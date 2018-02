Kaupan hyllyllä on yhä enemmän valaisimia, jonka lamppuja ei voi vaihtaa – silti ne voivat olla perinteisiä valaisimia ympäristöystävällisempiä

Kun kuluttaja suuntaa kauppaan ostamaan uutta valaisinta, hänet voi yllättää se, että uusi valaisin toimii kiinteillä led-valoilla. Kiinteitä ledejä ei voi itse vaihtaa valaisimeen, eikä sitä yleensä voi tehdä myöskään ammattilainen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että lampun pimentyessä tulee koko valaisimesta jätettä.

Tiedostavaa kuluttajaa moinen ajatus ahdistaa. Vain joissain malleissa on irrallinen ja vaihdettava led-moduuli, mutta yleensä valaisimen joutuu vaihtamaan kokonaan.

Ledejä markkinoidaan yleisesti ottaen ympäristöystävällisinä valonlähteinä. Tähän vaikuttaa ledien pitkä käyttöikä. Kiinteillä eli integroiduilla ledeillä toimivan valaisimen käyttöaika voi olla jopa 3–20 vuotta eli 15 000–100 000 tuntia.

Voiko kiinteäledinen valaisin kuitenkaan olla ympäristöystävällinen, kun koko valaisimesta tulee lopulta roskaa?

Matti Myller / Yle

Pitkäikäinen lamppu on ympäristön kannalta hyvä

Materiaalien ja energian tehokkaaseen käyttöön kannustavan valtionyhtiö Motivan asiantuntija Päivi Suur-Uski kertoo, että jo muutama vuosi sitten Aalto-yliopisto selvitti kiinteiden led-valaisinten elinkaarta ja sen aikana syntyneitä ympäristövaikutuksia. Selvityksessä vertailtiin neljää kiinteiden ledien valaisinta.

Kävi ilmi, että valaisimen elinkaaresta valmistuksen aiheuttamat negatiiviset vaikutukset ympäristölle olivat vain 5–23 prosenttia. Jäljelle jäävä prosenttimäärä oli lähes täysin lampun palamisesta syntyneitä energiakustannuksia. Raaka-aineiden hankinta ja kuljetus oli kokonaisvaikutuksista vain muutaman promillen.

– Harva ymmärtää, että energiakuluilla on niin iso merkitys kestävään kehitykseen. Se koskee aika monia asioita. Ruuankin valmistamisessa sähkönkulutus on se iso kulu kestävän kehityksen kannalta, Suur-Uski selventää.

Matti Myller / Yle

LED-valot.fi-verkkokaupan yrittäjä Ossi Jääskeläinen sanoo, että kiinteällä led-valaisimella on yleisesti ottaen niin pitkä käyttöikä, ettei erillisiä polttimoita tarvitse vaihtaa, jolloin syntyy vähemmän jätettä.

– Lisäksi valaisimia tarvitaan [kodissa] todennäköisesti vähemmän hyvän valotehon ansiosta, hän jatkaa.

– Sähkölaitteetkin ikääntyvät, valaisimetkin. Se tuo tiettyä turvallisuutta, että niitä uusitaan silloin tällöin, Päivi Suur-Uski muistuttaa.

Erilainen valmistustapa säästää materiaaleja

Pitkäikäisen led-polttimon käyttö valaisimessa siis todella vähentää ympäristölle aiheutuvaa kuormaa. Kiinteiden ledien kohdalla tähän on muitakin syitä kuin energiankulutus.

Kiinteän led-valaisimen valmistuksessa pystytään säästämään materiaaleja. Koska valmistaja pystyy tekemään valaisimen kokonaan itse eikä sen tarvitse jättää tilaa erillisille lampuille, valaisin on tehokkaampi valmistaa. Valaisin ikään kuin valetaan kiinteäksi, mikä säästää materiaaleja. Samalla valmistaja voi käyttää materiaaleja, joilla saadaan valo palamaan mahdollisimman voimakkaana.

Mutta entä jos led-valaisin ei kestäkään lupausten mukaisesti vuosikymmeniä? Nykyisin yleisten yksittäisten led-polttimoiden kyseessä ollessa vika on voinut olla ledin sisällä olevassa liitännässä. Yksittäisten polttimoiden sijasta kiinteissä ledeissä lampun valo syntyy useasta ledistä, kokonaisesta led-moduulista, joka ei rikkoudu yhtä herkästi kuin yksittäinen polttimo. Todennäköisyys tällaisen valon sammumiselle kokonaan on pienempi, kuin perinteisessä led-polttimossa.

