Törhösen tapaus nosti esiin seksuaalisen häirinnän akateemisessa maailmassa – Yle selvitti: yksikään yliopisto ei ole tutkinut asiaa erikseen

Helsingin tutkijanaiset ry:llä on meneillään selvitys seksuaalisesta häirinnästä yliopistomaailmassa.

Ylen reilu viikko sitten esiin nostama professori Lauri Törhösen tapaus toi esille akateemisessa maailmassa piilevän seksuaalisen häirinnän. Törhönen toimi Taideteollisen korkeakoulun professorina 1990-luvun lopulta vuoteen 2006.

Yle päätti kysyä, onko suurimmissa yliopistoissa nyt ryhdytty selvittämään seksuaalisen häirinnän yleisyyttä. Yhteyttä otettiin Helsingin yliopistoon, Aalto-yliopistoon, Itä-Suomen yliopistoon, Tampereen yliopistoon, Oulun yliopistoon, Jyväskylän yliopistoon, Turun yliopistoon ja Lapin yliopistoon.

Yhdessäkään yliopistossa ei ole meneillään erikseen yliopiston järjestämää selvitystä seksuaalisesta häirinnästä, mutta Helsingin tutkijanaiset ry on aktivoitunut asiassa.

Yhdistys on avannut nettisivuilleen kyselyn (siirryt toiseen palveluun) seksuaalisesta häirinnästä akateemisessa maailmassa. Reilut pari viikkoa sitten avattuun kyselyyn on tullut vastauksia kaikista pääkaupunkiseudun yliopistoista, mutta myös muualta maasta.

– Kertomuksia ei tule ovista ja ikkunoista, mutta on ihan selvä, että joka paikassa on joitakin mätämunia, Helsingin tutkijanaiset ry:n puheenjohtaja Päivi Salmesvuori toteaa.

"Onko tämä minun vikani?"

Pääosa tähän mennessä tulleista vastauksista on tullut yliopistojen työntekijöiltä ja jatko-opiskelijoilta. Salmesvuori sanoo, että esimerkiksi käden reidelle laittaminen kokoustilanteessa on asia, joka toistuu kertomuksissa.

– Sehän on selvä vallankäytön väline. Ihmisten reaktio oli usein se, että he hämmentyivät, säikähtivät ja heille tuli ajatus, että mitä minä olen tehnyt, että onko tämä minun vikani.

Akateemisessa maailmassa on vahva hierarkkinen valtarakenne. Salmesvuoren mukaan erityisesti opiskelijat ja yliopiston nuoret työntekijät ovat haavoittuvainen ryhmä.

– Jotkut sanovat, että oli pakko olla hiljaa, koska jos olisi kertonut tai tehnyt mitään, niin siinä olisi hävinnyt oman uran kannalta. En näe oikeastaan mitään muuta keinoa kuin, että häirinnästä puhutaan avoimesti ja mietitään matalalle tasolle, miten näihin tapauksiin puututaan, Salmesvuori summaa.

Muualla työhyvinvointikysely koetaan riittäväksi

Sen sijaan häirinnästä kysytään yleisesti henkilöstöltä esimerkiksi työhyvinvointikyselyiden yhteydessä. Työhyvinvointikyselyssä kysymys häirinnästä kattaa muun muassa epäasiallisen kohtelun, kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän.

Työhyvinvointikyselyssä ei siis erotella seksuaalista häirintää muusta epäasiallisesta kohtelusta. Yliopistojen mukaan seksuaalinen häirintä ei myöskään nouse vastauksista erityisesti esiin. Viimeisin työhyvinvointikysely on tehty yliopistoissa viime syksynä.

Esimerkiksi Aalto-yliopistosta kerrotaan, että työhyvinvointikyselyssä maininnat seksuaalisesta häirinnästä ovat olleet yksittäistapauksia, ja pääosa vastauksista liittyy muihin epäasiallisen kohtelun muotoihin.

