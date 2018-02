Jakaisitko sinä auton naapurin kanssa? Keravalla 7 perhettä kokeilee sähköauton jakamista ilmaiseksi

Keravalainen Pekka Haapanen on nyt kokeillut vajaa kaksi kuukautta sähköautoa yhdessä naapureidensa kanssa. Sähköauton lataamisesta pitää hänen mielestään tehdä nykyistä helpompaa.

Sähköauton lataaminen lumipyryssä Keravan urheilupuiston parkkipaikalla on haastavaa.

Ensin pitää kaivaa auton latausjohto peräkontista ja sitten kännykkä taskusta. Lataaminen aloitetaan ja lopetetaan kännykän avulla.

– Ihmettelen, ettei sähköautoihin ole vielä kehitetty samanlaista systeemiä kuin bensa-asemilla, joilla johdon voi vetää tolpasta ja päästää sinne takaisin. Tässä tällaisen jatkoroikan kanssa kuljetaan, Pekka Haapanen ihmettelee.

Haapanen kokeilee sähköauton käyttämistä ja jakamista kuuden naapuriperheensä kanssa kanssa Keravalla (siirryt toiseen palveluun). Perheet asuvat samassa taloyhtiössä.

Puolen vuoden kokeilu on perheille ilmaista. Kokeilua on rahoitettu valtion Kokeileva Suomi -hankkeesta (siirryt toiseen palveluun), sillä kokeilukulttuurin edistäminen on yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista.

Hallitus on linjannut energia- ja ilmastostrategiassaan (siirryt toiseen palveluun), että Suomessa pitäisi olla vuoteen 2030 mennessä 250 000 sähköautoa. Tavoite on kova, sillä viime vuoden lopussa Suomen teillä kulki vasta 1 500 sähköautoa (siirryt toiseen palveluun). Hybridiautoja on vajaa 6 000.

"Kimppabemulla" ajaa yhdellä latauksella 100 kilometriä

Keravan kaupunki on hoitanut sopimuspaperit ja Keravan Energia tarjoaa sähkön.

Auto on BMW Group Suomen ja nimetty sosiaalisessa mediassa (siirryt toiseen palveluun) "Keravan kimppabemuksi". Testiryhmää on velvoitettu ilmaisten ajelujensa vastapainoksi raportoimaan kokemuksiaan.

BMW:kin saa sähköautomallistaan vajaan kahden kuukauden jälkeen "kimppabemulaisilta" parannusehdotuksia, koska talvipakkasilla auton akku riittää vain noin sadan kilometrin ajoon.

– Ecopro-nappulasta saa esimerkiksi lämmityslaitteet pienemmälle, jolloin akkua säästyy kilometreihin, Marja Isomäki kertoo kokemuksistaan.

Myös radion ja gps:n sulkeminen säästää akkua.

– Ei tällä kyllä mitään sukulaisreissuja Savoon tehdä tai sitten se on tosiaan monen pysähdyksen taktiikalla, Tiina-Kaisa Isolammi jatkaa viitaten akun kestävyyteen.

Tiina-Kaisa Isolammi kuljettaa sähköautolla muun muassa lapsiaan harrastuksiin. Antti Kolppo / Yle

Vielä kukaan testaajista ei ole ajanut sähköautolla pääkaupunkiseutua pidemmälle, mutta keväämmällä ainakin Pekka Haapanen aikoo ajaa sillä Tampereelle. Pikalatauspaikkojen etsimisen takia ensikertalaisen pitää suunnitella reissu hyvin etukäteen.

Keravan Energialle on jo annettu palautetta, että sähköautojen latauspisteet pitää merkata selkeämmin, jottei niihin pysäköidä perinteisiä polttomoottoriautoja. Testiryhmän lähin latauspiste on noin 300 metrin päässä kodeista, Keravan urheilupuiston parkkipaikalla, lähimpänä jäähallia. Kaksi vapaata paikkaa houkuttelee muita pysäköimään.

