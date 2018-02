Pikkukunta lainaa oppikirjat lukiolaisilleen – kirjapankki perustetaan opettajien aloitteesta

Teuvan lukion opiskelijat saavat ensi syksystä alkaen pakollisten kurssien oppikirjat lainaan ilmaiseksi. Lukioon perustetaan oppikirjapankki, josta opiskelijat saavat kirjat lainaksi panttisummaa vastaan.

Idea kirjapankin perustamisesta tuli lukion opettajakunnalta.

Vuodesta 1995 lähtien Teuvalla on jaettu lukiolaisille stipendejä Sanni ja Artturi Riskun stipendirahastosta. Nyt sieltä irrotetaan opettajien ehdotuksesta 35 000 euroa kirjapankin perustamiseen.

– Osa kirjoista ostetaan esimerkiksi nykyisiltä oppilailta käytettyinä, mutta osa voidaan hankkia uutenakin. Opetussuunnitelma on juuri vaihtunut, joten kirjat eivät vaihdu aivan heti – ja siihen ovat sitoutuneet myös opettajat, sanoo Teuvan sivistysjohtaja Pauliina Niemi.

Pauliina Niemen mukaan oppikirjoja varataan noin 25 kurssia kohden. Yhden oppilaan kirjatarve lukioaikana on noin 45 oppikirjaa.

Kirjapankin ylläpitämiseksi lukio ottaa vastaan myös rahalahjoituksia yrityksiltä ja yksityisiltä tahoilta

Vetovoimatekijä ja askel yhdenvertaisuuteen

Teuvan lukiossa opiskelee tällä hetkellä 56 oppilasta. Tulevien vuosien opiskelijaennuste on 60–70 -oppilasta. Niemi uskoo ilmaisten kirjojen olevan lukiolle myös vetovoimatekijä.

– Olen kirjapankista erittäin iloinen. Teuvan kunta on kriisikunta ja olemme eläneet vaikeita aikoja. Myös lukion tulevaisuutta on mietitty, Niemi sanoo.

Hän uskoo kirjapankin rauhoittavan myös keskustelua lukion tulevaisuudesta. Kirjojen tarjoaminen lukiolaisille on myös selkeä panostus koululaisten yhdenvertaisiin opiskelumahdollisuuksiin.

Viime vuosina on käyty keskustelua siitä, onko lukio-opiskelu niin kallista, että siihen ei ole kaikilla varaa. Lukiolaisten liitto on arvioinut, että printtikirjojen hinta lukioaikana on reilut 2000 euroa.