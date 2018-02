Teollisuusneuvos pelasti nuorille rakkaan mopotallin Pyhtäällä ja tarjosi sitä kunnalle – kunta perustaa silti vanhaan ruokakauppaan oman

Mistä on kyse? Pyhtää avaa uuden nuorisotilan parin kuukauden sisällä

Kunta alkaa pyörittää tiloissa myös omaa nuorten mopotallia

Kunnalle tarjottiin yhteistyötä vuosi sitten perustetun toisen mopotallin kanssa, mutta keskustelut eivät tuottaneet tulosta

Myös jo olemassaoleva mopotalli aikoo jatkaa toimintaansa

Entisen ruokakaupan tilat Pyhtäällä muuttuvat kunnan uudeksi nuorisotilaksi parin kuukauden sisällä. Tiloihin tulee myös nuorten mopotalli, joka on herättänyt kunnassa paljon keskustelua.

Kunta on vuokrannut runsaan 400 neliön tilat muun muassa sen sijainnin vuoksi.

– Tämä on avara ja monikäyttöinen tila, joka on ihan keskellä kylää ja johon on helppo tulla. Nuoret eivät ole piilossa vaan näkyvillä, mikä on tärkeää, sanoo Pyhtään nuoriso- ja liikuntasihteeri Nana Toivanen.

Uutta nuorisotilaa suunnitellaan lähinnä mopoikäisten ja sitä vanhempien pyhtääläisnuorten käyttöön. Mopoilijoiden tilanne on herättänyt kunnassa kuluneen vuoden aikana paljon keskustelua.

Hutikan mopotallin tarina

Nuorille perustettiin reilu vuosi sitten oma mopotalli Huutjärvellä sijaitsevan, Pantsun talona tunnetun omakotitalon yhteyteen. Pyhtään kunta oli saanut asukkailta valituksia häiriköivistä nuorista, jotka rallittivat ja sotkivat paikkoja kylillä. Hutikan mopotalliksi ristitty tila perustettiin, jotta nuorilla olisi muuta tekemistä.

Toimintaa alkoi pyörittää omakotitalossa toimiva Kasvajat ry, jolta Pyhtään kunta osti mopotallin palvelun.

Nuoret rakensivat tallin itse. He siivosivat paikat ja kantoivat ylimääräisen tavaran pois. Pian huomattiin mopotallin positiiviset vaikutukset. Häiriköinti loppui, samoin valitukset.

Pyhtään kunta päätti viime vuoden lopulla vetää rahoituksen pois yhdistykseltä. Kunta halusi, että mopotallin nuoria valvotaan ja ohjataan paremmin. Pyhtään nuorisotoimen tietoon oli myös tullut, että mopotallilla käytettäisiin nuuskaa ja juotaisiin energiajuomia, joiden juominen oli kunnan muissa nuorisotiloissa kielletty.

Pyhtään nuorisotilan uuden mopotallin sisäänkäynti. Tallin rakennustyöt eivät ole vielä alkaneet. Tommi Parkkinen/Yle

Kunta päätti ottaa tallin ja nuorten ohjauksen vastuulleen. Tarkoitus on palkata talliin 2–3 työntekijää, joiden toimintaa vetää nuorisotyönohjaaja.

Nyt remonttisuunnitelmat vanhaan ruokakauppaan ovat tekeillä, mutta massiivisesta urakasta ei ole kyse. Luvassa on esimerkiksi lattian tasoittamista, väliseinien ja tulityöpisteen rakentamista. Tulityöpisteen rakentaminen tarkoittaa, että tallissa voi tehdä esimerkiksi hitsaustöitä.

Nuoret pääsevät mukaan tilojen rakentamiseen samaan tapaan kuin Hutikan mopotallissakin.

– Nuoret ovat mukana suunnittelussa sekä sisustamisessa ja maalaushommissa. Kun nuoret tekevät itse, niin he myös sitoutuvat paikkaan enemmän kuin silloin, jos muut suunnittelisivat ja tekisivät kaiken, sanoo Pyhtään nuoriso- ja liikuntasihteeri Nana Toivanen.

Pian Pyhtäällä on siis kaksi mopotallia.

Hutikan nuoret eivät aio vaihtaa tallia

Huutjärven vastarannalla, muutaman sadan metrin päässä uudesta nuorisotilasta, sijaitsee Hutikan mopotalli. Tallia käyttää noin kymmenen nuoren perusporukka päivittäin.

– Olen käynyt täällä alusta asti enkä ole menossa uuteen kunnan talliin, sanoo 16-vuotias Jere Vanhala.

Vanhalaa vuotta nuorempi Hemi Suvijärvi korjaa oman moponsa ketjuja ja nyökyttelee.

– Sama täällä.

Paikalla on myös mopotallin ja pyhtääläisnuorten äänitorveksi noussut Julius Renlund. Hän on puolustanut mopoilijoita, kun Huutjärvellä asukkaat valittivat mopolla rälläämisestä ja ilkivallasta. Renlund sai tämän ansiosta kutsun myös tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle Linnan juhliin.

– Käyn täällä joka päivä katselemassa ja myös auttamassa. Harrastepyöriä olen täällä viime aikoina rassannut, sanoo autoiluikään jo varttunut 18-vuotias Renlund.

Uuteen nuorisotilaan hän suhtautuu epäillen.

– Se mitä olen uudesta mopotallista saanut tietoa, niin se on puolet pienempi kuin tämä meidän talli. Tulityömahdollisuus on sellainen, mitä meillä ei ole, mutta minä pysyn täällä. Ehkä uuden paikan bänditiloihin voi löytyä nuorisoa.

