Presidentti, jolla oli yhdeksän henkeä – Jacob Zuma joutunee vihdoinkin eroamaan virasta

Presidentti Jacob Zumaa on kahdeksan virkavuoden aikana arvosteltu lahjonnasta, uskottomuudesta, moniavioisuudesta ja verovarojen törsäämisesta yksityistilansa remonttiin.

Mikään kohu ei ole miestä kaatanut, vaikka yksikin noista olisi saattanut monessa muussa maassa johtaa presidentin ennenaikaiseen eroon virasta. Etelä-Afrikan parlamentissa on äänestetty jo yhdeksän kertaa Zuman nauttimasta luottamuksesta, ja kymmenes äänestys – jos Zuma ei siihen menessä ole eronnut – on tiedossa helmikuun lopulla.

Lähtölaskenta alkoi vasta, kun valtapuolue ANC kääntyi entistä johtajaansa vastaan.

ANC:n joulukuussa valittu uusi puheenjohtaja ja varapresidentti Cyril Ramaphosa piti Zumalle tiistai-iltana tiukan puhuttelun. Sitä ennen puolueen työvaliokunta oli yksimielisesti (siirryt toiseen palveluun)kannattanut Zuman eroa.

Ramaphosa kertoi, että päätös Zuman kohtalosta on luvassa lähipäivinä. Etelä-afrikkalaisen Times Liven mukaan (siirryt toiseen palveluun) nyt neuvotellaan Zuman erolleen asettamista ehdoista.

Presidentti Jacob Zuma (vas.) ja Cyril Ramaphosa joulukuussa ANC:n konferenssissa, joka valitsi Ramaphosan puolueen uudeksi johtajaksi. Kim Ludbrook / Epa

Erohuhu poiki somepöhinää

Eroneuvotteluista on kerrottu toistaiseksi niukasti julkisuuteen. Tiedot Zuman taipumisestakin ovat sisäpiirin vuotoja eteläafrikkalaisille tiedotusvälineille.

ANC:n keskiviikolle suunniteltua, kansallisen toimeenpanevan komitean kokousta on lykätty runsaan viikon päähän. Komitealla on valta vaatia puoluetta edustavaa presidenttiä eroamaan.

Torstaille kaavailtu Zuman kansakunnan tilaa käsittelevä puhe on peruttu.

Epämääräisyys on synnyttänyt runsaasti huhuja. Villeimmän huhun mukaan Zumaa tukeva Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi ollut matkalla Etelä-Afrikkaan valtiovierailulle.

Twitterissä Zuman erosta laadittiin saman tien tunniste #ZumaIsGoneParty.

Viesteissä kommentoidaan erotaistelun pitkittymistä ja skoolataan uutisen kunniaksi.

Zumaa kohtaan patoutuneet kaunat ovat nyt pulpahtaneet avoimina pinnalle. Mistä kritiikki johtuu?

Leskiäidin poika, joka ei käynyt koulua

75-vuotiaan Jacob Zuman ura lähti käyntiin samalla tavalla kuin monen muunkin hänen sukupolvensa vapaustaistelijan. Mustien kamppailu rotuerottelupolitiikkaa vastaan vei miehen vankilaan ja maanpakoon.

Zuma on kotoisin köyhästä kodista KwaZulu-Natalin maakunnasta. Poliisi-isä kuoli jo Jacobin ollessa pieni, ja Jacob ei saanut käydä koulua.

Vuonna 1963 Zuma tuomittiin kumouksellisesta toiminnasta kymmeneksi vuodeksi vankilaan. Hän suoritti tuomion Robben Islandilla, yhdessä Nelson Mandelan ja muiden merkittävien ANC-johtajien kanssa.

Vuodet 1975–1990 hän asui maanpaossa Mosambikissa ja Sambiassa ja nousi sinä aikana ANC:n toimeenpanevaan komiteaan.

Kun apartheid-hallinto purettiin ja ANC laillistettiin, Zuma alkoi luoda taas uraa Etelä-Afrikassa ja nousi parlamenttiin vuonna 1999 ja Thabo Mbekin varapresidentiksi.

