Valtio myy kaikki Telian osakkeensa

Valtion sijoitusyhtiö Solidium tarjoaa 3,2 prosentin omistustaan kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille, mikä tavallisesti tarkoittaa suuria sijoitusrahastoja ja eläkeyhtiöitä.

Solidium kertoi myyntipäätöksestään nettisivuillaan tänään. Jo huomenna torstaina on tarkoitus kertoa myynnin lopputuloksesta eli kaupat on tarkoitus tehdä todella nopeasti ja pörssin ulkopuolella.

Solidiumin salkussa on kaikkiaan reilut 137 miljoonaa Telian osaketta. Mikäli kaikki saataisiin kaupaksi keskiviikon päätöskurssilla Tukholman pörssissä, valtio saisi osakkeista noin 5,2 miljardia Ruotsin kruunua eli noin 525 miljoonaa euroa.

Todennäköisesti valtio saa osakkeista jonkin verran vähemmän euroja, koska pörssin ulkopuolella tehtävät isot kaupat tehdään usein halvemmin hinnoin kuin pörssissä.

Ruotsi-omistukset myynnissä

Viime viikolla Solidium myi niin ikään ruotsalaisen teräsjätin SSAB:n osakkeita ison määrän. Kaupan arvo oli noin 150 miljoonaa euroa.

Solidiumin SSAB-osakkeet ovat peruja neljä vuotta sitten tehdystä Rautaruukin ostosta. Telian osakkeiden taustalla on niin ikään yritysfuusio, kun suomalainen Sonera ja ruotsalainen Telia yhdistyivät.

Telian suurin osakkeenomistaja on Ruotsin valtio, jolla on reilut 37 prosenttia Telian osakkeista. Suomi on ollut toiseksi suurin omistaja reilun kolmen prosentin osuudellaan.