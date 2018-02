Vasemmistoliiton Kontula ja Andersson jättivät kirjallisen kysymyksen Tampereen uuden yliopiston valmistelusta

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja kansanedustaja Anna Kontula jättivät keskiviikkona hallitukselle kirjallisen kysymyksen Tampereen uuden yliopiston johtosääntöluonnoksesta.

– Viime viikolla siirtymäkauden hallitus esitteli uuden säätiöyliopiston johtosääntöluonnoksen, jossa esitetään pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä esimerkiksi uuden yliopiston hallituksen nimittämisestä. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin linjannut, että siirtymäkauden hallituksen päätökset on rajattava vain välttämättömään. Merkittävät päätökset on jätettävä ajalle, kun uuden yliopiston hallituksen on valinnut yliopistoyhteisöistä koostuva, monijäseninen hallintoelin, sanoo Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tiedotteessa.

Kontulan ja Anderssonin mukaan uuden säätiöyliopiston siirtymäkausi tuo esiin epäkohdat ja ristiriidat, jotka yliopistolaki on tuonut mukanaan.

Tampereelle ollaan muodostamassa uutta säätiöpohjaista yliopistoa yhdistämällä Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. Vuonna 2019 aloittavasta yliopistosta tulee myös Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistaja.

Yliopistolla ulosmarssi kahdeltatoista

Tampereen yliopiston henkilöstö ja opiskelijat marssivat tänään torstaina kahdeltatoista ulos. Heidän mielestään siirtymäkauden hallituksen tekemä johtosääntöluonnos sisältää lainvastaisia ja yliopiston itsehallintoa loukkaavia esityksiä.

Yliopiston rehtorin Liisa Laakson mielestä johtosääntöä on valmisteltu salassa Tampereen yliopiston johdolta. Laakson mielestä johtosääntöluonnos veisi yliopistoyhteisöltä mahdollisuuden vaikuttaa esimerkiksi tulevan säätiöyliopiston hallituksen kokoonpanoon.

Valmistelua kritisoivaan adressiin oli kerätty eilisiltaan mennessä noin 2500 allekirjoitusta. Johtosäännöksestä on kuulemistilaisuus vielä torstaina iltapäivällä.