Venezuela järjestää aikaistetut presidentinvaalit huhtikuun lopulla

Venezuela aikoo järjestää ennenaikaiset presidentinvaalit huhtikuun loppupuolella. Maan vaalilautakunta on asettanut vaalien ajankohdaksi 22. päivä huhtikuuta.

Presidentti Nicolas Maduro on kiirehtinyt viranomaisia päättämään tarkan vaalipäivän nopeasti. Hän on ehdolla uudelle kaudelle vaaleissa. Maduro on jo käynnistänyt kampanjansa ja on tällä hetkellä ainoa ehdokas.

Maan korkeimman oikeuden päätöksen perusteella useat oppositiopoliitikot eivät voi asettua ehdolle. Maduron vastustajat ovat syyttäneet epäsuosioon joutunutta presidenttiä vaalitulosten peukaloinnista jo ennen kuin yhtään ääntä on annettu.

Vaalien aikaistaminen ei ole mikään yllätys, sillä Maduron vastustajat ovat menettäneet asemiaan viimeaikaisissa paikallisvaaleissa. Presidentin asema on kuitenkin vaikea syvästä talouskriisistä kärsivässä maassa.

Maduroa syytetään myös oppositopoliitikkojen kaltoinkohtelusta ja syrjäyttämisestä. Naapurimaista muun muassa Kolumbia on ilmoittanut, ettei aio tunnustaa vaaleja.

Lähteet: Reuters, AP, AFP, STT