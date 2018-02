Supon erikoistutkija: Turun joukkopuukotuksessa modernin terrorismin ominaispiirteitä

Suojelupoliisin Pekka Hiltusen mukaan on noussut ilmiö, jossa propagandasta inspiroitunut yksittäinen tekijä suorittaa yksinkertaisen ja suoraviivaisen terrori-iskun.

Keskusrikospoliisi sai valmiiksi elokuisen Turun joukkopuukotuksen esitutkinnan ja tiedotti siitä tarkemmin aiemmin keskiviikkona.

KRP:n mukaan epäillyn motiivi on ollut se, että hän on kokenut toimivansa Isisin soturina ja Isisin puolesta. Poliisin tietojen mukaan epäilty on toiminut yksin.

Turun iskun esitutkinnan julkisuuteen tulleet tiedot heijastavat erikoistutkija Pekka Hiltusen mukaan sitä, mitä suojelupoliisi on jo havainnut.

Supo on korostanut juuri yksittäisten toimijoiden uhkaa. Hiltusen mukaan tämä tapa vaikuttaa valitettavasti jatkuvan modernin terrorismin ominaispiirteenä.

– On tullut ilmiö, jossa propagandasta inspiroitunut, yksittäinen tekijä suorittaa hyvin yksinkertaisen ja suoraviivaisen terrori-iskun.

Supo seuraa terrorijärjestöjen propagandaa

Monissa terrori-iskuissa tekijä on toiminut yksin ja helpolla metodilla. Turun iskussa tekijä käytti veistä.

Hiltunen korostaa terroritekojen estämisen keinona tiedonhankintaa. Keskeistä on, minkä verran tekijä niin sanotusti vuotaa aikomuksiaan ennen tekoaan.

– Mitä enemmän hän on kontaktissa muihin ihmisiin tai käyttää erilaisia viestivälineitä, sitä enemmän muodostuu tällaista tarttumapintaa.

Supon erikoistutkijan mielestä on myös tärkeää seurata terrorijärjestöjen propagandaa ja siinä esiintyviä trendejä, kuten tiettyjen iskutyyppien korostamista.

– Kun järjestö levittää viestiä omille kannattajilleen, se viesti tulee myös muiden saataville.

"Uusi tiedustelulaki laajentaisi työkalupakkia"

Suojelupoliisi seuraa tällä hetkellä noin 370 kohdehenkilöä. Pekka Hiltunen kertoo, että seurannassa joudutaan tekemään voimakasta priorisointia, eli kaikkiin henkilöihin ei pystytä kohdentamaan samantasoista tiedonhankintaa.

– Radikalisaatioprosessi on aina hyvin yksilöllinen. Siksi myös siihen puuttuminen tulee räätälöidä hyvin tarkasti. Se, missä vaiheessa henkilö on tällä polulla, ratkaisee myös sen, kuka on oikea viranomainen tai taho siihen puuttumaan, sanoo Hiltunen Ylen A-studiossa.

Hän muistuttaa Supon olevan turvallisuusviranomainen ja heidän puuttuessaan asiaan, prosessissa ollaan jo hyvin pitkällä. Muun muassa sisäministeriö koordinoi erilaisia hankkeita, joilla pyritään puuttumaan radikalisaatioon varsin varhaisessa vaiheessa.

A-studion keskustelussa nousi esiin myös uusi tiedustelulainsäädäntö, jonka mahdollisia vaikutuksia terrori-iskujen estämiseen Pekka Hiltunen kommentoi. Hän korostaa, että tiedonhankinnan kohdentamiseen tulee aina olla selkeä peruste.

– Jos alkutietoja on tarpeeksi, uusi tiedustelulaki laajentaisi työkalupakkia. Pystyttäisiin hankkimaan tietoa laajemmalta rintamalta, jolloin havaitsemisen todennäköisyys myös nousisi.

