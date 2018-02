Uniper: Omistajamme luottavat meihin – Fortumin omistusosuus kasvoi hyvin niukasti

Fortum on kertonut lopullisen hyväksymisasteen ostotarjouksessaan saksalaisesta energiayhtiöstä Uniperista. Varsinaisen ja ylimääräisen hyväksymisjakson päätyttyä Fortum on haalimassa omistukseensa 47,12 prosentin osuuden Uniperista.

Valtaosa osakkeista tulee kaupassa, jossa energiayhtiö E.ON myy osuutensa Fortumille. Vapaaehtoinen julkinen ostotarjous on lihottanut Fortumin pottia muutamalla prosentin kymmenyksellä.

– Olemme tyytyväisiä meille tarjottuun osakemäärään, jonka myötä Fortumista tulee Uniperin suurin osakkeenomistaja, kun järjestely on saatettu päätökseen, Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoi tiedotteessa.

Ostotarjouksen toteutuminen edellyttää lupaa viranomaisilta. Fortum odottaa saattavansa järjestelyn päätökseen vuoden 2018 puolivälissä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Fortumista ei kommentoitu mahdollista yritystä hankkia vielä lisää Uniperin osakkeita.

Uniperin toimitusjohtaja Klaus Schäfer kommentoi yhtiön tiedotteessa, että Fortumin vähäinen omistuksen kasvu kertoo osakkeenomistajien ilmaisseen luottamuksensa Uniperin kykyyn tuottaa näille arvoa.

Schäferin mukaan pääomamarkkinat uskovat edelleen Uniperin strategiaan ja kilpailukykyyn itsenäisenä yhtiönä tulevaisuudessa, kun omistajat eivät Uniperin suosituksen mukaan hyväksyneet ostotarjousta.

Uniper hakee nyt Fortumin kanssa sopua, kun tästä joka tapauksessa tulee Uniperin merkittävin omistaja.

Fortumin Lundmark kommentoi Ylelle viime viikolla, että keskustelut Uniperin johdon kanssa on aloitettu yhteistyön käynnistämiseksi, kun omistusjärjestely on saatettu päätökseen. Hänen mukaansa neuvottelujen henki on ollut selkeästi parempi kuin syksyn kiihkeässä vaiheessa.

Lue myös

Fortum paransi tulostaan – neuvottelut Uniperin kanssa käynnistyneet

Ostotarjous ei ole juuri lihottanut Fortumin Uniper-pottia

Fortumin toimitusjohtaja: kunnioitamme Uniperin päätöstä rahoittaa kaasuputkea