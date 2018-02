Saamelaistaiteilija pukeutui 365 päivää saamenpukuun, koska halusi normalisoida sen katukuvassa – "Ihmiset tulivat koskemaan vaatteitani luvatta"

INARI. 6. päivä helmikuuta 2017, saamelaisten kansallispäivä. Inarilainen Sunna Valkeapää pukeutuu saamenpukuun. Tätä asua hän tulee käyttämään seuraavat 365 päivää.

Nyt, vuosi tuosta päivästä, kokeilu on ohi. Projekti, jonka nainen nimesi Gákti365:ksi. Valkeapää tuntee tyytyväisyyttä ja kiitollisuutta sitä huolimatta, että vuoteen mahtui myös raskaita vaiheita.

– Vuosi meni todella nopeasti, vaikka puolivälissä tuntui siltä ettei tämä vuosi lopu koskaan. Kokeilu on antanut minulle todella paljon uusia kontakteja, mutta myös uusia kokemuksia, tietoja ja taitoja taiteilijana ja käsityöntekijänä.

"Kokeilu tuntui ensin pelottavalta"

Sunna Valkeapään tavoite oli normalisoida saamenpuvun käyttö modernin maailman arkipäivässä, sillä nykyään saamenpukua käytetän lähinnä erityistilanteissa tai -tilaisuuksissa.

Hän saavuttikin tavoitteensa – ainakin omassa elämässään.

Saamenpuvut Saamenpuku, pohjoissaameksi gákti, inarinsaameksi mááccuh, koltansaameksi määccaǩ, on saamelaisten kansanpuku. Saamenpuvut kertovat mistä päin kantaja tai kantajan suku on. Saamenpuvuista voi myös nähdä mihin sukuun kantaja kuuluu, ja jopa hänen siviilisäätynsä. Siksi ei ole yhdentekevää, minkä puvun pukee ylleen tai mitä lakkia, vyötä tai nauhakoristeita käyttää. Saamenpuku kansanpukuna eroaa kansallispuvusta, koska saamelaisten pukukulttuuri ei ole katkennut historian saatossa. Saamelaisten pukukulttuuri on eloisaa ja värikästä tänä päivänäkin. Saamen puvun voi tehdä mistä tai minkä värisestä kankaasta tahansa. Lue lisää saamenpuvuista Saamelaiskäräjien tietopaketista. (siirryt toiseen palveluun)

– En tiedä, miten olen tavoittunut muita saamelaisia. Olen saanut kyllä hyvää palautetta, ja muutkin saamelaiset haluaisivat käyttää saamenpukua arkivaatteenaan. Mutta on joitakin asioita minkä vuoksi ei uskalleta.

Siitä huolimatta, että kokeilun aloittaminen oli Sunnan mukaan spontaani ratkaisu, hänellä itselläkin oli pelkoja, joiden vuoksi kokeilun aloittaminen oli kuitenkin haastavaa.

– Tietenkin se, miten ulkopuoliset ihmiset suhtautuvat saamenpukuiseen kaduilla: millaisia reaktioita joudun näkemään ja millaisiin kysymyksiin vastaamaan.

"Ihmiset lääppivät luvatta"

Valkeapää joutui kokemaan kuluneen vuoden aikana myös ikäviä tapahtumia. Hänen mukaansa ne peilaavat valtaväestön tietoa ja ajautuksia saamelaisista.

– Muilta saamelaisilta olen saanut pelkästään hyvää palautetta, mutta ei-saamelaisille olen eksoottinen nähtävyys, etenkin kaupungeissa.

– Pahimmat tapaukset ovat olleet sellaisia, että ihmiset tulivat koskemaan vaatteitani luvatta.

Saamenpuvut erottuvat selkeästi katukuvassa. Xia Torikka / Yle Sápmi

Saamenpuku on hyvin näkyvä elementti ja se kiinnittää katseen etenkin harmaassa katukuvassa. Sunna ei ole vielä vuodenkaan jälkeen tottunut siihen huomion määrään, mitä hän saa saamenpuku päällä. Hänen mielestään se tuntuu oudolta.

