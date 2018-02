Saksassa sopu uudesta hallituksesta – sosiaalidemokraattien Schulz ulkoministeriksi

Neuvottelujen loppurutistus kesti lähes vuorokauden. Myös ministerilistasta on alkanut tihkua tietoja julkisuuteen.

Saksassa sosiaalidemokraattien neuvottelijat kertoivat hallitussovun saavuttamisesta sosiaalisessa mediassa. Sen jälkeen liittokansleri Merkelin läheinen avustaja Peter Altmaier vahvisti tiedon.

Kristillisdemokraattiset puolueet ja sosiaalidemokraatit pääsivät yhteisymmärykseen hallituksen muodostamisesta koko yön kestäneen loppurutistuksen jälkeen. Saksan hallituksen muodostaminen syyskuun vaalien jälkeen on kestänyt ennätyksellisen pitkään.

Sosiaalidemokraateille painavia ministerisalkkuja

Saksassa on myös tullut tietoja uuden hallituksen ministeripaikkojen jaosta. Die Welt-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) ulkoministerin paikka menee jälleen sosiaalidemokraateille. Myös valtiovarainministeri tulee SPD:n riveistä.

Ulkoministeriksi on saksalaisten tiedotusvälineiden mukaan (siirryt toiseen palveluun) nousemassa sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Martin Schulz, joka ministeripestin myötä ilmeissti jättää puoluejohtajan tehtävän. Valtiovarainministeriksi on ennakoitu Hampurin pormestaria Olaf Scholzia.

Kristillisdemokraattien CDU on saamassa muun muassa puolustusministerin paikan. Nykyinen ministeri Ursula von der Leyen jatkaa tehtävässä. CDU:n baijerilaiselle sisarpuolueelle CSU:lle näyttäisi tulevan sisäministerin paikka. Sisäministeriksi on näillä näkymin nousemassa CSU:n johtaja Horst Seehofer, joka on ajanut tiukempaa ulkomaalaispolitiikkaa.

Tähtäimessä eurooppalainen valuuttarahasto

Uutistoimisto Reutersin mukaan uuden hallituksen ohjelmassa ehdotetaan muun muassa eurooppalaista valuuttarahastoa, joka olisi poliittisessa valvonnassa. Saksa on myös valmis lisäämään EU-rahoitustaan. Britannian lähtö unionista lyö loven EU:n budjettiin. Eurooppa-politiikkaa koskevassa osuudessa korostetaan myös yhteistyötä Ranskan kanssa euroalueen uudistamisessa ja pahoitellaan Britannian EU-eroa.

Häviäjien yhteishallitus

Kristillisdemokraattiset puolueet joutuivat antamaan myönnytyksiä viime vuoden vaaleissa raskaan tappion kärsineille sosiaalidemokraateille.

Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier suostutteli lopulta demarit neuvottelupöytään.

Myös kristillisdemokraattiset puolueet menettivät ääniä syyskuun valeissa. SPD ja kristillisdemokraatit hallitsivat Saksaa myös edellisellä nelivuotiskaudella.

Jos neuvottelut olisivat kariutuneet, yhtenä vaihtoehtona olisi ollut ennenaikaiset vaalit, mikä ei houkutellut mielipidemittauksissa kehnosti menestyneitä neuvotteluosapuolia.

SPD järjestää vielä jäsenäänestyksen hallitukseen menosta. Puolueessa moni rivijäsen vastustaa hallitusyhteistyön jatkamista kristillisdemokraattien kanssa kehnon vaalituloksen takia..

Lähteet: Reuters, AFP