Julius Renlund (kuvassa vasemmalla) järjestelee mopotallin työkaluja Jere Vanhalan kanssa. Tommi Parkkinen/Yle

Pantsun talosta yhteisötalo

Runsaan vuoden toiminut Hutikan mopotalli on osa noin 600 neliön omakotitaloa, Pantsun taloa. Talo on myös Kasvajat -yhdistyksen tukikohta.

– Tallin nuorten lisäksi täällä käy kahvittelijoita ja ylijäämäruuan hakijoita. Perustyömme idea on tarjota matalan kynnyksen paikka, jossa voi ihminen voi saada tukea ja jossa ollaan läsnä, muotoilee yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Katja Lemberg, joka myös asuu talossa.

Mopotallissa aikaa viettävien nuorten lisäksi talossa käy säännöllisesti noin 30 nuorta, jotka ovat 13–17 -vuotiaita.

– He viettivät ennen aikaa paljon ulkona ja etsivät lämmintä tilaa, kunnes löysivät täältä sopivan paikan. Tämä talo on rauhoittumispaikka ihmisille, koti ja tila nuorille. Välillä näissä asioissa on yhteensovittamista.

Pelisääntöjen hakemisesta kertovat olohuoneen fläppitaululla näkyvät ohjeet, joissa pyydetään karsimaan esimerkiksi kiroilua ja alatyylistä nimittelyä.

Lemberg toivoo, että kunnan uusi nuorisotila voi vastata entistä paremmin nuorten tarpeisiin. Uusi tila Huutjärven toisella puolella näkyy talon olohuoneen ikkunasta.

– Jos tuonne vastarannalle syntyy toiminnan ja tekemisen talo, tämä talo on jatkossa ihmisille, jotka kaipaavat rauhaa olemiselleen ja tukea siihen. Tämä meidän olohuone voisi samalla palata ehkä vähän rauhallisempaan käyttöön.

Lemberg haluaa, että Pantsun talosta tulee kuntalaisten oma ja aina auki oleva yhteisötalo.

Pyhtään palveluiden täydentäjä

Työrauhaa tulevan suunnitteluun tuli muutama viikko sitten, kun pyhtääläinen teollisuusneuvos Reino Uusitalo ilmoitti ostaneensa talon. Uusitalo on linjannut, että talon ei ole tarkoitus tuottaa omistajalleen suuria summia.

– Tärkeämpää on yhteisöllisyys ja toiminnan onnistuminen. Näin, että tälle tilalle oli tarvetta, Uusitalo toteaa.

Yhteisötalo etsii nyt rahoitusta ja uusia kumppaneita esimerkiksi paikallisista järjestöistä.

– Nyt talon kohtalosta ei tarvitse murehtia. Haemme rahoitusta talon toimintakuluihin, vaikka lahjoituksia mopotallille on tullut esimerkiksi yrittäjiltä. Pikkuhiljaa alkaa näyttää siltä, että saamme laskut maksettua, sanoo Katja Lemberg.

Uusitalo tarjosi Pyhtään kunnalle mahdollisuuden vuokrata Pantsun talosta tiloja kunnan nuorisotoimen käyttöön, niin että mopotalli voisi jatkaa toimintaansa tutussa osoitteessa kunnan valvonnassa ja nuorisotyöntekijöiden ohjauksessa.

Keskustelut kunnan kanssa eivät kuitenkaan tuottaneet tulosta.

– Mehän olimme mukana siellä mopotallissa, mutta se tie on nyt käyty loppuun. Halusimme uuden kokonaisuuden ja tilan, jossa voi järjestää tapahtumia ja monenlaista toimintaa rinnakkain, sanoo Pyhtään hyvinvointipalveluiden osastopäällikkö ja Huutjärven koulun rehtori Sari Hakulinen.

Nuoret halutaan mukaan Pyhtään uuden nuorisotilan toiminnan suunnitteluun ja sisustukseen Tommi Parkkinen/Yle

Uuden nuorisotilan on tarkoitus paikata esimerkiksi bänditilojen puutetta.

Pantsun talossa toivotaan, että keskusteluyhteys kunnan kanssa säilyy.

– Rakennamme täällä omaa toimintaamme ja odotamme sitä päivää, että istutaan seuraavan kerran kunnan kanssa yhteisessä pöydässä ja huomaamme, kuinka meidän toimintamme voivat täydentää toinen toistaan, arvioi Kasvajat ry:n hallituksen puheenjohtaja Katja Lemberg.

Uusi nuorisotila auki joka päivä?

Pyhtään uuden nuorisotilan aukioloaikoja ei ole vielä päätetty. Apua mietintään aiotaan kysyä nuorilta.

– Toivon, että voisimme pitää tilan joka päivä auki iltapäivästä iltakahdeksaan tai -yhdeksään asti. Tuemme tervettä kasvua, johon kuuluu myös se, että mennään ajoissa nukkumaan ja herätään aamulla pirteänä kouluun. Lisäksi nuorella on oltava aikaa olla myös perheen kanssa, sanoo nuoriso- ja liikuntasihteeri Nana Toivanen.

Pyhtäällä on noin 400 nuorta, joille nuorisotoimi suuntaa palveluitaan.

– Uusi nuorisotila ei ole hetken kokeilu. Jos alkaa näyttää siltä, ettei talo vedä porukkaa, niin sitten katsomme peiliin ja muutamme toimintaa nuorten palautteen mukaan.