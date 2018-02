Viranomainen: Turun puukottajan turvallisuus pystyttäisiin turvaamaan pitkän vankeuden ajan

Tänään valmistuneen Turun joukkopuukotuksen esitutkinnan mukaan puukottaja toimi yksin. Viime elokuussa Turun keskustassa kuoli kaksi ihmistä ja kahdeksan haavoittui.

Jos terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista ja murhan yrityksistä epäilty marokkolaismies saa vankeusrangaistuksen, hän suorittaa suurella todennäköisyydellä tuomionsa suomalaisessa vankilassa.

Vielä on epäselvää, joutuisiko hän suorittamaan rangaistuksensa tavallisessa vankilassa vai katsotaanko hänet syyntakeettomaksi, jolloin hän joutuisi käytännössä pakkohoitoon. Hoitoon määräämisestä päättäisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Miehelle on tehty mielentilatutkimus, mutta sen tuloksia ei ole kerrottu.

Rikosseuraamuslaitoksesta arvioidaan, miten epäillyn turvallisuus taataan mahdollisena vankeusaikana. Uhkana voi olla, että mies lietsoo omaa ääriajatteluaan tai hänen turvallisuutensa vaarantuu muiden vankien takia.

Pahimmassa tapauksessa joudumme eristämään hänet. Juha Eriksson

– Kaikki riippuu siitä, miten hän itse käyttäytyy. Eli miten muut vangit ottavat hänet vastaan. Pahimmassa tapauksessa joudumme eristämään hänet toisista vangeista, toteaa Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen turvallisuuspäällikkö Juha Eriksson Rikosseuraamuslaitoksesta.

Eriksson uskoo vahvasti, että viranomaiset pystyvät varmistamaan miehen turvallisuuden vankilassa, mikäli hänet tuomitaan vankeuteen.

Rikosseuraamuslaitoksen mukaan korkean turvallisuuden vankiloita ovat Turun ja Riihimäen vankilat. Epäilty on ollut tutkintavankeudessa Turun vankilassa.

Jos epäilty todetaan syyntakeettomaksi, hänet voidaan siirtää Niuvanniemen psykiatriseen sairaalaan Kuopioon, kerrotaan Rikosseuraamuslaitoksesta.

Pyrimme varmistamaan, että muut vangit eivät radikalisoidu. Juha Eriksson

Yle kertoi vuosi sitten, että suomalaisissa vankiloissa on kymmeniä ääriajattelua kannattavia islamisteja sekä muita ääriajattelua kannattavia vankeja. Turussa ihmisiä puukottanut mies on kertonut poliisille motiivikseen, että hän on toiminut Isisin soturina.

Turvallisuuspäällikkö Juha Erikssonin mukaan radikalisoituneita vankeja pyritään sijoittamaan eri vankiloihin. Lisäksi eri ääriryhmät yritetään pitää erossa toisistaan mahdollisuuksien mukaan.

– Jos me huomaamme, että joku vanki on radikalisoitunut, pyrimme varmistamaan, että muut vangit eivät radikalisoidu.

Eriksson toteaa, että hänen tietoonsa ei ole tullut, että äärioikeistoa edustavien ja ulkomaalaisten vankien välillä olisi ollut yhteenottoja.