Aamupalaa ja Jumalan sanaa – Trumpin rukousaamiainen kokoaa jälleen maailman eliittiä Washingtoniin

Rukousaamiaisella on syvän uskonnolliset juuret, mutta nyt moni pitää tilaisuutta ennen kaikkea hyvänä tapana verkostoitua.

Washingtonin Hilton-hotellissa kaikuvat tänään uskon sanat, kun maailman eliittiä kokoontuu Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin johdolla yhteiselle aamiaiselle.

Yhdysvaltain kongressin isännöimän vuotuisen rukousaamiaisen puitteet eivät ole vaatimattomat, eikä sitä ole kutsuvieraslistakaan. Tapahtumaan osallistuu yli 3 000 poliittista, uskonnollista ja talouselämän vaikuttajaa noin 140 maasta. Paikalla on myös Suomen ulkoministeri Timo Soini.

Aamiaisella puhuu presidentti sekä yllätyspuhuja, jonka nimi on tapana paljastaa vasta rukousaamuna. Kakkospuhujia ovat aikaisemmin olleet (siirryt toiseen palveluun) muun muassa äiti Teresa, muusikko Bono ja Britannian entinen pääministeri Tony Blair.

Trump puolusti viime vuoden puheessaan (siirryt toiseen palveluun) politiikkaansa, mutta korosti myös kirkollisia arvoja ja uskonnonvapauden merkitystä.

Vaikka näkyvimmässä roolissa ovat presidentti ja kongressi, rukousaamiaisen järjestäjä on konservatiivinen kristillinen järjestö The Fellowship Foundation (siirryt toiseen palveluun). Se kuvaa itseään Jeesuksen esimerkin yhdistämien ihmisten yhteenliittymäksi.

Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillerson keskusteli Jordanian kuningas Abdullahin kanssa viimevuotisella rukousaamiasella. Win McNamee / EPA

Rukousaamiainen järjestetään "Jeesuksen hengessä", mutta paikalle kutsutaan myös muiden uskontojen edustajia ja uskonnottomia. Moni kutsuvieras näkeekin tapahtuman keinona luoda ja ylläpitää ystävyyssuhteita. Muun muassa Soini on korostanut tilaisuuden olevan oivallinen tapa verkostoitua.

Eisenhower ensimmäisenä

Trumpille kansallinen rukousaamiainen on toinen, mutta aamiaisia on järjestetty Yhdysvaltain presidentin johdolla jo 65 vuotta.

Ensimmäisen kerran Yhdysvaltain presidentti, Dwight D. Eisenhower, osallistui rukousaamiaiselle vuonna 1953 evankelista Billy Grahamin suostuttelemana. Noin 400 kutsuvieraalle pitämässään puheessa Eisenhower sanoi, että vapaan hallinnon perusta on syvä uskonnollisuus, kertoo muun muassa The Conversation -nettilehti (siirryt toiseen palveluun).

Eisenhowerin kerrotaan nauttineen tilaisuudesta ja yllättyneen osallistujien suuresta määrästä. Tästä lähtien presidentti on osallistunut vuosittain rukousaamiaisille. Vuoteen 1970 asti niitä jopa kutsuttiin presidentin rukousaamiaisiksi.

Aamiaispuheissaan presidenteillä on ollut tapana edistää tavoitteitaan sekä kiillottaa kuvaansa.

Rukousaamiaiselle on osallistunut kukin Yhdysvaltain presidentti vuorollaan jo 65 vuoden ajan. Kuvassa Michelle ja Barack Obama. Olivier Douliery / EPA

Idean isä Norjasta

Kiitokset perinteen aloittamisesta kuuluvat kuitenkin norjalaiselle maahanmuuttajalle Abraham Vereidelle, joka toimi metodistipappina Seattlessa. Vereide järjesti poliitikkojen ja liikemiesten tapaamisia, joissa nämä keskustelivat ja rukoilivat yhdessä. Tapaamisten ajankohta oli aamu, koska silloin ne häiritsivät vähiten työ- ja perhe-elämää.

Idea levisi muihin kaupunkeihin, kuten Chicagoon ja Illinoisiin. Vuonna 1942 Vereide muutti Washingtoniin ja alkoi pitää rukousaamiaisia edustajainhuoneen ja senaatin jäsenten kanssa.

Presidentin keksi kutsua paikalle kansasilainen senaattori Frank Carlson, joka oli Eisenhowerin ystävä ja neuvonantaja. Hänen kauttaan aamiaiset liittivät yhteen kongressin molemmat kamarit sekä presidentin, kertoo muun muassa Time-lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Rukousaamiainen on nyttemmin kasvanut usean päivän ja useiden tilaisuuksien laajuiseksi tapaamiseksi.

Suomenkin poliitikoilla rukousaamiaisia

Rukousaamiaisajatus on sittemmin levinnyt myös muualle maailmaan. Aamiaisia järjestetään lähes 140 maassa, muun muassa lähes kaikissa Euroopan maissa, kertoo Seurakuntalainen-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Guatemalassa järjestettiin elokuussa neljättä kertaa kansallinen rukousaamiaInen. Kuvassa maan presidentti Jimmy Morales kättelee Maailman ruokaohjelman WFP:n johtajaa David Beasleyä. Esteban Biba / EPA

Suomessa rukousaamiaisia on järjestetty vuodesta 2015 lähtien kristillisdemokraattien aloitteesta. Puuhamiehenä on ollut kansanedustaja Antero Laukkanen, joka on ollut jo 18 kertaa mukana Yhdysvaltain rukousaamiaisella, radio Dei kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Rukousaamiaisille on osallistunut kansanedustajia ei puolueista. Eduskunta ei kuitenkaan ole tapahtuman järjestäjä. Periaatteessa sekin olisi mahdollista.

Eduskunnan apulaispääsihteeri Timo Tuovinen sanoo, etteivät eduskunnan säännöt tai laki estäisi, jos Suomen eduskunta haluaisi ryhtyä isännöimään rukousaamiaista tai muuta uskonnollissävytteistä tapahtumaa.

Yhden uskon tukemista arvostellaan

Rukousaamiaisia ovat Yhdysvalloissa kritisoineet muun muassa maalliset ja liberaalit tahot, jotka vaativat kirkon ja valtion pitämistä erillään.

Osa vastustaa sitä, että aamiaiset järjestää Fellowship Foundation, jota ne pitävät fundamentalistiryhmänä. Osa haluaisi lopettaa tapahtumat kokonaan ainakin nykyisessä muodossaan, kertoo Law Street -nettisivusto (siirryt toiseen palveluun).

Esimerkiksi Freedom of Religion -foundation sanoo, (siirryt toiseen palveluun) että maan korkeimpien viranhaltijoiden osallistuminen tällaiseen tapaamiseen antaa vaikutelman, että Yhdysvaltain hallitus tukisi tietyn uskonnon tiettyä suuntausta.