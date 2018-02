Uusiokäytettäviä raketteja ja Aurinkoa kiertävä avoauto – SpaceX ravistelee tunkkaista avaruusyritysten maailmaa

Startup-yrittäjä Elon Musk alkoi 2000-luvun alussa haaveilla Marsin valloituksesta. Etelä-Afrikassa syntynyt kanadalais-amerikkalainen Musk oli tehnyt internet-yrityksillään satojen miljoonien tilin, ja vapaa-aikaa riitti. Unelmat kuitenkin törmäsivät rakettiteknologiaan, joka oli aivan liian kallista miljonäärillekin.

Marsiin päästäkseen piti perustaa oma rakettiyritys, SpaceX.

Eilen SpaceX onnistui laukaisemaan tämän hetken voimakkaimman kantoraketin avaruuteen. Lähes 64 tonnin hyötykuorman kantamiseen kykenevä Falcon Heavy -raketti kohosi avaruuteen ennen iltayhtätoista Suomen aikaa.

Hyötykuormana raketissa oli Muskin vanha Tesla-urheiluauto, jonka lopullinen päämäärä on Aurinkoa kiertävä rata. Jotain kun kuormaksi oli laitettava.

Viidessätoista vuodessa Muskin startupista on kasvanut yli 5 000 ihmistä työllistävä avaruusyritys, joka nyt mullistaa avaruustoiminnan.

Kestävän kehityksen rakettiteknologiaa

SpaceX:n ydinajatuksena on rakettien uudelleenkäyttö. Vuonna 2015 yhtiö onnistui ensimmäisenä maailmassa tuomaan kantoraketin ehjänä takaisin Maan pinnalle. Viime vuonna SpaceX suoritti 18 missiota, joista 14:ssä kantoraketit saatiin ehjinä takaisin. Ja viime maaliskuussa yhtiö laukaisi ensimmäistä kertaa jo kertaalle käytetyn raketin avaruuteen.

Eilinen Falcon Heavyn laukaisu osoittaa, että nyt viimeistään SpaceX ja sen teknologia on otettava vakavasti, toteaa Helsingin yliopiston laskennallisen avaruusfysiikan professori Minna Palmroth.

– Nyt kun SpaceX onnistui näin näyttävästi, niin se vähän muuttaa näitä sääntöjä. Nyt viimeistään näiden isojen laukaisijoiden pitää ymmärtää se tosiasia, että rakettien uudelleenkäyttäminen tulee mahdolliseksi. Se tekee tästä toiminnasta kestävää pitkällä tähtäimellä, Palmroth sanoo.

Isoilla laukaisijoilla Palmroth viittaa Arianespacen kaltaisiin rakettiyhtiöihin, jotka ovat tottuneet seisomaan portinvartijana Maan ja avaruuden välissä.

– SpaceX on tuonut startup-filosofian avaruusalalle. Se on lähtenyt ravistelemaan vanhaa tunkkaista maailmaa, Palmroth kuvailee.

Tuossa tunkkaisessa maailmassa raketit ammutaan avaruuteen ja jätetään sinne. Tämä johtuu enemmän halun kuin kyvyn puutteesta.

– Kyllähän Ariane tai Sojuz rakentavat just sellaisen raketin kuin tarvitaan tai halutaan.

Kaikki perustuu luotettavuuteen

Falcon Heavyn kolmesta kantoraketista kaksi oli jo aikaisemmin käynyt avaruudessa. Nämä Falcon 9 -raketit laskeutuivat samanaikaisesti Maan pinnalle Floridassa.

Keskimmäinen kantoraketti oli uusi. Siinä ilmenneen vian vuoksi se rysähti mereen 500 kilometrin tuntivauhtia.

Kaksi kolmesta on hyvä tulos. Ennen laukaisua Musk piti onnistumisena jo sitä, jos koko Falcon Heavy ei räjähdä laukaisualustalle.

Avaruustoiminta perustuu luotettavuuteen ja SpaceX on viimeistään todistanut luotettavuutensa. Tälle luotettavuudelle on kysyntää.

– Satelliitteja laukaistaan nyt enemmän kuin koskaan ennen. Joka vuosi laukaisujen määrä nousee edellisestä vuodesta, Palmroth kertoo.

Samalla avaruustoiminnasta on tullut yhä enemmän markkinalähtöistä. Suurin osa avaruuteen laukaistavista satelliiteista on kaupallisia, Palmroth huomauttaa. Yksi esimerkki on suomalainen tutkasatelliittiyritys Iceye.

Ehkä pian myös suurin osa kantoraketeista on kaupallisia.

– SpaceX on mullistanut tämän laukaisualan kokonaan.

Lue myös:

"Kyllä sinne mahtuu" – Elon Muskin avaruuteen ammutusta avoautosta tuli hetkessä avaruusromua

SpaceX:n jättiraketti nousi onnistuneesti avaruuteen

11 vuotta sitten Kiina ampui sääsatelliitinsa tuhansiksi pirstaleiksi – Nyt se suunnittelee jättilaseria avaruusromun siivoamiseksi