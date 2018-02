Peter Vesterbacka kritisoi FinEstin tunnelihanketta: "Kukaan ei rahoita, ja liian hidasta toimintaa"

Rovio-peliyhtiön kautta tunnetuksi tullut liikemies Peter Vesterbacka on tänään keskiviikkona Riikassa, Latviassa. Hänen vetämänsä tunneliprojektin henkilöstöä on kuitenkin ollut keskiviikkona Tallinnassa Virossa esittelemässä heidän tunnelihankettaan Helsingin ja Tallinnan välille.

Tallinnassa esiteltiin tänään myös FinEst Link -niminen tunnelihanke. Vesterbackalla on tekeillä kilpaileva hanke.

– Aika vaatimattomat aikataulu- ja muut tavoitteet tällä Finestin hankkeella. Mehän päättelimme, että me olisimme valmiita (oman) tunnelin kanssa 2024. Niin nyt oli arvattu, että he alkaisivat rakentaa 2025. Meillä on ehkä vähän enemmän kunnianhimoa aikataulun suhteen.

FinEst on liian kallis

Vesterbackan mielestä on silti hyvä, että eri vaihtoehtoja on kartoitettu. Se on hänestä hyvä askel eteenpäin kaiken kaikkiaan tunnelin rakentamisen takia. Tunneli on hänestäkin hyvä hanke, totta kai, kun hän itsekin sitä ajaa. Vesterbacka ei kuitenkaan usko tänään keskiviikkona esitellyn hankkeen toteutuvan.

Ensinnäkin se on Vesterbackan mielestä liian hidas.

– Euroopan pitäisi pärjätä kilpailussa. Kiinassa kaikki tehdään nopeammin ja junat kulkevat jo nopeammin.

– Jos puhutaan, että 2040-luvulla jotain olisi valmista, niin eihän me tulla ikinä pärjäämään kilpailussa Kiinaa ja muuta Aasiaa vastaan. Meidän olisi ihan pakko herätä ja katsoa maailmaa eri perspektiivistä.

– Pitää lähteä vain tekemään. Ei ole varaa olla tämmöisessä suunnittelu- ja tekemättömyys-moodissa.

"Valtiot eivät anna rahaa"

Vesterbacka kristisoi tänään julkistettua hanketta myös rahoituksen osalta. Hankkeessa visioidaan, että EU tukisi tunnelin rakentamista 40 prosentilla.

– EU on tehnyt aika selväksi, että ei se mitään rahoitusta tule antamaan. Nyt he (FinEst-hanke) esittivät, että olisi kiva, jos rahoitusta tulisi EU:lta.

– Me on lähdetty kokonaan siitä, että mitään ulkopuolista rahoitusta ei tule kummaltakaan valtiolta eikä EU:lta. Meidän pläneissä ei ole laskettu minkään julkisen tuen varaan.

Vesterbackan tunnelin rahoitus tulisi suurilta osin Kiinasta.

– Jos on hyvä idea, niin kyllä siihen aina löytyy rahoitus. Ei se rahoitus ole se suurin haaste.

Vesterbacka uskoo, että se projekti toteutetaan, jolla on rahoitus kunnossa ensimmäisenä.