Vuonna 2005 alettiin tutkia Zuman yhteyttä Etelä-Afrikan asekauppoihin vuonna 1999. Miljardikaupoissa epäiltiin liikkuneen lahjuksia, ja Zuman talousneuvonantaja Schabir Shaik tuomittiin vankeuteen. Kesäkuussa 2005 presidentti Mbeki erotti Zuman varapresidentin virasta.

Asekauppaan liittyvää lahjontaa on puitu tuon jälkeenkin. Muun muassa vuonna 2016 korkein oikeus katsoi, että presidenttiä vastaan pitäisi nostaa liki 800 eri syytettä korruptiosta ja väärinkäytöksistä.

Vuonna 2005 Zumaa syytettiin oikeudessa perheystävän tyttären raiskaamisesta. Oikeus antoi vapauttavan tuomion seuraavana keväänä.

Skandaaleista huolimatta Zuma valittiin vuonna 2007 ANC:n puheenjohtajaksi.

Mandela tuki Zumaa presidentiksi 2009

Lahjussyytteistä luovuttiin vähän ennen huhtikuun 2009 parlamenttivaaleja.

Zuman kansansuosio oli vahva varsinkin maaseudulla, ja värikkäistä esiintymisistään tunnettua poliitikkoa pidettiin tervetulleena vaihtoehtona melko etäisenä pidetylle Thabo Mbekille.

Nelson Mandelakin tuki Zumaa Etelä-Afrikan presidentiksi, ja parlamentin alahuone äänesti Zuman ensimmäiselle virkakaudelle toukokuussa 2009.

Jacob Zuma (vas.), Nelson Mandela (oik.) ja Nelson Mandelan pojanpoika Mandla Mandela (kesk.) ANC:n tilaisuudessa huhtikuussa 2009, kolme päivää ennen vaaleja. Kim Ludbrook / Epa

Vuosien mittaan hän on ollut naimisissa kuudesti. Liitoista yksi päättyi vaimon itsemurhaan ja yksi avioeroon. Nyt vaimoja on neljä ja lapsia 21. Avioliiton – tai siis avioliittojen – ulkopuolisiakin suhteita on riittänyt, ja Zumalla on tiettävästi eri suhteista useita aviottomia lapsia.

Kansanmiehen imago romahti

Zuma nautti aiemmin vankkaa suosiota paitsi maaseudulla, myös ammattiyhdistysliikkeen ja kommunistien parissa.

Häneltä odotettiin köyhien elintason nostamiseen tähtäävää politiikkaa, mutta talouden alamäki on rokottanut vähäosaisia. Bruttokansantuote on henkeä kohden (siirryt toiseen palveluun) laskenut voimakkaasti: vuonna 2012 se oli vielä 7 599 dollaria, vuonna 2016 enää 5 299. Työttömyysprosentti on 27.

Zuman imago kansan presidenttinä sai vakavimman kolhun vuonna 2013, kun hänen todettiin törsänneen yli 20 miljoonaa euroa verovaroja oman tilansa kunnostuksiin. Hän oli muun muassa teettänyt tilalleen amfiteatterin sekä hulppean uima-altaan, jonka olemassaoloa perusteltiin paloturvallisuuden kohentamisella.

Kolme vuotta myöhemmin hän suostui perustuslakituomioistuimen langettavan tuomion jälkeen myöntämään investoinnin virheeksi ja lupasi palauttaa osan rahoista.

Zuma ANC:n kokouksessa joulukuussa 2017 kim Ludbrook / Epa

Presidentin yhteyksistä varakkaaseen Guptan liikemiessukuun on kohistu vuosia, ja Guptan veljesten on epäilty hankkineen lahjuksilla tuottoisia julkisia urakoita ja vaikuttaneen muun muassa ministerinimityksiin.

Vajaa kuukausi sitten Zuma (siirryt toiseen palveluun) vihdoin suostui julkisen tutkinnan aloittamiseen yhteyksistään Guptan sukuun.

Kaikki nämä kriisit Zuma on aiemmin selvittänyt puolueensa ANC:n tuen turvin. Mutta nyt puolue veti tukensa pois.

Lähteet: AFP, AP, Reuters