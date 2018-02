Taas haastehakemus Sunny Car Center -jupakassa – Kiemunki kiistää: "Tuolloin ei vielä pystynyt käsittämään, että kyse oli huijauksesta"

Yhtiön konkurssipesän julkisselvittäjä Jorma Tuomaala vaatii yhtiön hallituksen entiseltä jäseneltä Iisakki Kiemungilta runsaan 108 000 euron korvauksia korkoineen.

Kanteen mukaan Iisakki Kiemunki on ollut hyväksymässä autokauppayhtiön toimitusjohtajan kohtuutonta palkankorotusta. Sopimuksessa Markku Ritaluoman nettokuukausipalkka nostettiin 9 000 eurosta 20 000 euroon. Julkisselvittäjän mukaan kohtuuttoman palkankorotuksen avulla on viety velkaisesta ja valmiiksi konkurssikypsästä yhtiöstä rahoja pois velkojien ulottuvilta.

Asia on pieni osa laajempaa haastehakemusta, jossa julkisselvittäjä vaati Markku Ritaluomalta liikaa maksettuja palkkoja, ostoja ja muita hänen aiheuttamiaan kuluja takaisin pesälle kaikkiaan lähes 1,4 miljoonaa euroa.

Kiemunki kiistää vaateen

Iisakki Kiemunki kiistää julkisselvittäjän vaateen kokonaan. Myös väite yhtiön tuolloisesta varattomuudesta on Kiemungin mukaan väärä.

– Ritaluoma esitteli palkankorotuspäätöksen aikana rahoittajan kanssa tehdyn suuren investointisopimuksen. Palkankorotuksen tuonut toimitusjohtajasopimus hyväksytettiin investorilla. Yhtiöstä oli myös poistunut työntekijöitä ja Ritaluoma hoiti heidänkin tehtävänsä., kertoo Iisakki Kiemunki.

Tuolloin ei pystynyt vielä käsittämään sitä, että kyse oli huijauksesta. Iisakki Kiemunki

– Kun siis sopimusta tehtiin, oli yhtiölle tulossa investori Abdal Rahaman Malik, joka oli sijoittamassa 60 miljoonaa ja myöhemmin vielä sata miljoonaa lisää. Kun yhtiön tuleva pääomistaja ja rahoittaja hyväksyy toimitusjohtajan korotetun palkan, niin hankala siihen on vastaan panna. Tuolloin ei pystynyt vielä käsittämään sitä, että kyse oli huijauksesta, korostaa Iisakki Kiemunki.

Kiemunki oli Sunny Car Centerin hallituksessa ollessaan Hämeenlinnan kaupunginhallituksen ja myöhemmin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Ritaluomalta vaaditaan lähes 1,4 miljoonaa

Uusi haastehakemus on osa huomattavasti laajempaa kannetta. Konkurssipesä vaatii Sunny Car Centerin entiseltä suuromistajalta ja toimitusjohtajalta Markku Ritaluomalta vajaan 1,4 miljoonan euron takaisinmaksua konkurssipesälle.

Tämä julkisselvittäjän yli puoli vuotta sitten jättämä haastehakemus on viisiosainen.

Liikemies Markku Ritaluoma Ville Välimäki / Yle

Ensiksi pesä vaatii Ritaluomalta liikaa maksettua palkkaa 433 000 euroa korkoineen. Toiseksi pesä vaatii Ritaluomaa suorittamaan yli 900 000 euroa rahoja, joilla Ritaluoma on tehnyt yhtiön varoilla ostoja, nostoja ja maksuja, tämänkin korkoineen.

Kaksi muuta haastehakemuksessa olevaa vaadetta liittyvät luottokortin käyttöön ja korkovelan maksuihin. Ne ovat yhteensä noin 29 000 euroa, joiden päälle vaaditaan myös korot. Lisäksi pesä vaatii Ritaluomaa maksamaan oikeudenkäyntikuluja yli 9 000 euroa.

Koko haastehakemuksen summa on 1 378 604,86 euroa.

Kahden kanteen yhteys näkyy muun muassa siinä, että Kiemunkia koskevassa kanteessa on helpottava ehto. Sen mukaan mikäli Ritaluomalta saadaan vaadittuja rahoja, ne voivat vähentää Kiemungilta pyydettyä takaisinmaksusummaa.

Jo viides haastehakemus

Julkisselvittäjä Jorma Tuomaala on jättänyt Kanta-Hämeen käräjäoikeudelle viisi Sunny Car Centeriä koskevaa haastehakemusta.

Summaltaan suurin haastehakemus koskee yli kuuden miljoonan euron korvauksia. Tämän kanteen käsittely alkaa Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa maaliskuun ensimmäisenä päivänä. Vastaajina ovat Markku Ritaluoma ja Iisakki Kiemunki.

Toisessa haastehakemuksessa vastaajana oli alun perin yksin Markku Ritaluoma. Siinä julkisasiamies vaatii maksettavaksi takaisin pesään, pesän mukaan Ritaluomalle liikaa maksettua palkkaa, yhtiön varoilla tehtyjä erilaisia ostoja ja maksuja yhteensä lähes 1,4 miljoonan edestä. Uusin Iisakki Kiemunkia koskeva kanne liittyy juuri tähän haastehakemukseen.

Kolmannessa haastehakemuksessa vastaajina ovat Hämeenlinnan kaupungin omistama Linnan kiinteistökehitysyhtiö ja koko SCC:n hallitus eli Markku Ritaluoma, Iisakki Kiemunki ja hallituksessa vain reilut yhdeksän kuukautta ollut kolmas henkilö. Tästä tapauksesta Ritaluoma on antanut asianajajansa välityksellä oman vastauksensa elokuussa. Asiasta kerromme tarkemmin erillisessä jutussa.

Neljännessä haastehakemuksessa vastaajana on Markku Ritaluoman äiti. Tästä tapauksesta Kanta-Hämeen käräjäoikeus on antanut yksipuolisen tuomionsa kantajan vaatimusten mukaan, koska vastaaja ei vastannut määräajassa. Asiassa on kyse vastaajan omistaman jääkiekkoaition vuokrista. SCC on vuokrannut aitiota ja maksanut niistä kantajan mukaan ylisuurta vuoraa. Kyse on noin 172 000 eurosta.

Vastaaja on kesäkuun alussa jättänyt takaisinsaantia koskevan haastehakemuksen. Takaisinsaanti tarkoittaa sitä, että asia saadaan uudelleen yksipuolisen tuomion antaneen oikeuslaitoksen käsiteltäväksi, eli oikeutta käydään vielä kerran.