AOP

Turun yliopiston vararehtori Riitta Pyykkö kertoo, että yliopisto on nyt kahtena vuonna lisännyt työhyvinvointikyselyyn myös kysymyksiä liittyen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen.

– Pääosa koetusta epäasiallisesta käytöksestä liittyi henkilösuhteisiin, ihan voi sanoa, että huonoon käytökseen yleensä. Seksuaalinen häirintä oli vastauksissa selvä vähemmistö, enemmän oli vastauksia liittyen esimerkiksi asemaan työyhteisössä ja henkilökemioihin, Pyykkö kertoo.

Lapin yliopistossa tehdään kolmen vuoden välein henkilöstölle ja opiskelijoille tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely. Kyselyssä selvitetään myös seksuaalisen häirinnän kokemuksia.

– Meidän työsuojelutoimikunnassamme keskusteltiin vasta siitä, tarvitseeko yliopistossa tehdä erillistä selvitystä seksuaalisesta häirinnästä, mutta siellä koettiin hyvin vahvasti, että asiasta ollaan riittävästi selvillä, Lapin yliopiston hallintopäällikkö Jukka Sankala sanoo.

Häirinnälle nollatoleranssi

Yliopistoista painotetaan, että niissä on nollatoleranssi häirinnän suhteen. Kaikissa yliopistoissa on niin sanottuja häirintäyhdyshenkilöitä, joihin voi ottaa yhteyttä häirintätapauksissa.

Oulun yliopiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toimikunnan puheenjohtaja Essi Kiuru sanoo, että epäilykset häirinnästä tutkitaan välittömästi.

– Muutaman vuoden aikana on tullut seksuaalisen häirinnän osalta ilmi ehkä muutamia tapauksia, joista osa on osoittautunut perättömiksi ja osa on pystytty sovittelemaan. Sellaisia tapauksia ei ole ollut, että olisi jouduttu ryhtymään jatkoseuraamuksiin.

Kaikista yliopistoista todettiin, että seksuaalista häirintää ilmenee yliopistoissa ylipäänsä vähän ja kyse on yksittäistapauksista. Esimerkiksi Tampereella tapauksia on viime vuosina käsitelty vuosittain yhdestä kahteen, mutta ne eivät ole johtaneet toimenpiteisiin, vaan ne on pystytty sovittelemaan.

Alphacit Newim / AOP

Itä-Suomen yliopistossa henkilöstöjohtaja Jouni Kekäleellä on parhaillaan käsittelyssä yksi tapaus, jossa on mukana seksuaalisen häirinnän elementtejä. Kekäle toteaa, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnassa voitaisiin pohtia, onko yliopistossa tarvetta tehdä selvitystä seksuaalisesta häirinnästä.

– Meillä on pyritty madaltamaan kynnystä niin, että meillä on yhdyshenkilöitä, jolloin ei tarvitse ottaa suoraan yhteyttä rehtoriin tai hallintoon. Mutta ei näitä tapauksia nouse esiin paljonkaan, ne ovat yksittäisiä, Kekäle kertoo.

Helsingin yliopiston hallintojohtaja Esa Hämäläinen toteaa, ettei meneillään oleva keskustelu seksuaalisesta häirinnästä ole tuonut häirintätapauksia esiin aiempaa enemmän.

– Ei voida sanoa, että meillä näkyisi mitään suurta piikkiä siitä, että metoo-kampanja lähti liikkeelle. Yliopiston viestintä löysi sosiaalisesta mediasta muutaman tapauksen, jossa opiskelija toi esiin kokemuksia reilun 10 vuoden takaa. Heihin oltiin yhteydessä, mutta he eivät olleet halunneet viedä asiaa eteenpäin, Hämäläinen kertoo.

Aalto-yliopisto on ollut mukana tekemässä ohjeistusta seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla. Tänään julkaistuja ohjeita (siirryt toiseen palveluun) tullaan levittämään niin yrityksille, työntekijöille kuin oppilaitoksiinkin.