– Ethän sinä koskaan odota, että vieras ihminen tulee juttelemaan. Kyllä minä aina vähän säikähdän, oli se saamelainen tai ei-saamelainen.

"Tämä on syventänyt ymmärystäni saamenpuvusta"

Saameksi sanottuna Gová Nikko Lásse Nils-Heaika Sámmola Sunná tai Mihkku Helena Sámmola Sunná kuuluu saamelaiseen käsityöläissukuun, ja on itsekin oppinut saamelaisen käsityön, duodjin, tekemisen kotona ja on myös opiskellut saamenkäsitöitä Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa.

Gákti365-kokeilun myötä hänen ymmäryksensä saamenpuvusta on syventynyt ja lisääntynyt. Sunna on esimerkiksi oppinut ompelemaan sellaisen saamenpuvun, joka on tarkoitettu nimenomaan arkielämään.

– Käsityöläisenä olen oppinut miten tehdään sopiva saamenpuku. Olen oivaltanut sen kauneuden ja myös tietyllä tavalla saamenkäsitöiden filosofiaa. Saamenpukuhan on käyttötavara, kuten kaikki saamenkäsityöt ovat aina olleet.

– Gákti on tuhansien vuosien aikana muotoutunut sellaiseksi kun se on, ja se on muotoutunut nimenomaan käytössä. Saamenpuku on ollut kaikista sopivin niihin töihin, mitä olemme tehneet. Se sopii saamelaiseen elämäntapaan, kertoo Valkeapää.

Sunna käytti gáktia tavallisissa arkiaskareissaan. Mikkal Morottaja / Yle Sápmi

Käytännön asioiden lisäksi kokeilu on ollut myös psyykkinen oppimatka.

– Olen esimerkiksi miettinyt, uskallanko mennä kylälle, kun ei-saamelaiset ihmiset kyselevät, mikä on saamenpuku. Sitä ei aina jaksa eikä tarvitsekaan jaksaa.

Saamenpuku päällä ei voi nostella painoja kuntosalilla

Sunna on myös tanssipedagogi joten urheilu ja muu liikunta on hänelle tärkeää. Saamenpuku päällä voi kuitenkin olla hieman haastavaa tehdä nykymaailman asioita, kuten nostella painoja kuntosalilla.

Sunna Valkeapää huomasikin tämän vuoden kokeilun aikana, että hän alkoi tekemään enemmän perinteisempiä hommia, kuten hiihtämään.

– Olen hiihtänyt saamenpuku päällä, mutta niinhän ne tekivät ennen vanhaankin. Saamenpuku on muokannut minun vapaa-ajan toimia, kuten urheilua. Olen tehnyt enemmän perinteisiä juttuja.

– Se on ollut tavallaan myös dekolonisointia, mikä on tullut saamenpuvun myötä.

Tulevaisuudessa aikoo nauttia saamenpuvusta

Sunnan gáktivuosi eli 365 päivää tuli täyteen saamelaisten kansallispäivänä. Hän ei aio kuitenkaan hylätä saamenpukua, vaikkei enää tarvitse sitä päivittäin käyttää.

– Aion nauttia siitä, että saan pukeutua saamenpukuun myös ilman tätä projektia, mutta aion antaa itselleni vapauden pukea myös muita vaatteita.

– Saan itse valita laitanko saamenpuvun päälleni. Tämän projektin säännöt alkoivat tuntua aika tiukoilta, vaikka tykkäänkin käyttää saamenpukua.

Jos joku saamelainen haluaa ottaa Sunnasta esimerkkiä, ja kokeilla itse käyttää gáktia arkivaatteenaan, on Sunnalla siihen selkeä ohje.

– Käytä gáktia rakkaudella, ja silloin kuin itse haluat. Älä yritä pakottaa itseäsi.