Taiwanissa maanjäristyksen uhriluku on noussut – Kadoksissa on edelleen kymmeniä

Jälkiraivaustyöt on jo käynnistetty. Pelastustyöntekijät ovat yrittäneet etsiä loukkoon jääneitä ja rikkoutuneita rakennuksia on yritetty tukea.

Taiwanin voimakkaan maanjäristyssarjan uhriluku on noussut. Viranomaisten mukaan kuolleita on yhdeksän ja kateissa on edelleen tiettävästi 62 . Alun perin pelättiin, että jopa 150 ihmistä olisi kateissa eli jäänyt raunioiden alle.

Myös loukkaantuneiden määrä on kasvanut kymmenillä. Loukkaantuneita on viranomaisten mukaan 265. Aiemmin ilmoitettiin reilusta 200.

Kallistuneen ja rikkoutuneen kerrostalon tuentaa Hualienissä Taiwanissa. Buddhist Tzuchi Foundatoin / EPA

Pelastustöitä jatketaan Taiwanissa ja jälkiraivaustyöt on jo aloitettu. Hualienin kaupungissa työntekijät ovat yrittäneet tukea kallistuneita kerrostaloja ja pelastushenkilöstö on etsinyt loukkoon jääneitä.

Ritchie B. Tongo / EPA

Rakennukset ovat kärsineet pahoja vaurioita tiistain järistyksessä ja kaupungin kadut ovat halkeilleet järistyksen voimasta. Ihmiset ovat joutuneet yöpymään hätämajoituspaikoissa.

Ihmisiä hätämajoituksessa Hualienissä Taiwanissa. Ritchie B. Tongo / EPA

Alueella on ollut vieläkin jälkijäristyksiä. Keskiviikon vahvimman jälkijäristyksen voimakkuudeksi ilmoitetaan 5,7.

Hualienissä asuu noin 100 000 ihmistä. Hualien on suosittu matkailukohde.