Tieto leviää naapureiden WhatsApp-ryhmässä

Sähköauto kiertää seitsemän naapurin käytössä niin, että jokainen perhe ajaa päivän kerrallaan. Google-kalenteriin merkataan myös se, että jos auto onkin tänään esimerkiksi kello 18-21 toisella naapurilla käytössä.

– Meillä on myös WhatsApp-ryhmä, jossa saatetaan viestiä, että hei, en käytä tänään autoa vuorollani, haluaako joku muu? Tiina-Kaisa Isolammi sanoo.

– Siellä myös hyvin nopeasti joku vastaa, jos toinen kyselee teknistä apua esimerkiksi siihen, ettei lataus onnistukaan.

Muiden kuntien virkamiehet ovat jo pyytäneet Keravalta yhteiskäyttöauton sopimuspohjia, esimerkiksi vakuutusten jakaminen kiinnostaa. Keravalla testiryhmän kalenterista näkee, kenen käytössä auto on ollut, jos vahinko sattuu. Näitäkin kokemuksia Google- ja WhatsApp-palvelujen käytöstä aiotaan jakaa eteenpäin.

Kokeilu on lähentänyt naapureiden välejä entisestään, mikä onkin yksi kokeilun tavoite. Vasemmalta Johanna Tenhunen tyttärensä Sonja-Erika Tenhusen kanssa, Marja Isomäki sekä Anu Raahenmaa tyttärensä Vilma Koposen kanssa. Antti Kolppo / Yle

"Tämä herättelee sedimenttiä kunnissa"

Yhteiskäyttökokeilun ideoinut Keravan projektipäällikkö Anna Evilä on jo nyt tyytyväinen. Evilän toimenkuvana on kaupunkiaktivismin kehittäminen KreavaKerava-hankkeessa (siirryt toiseen palveluun).

– Ensimmäiseksi ei tule mieleen, että ruvetaanpa jakamaan autoa naapureiden kanssa, oma auto on niin pyhä lehmä. Mutta voitaisiinko muutakin jakaa, tarvitseeko kaikkea omistaa itse? Evilä kyselee.

Hän on tyytyväinen myös siihen, että kaupunki ylipäätänsä lähti mukaan tällaiseen kokeiluun ja kaikki sopimukset saatiin

– Tämä herättelee tätä sedimenttiä kunnissa. Lähdimme tekemään täysin erilaista, mitä julkistoimija normaalisti tekee. Tämä vaatii uutta ajattelua päätöksentekijöiltä ja viranhaltijoilta.

Evilä toivoo, että Kerava ryhtyisi seuraavaksi jakamaan virka-autojaan kaupunkilaisten käyttöön virka-ajan jälkeen. Lappeenrannan kaupunki jakaa jo autojaan. (siirryt toiseen palveluun) Kerava on uusimassa autokantaansa tämän vuoden aikana.

Kokeiluryhmä on todennut jo vajaan kahden kuukauden jälkeen, että helpointa olisi, jos sähköauton lataaminen onnistuisi omassa pihassa. Antti Kolppo / Yle

Kuntien kiinnostusta yhteishankintaan selvitetään

Trafin tilastojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) pääosa vajaasta 1 500 sähköautosta liikennöi Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Suomen ympäristökeskus SYKE selvittää parhaillaan kuitenkin parhaillaan kaikkien Suomen kuntien ja seurakuntien kiinnostusta hankkia sähkö- tai kaasuautoja yhdessä. (siirryt toiseen palveluun)

Yhteishankinnan hoitaisi kuntaliiton omistama KL-Kuntahankinnat. Kuntiin on jo saatu tällaisena SYKEn ja kuntaliiton hoitamana yhteishankintana lähes 60 aurinkovoimalaa.

