Sjöblom.

Sjöblom purjehtii, totta kai. Miehellä on puinen matkavene, jossa hän viettää keskikesän muiden purjehtijoiden tapaan.

– Kun nostaa purjeet ja saa ne vetämään, sammuttaa moottorin ja on ihan hiljaista. Se on hieno hetki, tuumaa Sjöblom.

Jättipöydältä ompelukoneeseen

Hartik Sailsin tilat Östersundomin piskuisessa yrityskeskuksessa eivät ole järin suuret. Oven pielessä on pienenpieni toimistopöytä. Työhuoneessa on jättimäinen, monen metrin levyinen ja pituinen pöytä, jolla mahtuu levittämään kangasta isoakin purjetta varten.

Yrityksen tiloissa on valtaisat määrät polyesterikangasta, dacronia, joka on suosittu kestävyytensä ja edullisuutensa tähden. Siellä on myös rullakaupalla sinistä kuomukangasta ja läpinäkyvää ikkunamuovia, kääröittäin punaisia, vihreitä ja sinisiä teippejä, joista Sjöblom tekee sapluunan avulla purjenumerot.

– Minusta sininen sopii Suomessa hyvin valkoiseen purjeeseen, tokaisee purjeentekijä.

Purjeentekijän työpöytä on niin suuri, että sillä voisi vaikka tanssahdella. Kari Ahotupa / Yle

Purje siis suunnitellaan tietokoneohjelman avulla. Se piirretään plotterilla, leikataan vaatturin saksilla, ja teipataan kankaat limittäin.

Sitten vuorossa on ompelu, ensin yksi siksaksauma ja sitten viereen toinen. Kaasupolkimella varustettu kone louskuttaa kuin kunnon teollisuuslaite konsanaan. Se syttyy hitaasti, kun pulleri vetää kangasta eteenpäin. Ompelija vain ohjaa kankaan kulkua.

Syntyy kaunis sauma.

Näin jatketaan, kunnes purje on kasassa.

Mutta ei se tähän pääty. Purjeeseen ommellaan vahvikkeita ja kiinnitetään metalliheloja ja muita osia niin, että yksittäisen purjeen tekemiseen hurahtaa helposti pari viikkoa.

Venemessuista potkua yritystoimintaan

Vuosittaiset venemessut (siirryt toiseen palveluun) antavat potkua alan yrittäjille. Esimerkiksi purjeompelimoiden ruuhkakuukaudet alkavat messuista ja jatkuvat juhannukseen. Silloin tehdään töitä yötä päivää, mutta sitten on hipihiljaista.

– Kerran olin heinäkuussa töissä, eikä kukaan soittanut eikä käynyt viikkoon. Päätin, ettei kannata pitää liikettä auki, muistaa Sjöblom.

Siksi hän lomailee kuin muutkin purjehtijat kesällä ja palaa sorvin ääreen syksyksi. Silloin huolletaan ja korjaillaan purjeita.

Toinen siestakausi on itsenäisyyspäivästä venemessujen alkuun.

Purjeompelimoja on Suomessa alle kymmenen ja niistä valtaosa Helsingissä. Yksi on Loviisassa, toinen Turussa ja kolmas Tampereella. Yrittäjät harmaantuvat pikkuhiljaa, sillä heistä useilla on jo 60 vuotta mittarissa.

Purjeompelimoyrittäjä Timo Sjöblom on purjehtinut 1990-luvulta lähtien. Kari Ahotupa / Yle

Sjöblom suunnittelee jatkavansa vielä 15 vuotta, jos terveyttä riittää ja jatkaja löytyy.

– Töitä riittää toistaiseksi kaikille, ja uskon purjehduksen kasvuun. Purjehdus on paljon esillä somessa, ja jo ihan olympiamenestyksenkin takia, tuumaa Sjöblom.

Tarkkoja lukuja ei veneilyn suosiosta tai veneiden määrästä ole, mutta jotakin osviittaa antavat liikenneturvallisuusvirasto Trafin tilastot (siirryt toiseen palveluun).

Viime vuonna valmistuneen selvityksen mukaan veneiden määrä on jonkin verran kasvanut 12 viime vuoden aikana. Mukana arviossa ovat niin vesiskootterit kuin soutuveneet.

Ja vaikka venemessujen yksi vetonaula on käsityönä tehty 1,5 miljoonan euron arvoinen kilpapurjehdusalus Swan (siirryt toiseen palveluun), liikkuvat suomalaiset ihan toisen sortin paateilla. Nimittäin suosituin on yhä alle 20 hevosvoiman peräprutku.