Suunnitteluinsinööri Pasi Tainio ympäristökeskuksesta uskoo, että yhteishankinnalla voitaisiin saada kuntiin jopa satoja sähkö- ja kaasuautoja.

– Kun hankitaan kerralla enemmän, saadaan paremmat hinnat, eikä kuntien tarvitse itse tietää asiasta niin paljon, varsinkaan pikkukunnissa ei voi olla joka alan asiantuntijaa. Lisäksi kuntien ei tarvitse itse nähdä kilpailutuksen vaivaa, Tainio summaa.

Yhteishankintana ostetut tai leasing-autot voisivat olla kuntien käytössä jo tämän vuoden loppupuolella.

Tietoja sähköautojen latauspisteiden yleistymisestä tulee koko ajan: esimerkiksi pieneen, vain 2 400 asukkaan Toivakkaan Keski-Suomessa saatiin joulukuussa latauspiste. (siirryt toiseen palveluun)

Naisten saunavuorolla puhutaan vain autoilusta

Kerava halusi kokeilullaan myös lisätä asukkaittensa yhteisöllisyyttä. Ja siinä on jo onnistuttukin.

Marja Isomäen mukaan kaikkia heitä on hämmästyttänyt, miten vapautuneesti omista menoista kerrotaan WhatsAppsissa naapureille.

– Tämä kokeilu on yhdistänyt meitä hirmupaljon ja lisännyt nyt tätä talviajan yhdessäoloa. Lisäksi se tuo lasten näkökulmasta turvallisuutta, kun tunnetaan toisia, Anu Raahenmaa kiittelee.

– Naisten saunassakin on puhuttu vain autoilusta viime aikoina, koska muitakin taloyhtiössä asuvia kiinnostaa tämä kokeilu, Tiina-Kaisa Isolammi naurahtaa. Hänen perheellään ei ole omaa autoa ollenkaan.

Isolammi kertoo, että nyt muut jopa tarjoavat heille kyytiä omilla perinteisillä autoillaan, jos sähköauto on jo menossa silloin, kun hän kysyy sitä viedäkseen lapsensa uintitreeneihin naapurikuntaan Tuusulaan.

Kokeiluauto on pieni eikä esimerkiksi Tiina-Kaisa Isolammin kuusihenkinen perhe mahdu sinne kerralla. Antti Kolppo / Yle

"Latauspiste pitäisi olla omassa pihassa"

Keravan testiryhmän ajot jatkuvat kesäkuuhun; tosin ilmaisesta 7 000 kilometristä on jo ajettu 2 000 kilometriä, vajaan kahden kuukauden aikana.

Mutta nyt kun talvi yhä jatkuu Keravallakin, muutkin 6 kokeiluperhettä yhtyvät Pekka Haapasen viestiin siitä, että lataaminen pitää tehdä mahdollisimman helpoksi ennen kuin sähköautot yleistyvät.

– Vaikka latauspiste on meiltä vain noin 300 metrin päässä, tuntuu, että se on liian vaivalloista illalla myöhään kello 23:n jälkeen lähteä hakemaan autoa latauksesta, jos kotiin on tultu esimerkiksi lapsen treeneistä kello 21. Latausmahdollisuus pitäisi olla omassa pihassa, Tiina-Kaisa Isolammi toteaa.

Tähän on kuitenkin jo tulossa muutos, sillä EU:n direktiiviehdotuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) uusiin tai laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin, joissa on yli 10 pysäköintipaikkaa, pitää asennetaan sellainen putkitus, että sähköautoja voi ladata vaikka jokaisella paikalla.

Parlamentin täysistunnon pitää vielä hyväksyä tämä energiatehokkuusdirektiivi. Direktiivi astuu voimaan aikaisintaan vuonna 2020.

Keravan Energian kaksi sähköautojen latauspistettä Keravan urheilupuistossa ja rautatieasemalla ovat ilmaisia kaikille lataajille. Antti Kolppo / Yle