Kiinteissäkin ledeissä ympäristöllä ja ledin laadulla on kuitenkin väliä. Ossi Jääskeläisen mukaan kiinteäkin led voi rikkoutua, jos valaisin on väärässä paikassa. Tähän vaikuttaa esimerkiksi ympäristön lämpötila: liian korkea lämpötila ei ole hyvästä, sillä ledin diodi (siirryt toiseen palveluun)ei saa lämmetä liikaa.

Skeptisesti ajatteleva kuluttaja saattaa kuitenkin miettiä, ovatko kiinteät led-valaisimet vain uusi keino tuoda rahaa valmistajille.

– Miinuspuoli kuluttajan kannalta tässä ilmiössä on se, että jos valaisimen elinaika lyhenee, niin samalla yritykset voivat myydä niitä enemmän, Päivi Suur-Uski Motivalta pohtii.

Matti Myller / Yle

Tulevaisuudessa meitä valaisevat valopinnat ja spiraalit

Kiinteät led-valaisimet ovat yleistyneet kuluttajakaupassa viimeisen parin vuoden aikana. Niitä löytyy etenkin kiinteästi katossa olevissa kupumaisissa plafondi-valaisimissa. Päivi Suur-Uski uskoo, että kiinteät ledit tulevat mullistamaan tapamme käyttää valaisimia kokonaan.

– Maailma on menossa tähän suuntaan, että valonlähde on valaisimessa kiinteästi. Nykyisestä lamppusysteemistä ollaan pikkuhiljaa luopumassa. Se on toisaalta yksinkertaisempaakin, koska lamppuja ja erilaisia kantoja on niin monenlaisia.

Suur-Uski kuitenkin rauhoittelee, etteivät vanhat polttimot ole häviämässä kaupoista mihinkään. Muutos tulee koskemaan uusia valaisimia. Kun ostaa uuden valaisimen, se tulee yhä todennäköisemmin olemaan kiinteä led-valaisin.

Ympäristönäkökannan lisäksi kiinteillä ledeillä voi olla etuja esimerkiksi sisustuksessa. Valaisimen design voi olla nykyisiä valaisimia paljon luovempi, kun valaisimeen ei tarvitse jättää tilaa lampunpidikkeille.

– Valaisimen voi suunnitella minkä muotoiseksi valaisevaksi pinnaksi tahansa. Voi olla esimerkiksi spiraaleja, ohuita muotoja ja mutkia, mitä ei ennen valaisimissa ole juuri näkynyt, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin sähkötuoteryhmän ylitarkastaja Seppo Niemi kuvailee.

Pakkausmerkinnöistä apua valonlähteiden viidakossa

Kaupassa pähkäilevän kuluttajan kannattaa olla jatkossa tarkkana valaisinta ostaessaan. Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan on tullut jo ainakin muutama valitus kiinteisiin ledeihin liittyen. Valitukset ovat liittyneet juuri siihen, että polttimoita ei voi vaihtaa itse.

Matti Myller / Yle

Kiinteille led-valaisimille luvataan yleensä ottaen takuu 2–5 vuoden ajaksi. Kuten muidenkin ostosten, myös valaisinten takuukuitti kannattaa pitää tallessa.

Motivan Päivi Suur-Uski ja Tukesin Seppo Niemi kaipaavat lisää tiedotusta kiinteisiin led-valaisimiin liittyen, jotta uudentyyppinen valaisintyyppi ei tulisi kuluttajille yllätyksenä. Myös myyjiltä odotetaan vastuuta kertoa kuluttajille avoimesti, mitä kiinteä led tai integroitu led -merkintä valaisimessa tarkoittaa. Jos kuitenkin on ostoksensa suhteen epävarma, kannattaa tarkistaa pakkauksen merkinnät ja kysyä apua myyjältä.

– Valaisimen energiamerkki (siirryt toiseen palveluun) tulee olla nähtävillä valaisinta ostettaessa. Yleensä se on pakkauksessa, mutta se voi olla myös pakkauksen sisällä tai esillä myymälässä valaisinten lähellä, Niemi opastaa.

Kun lopulta kiinteä led-valaisin tulee elämänkaarensa päähän, sen voi viedä SER-kierrätykseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua otetaan vastaan esimerkiksi kodinkoneliikkeissä (siirryt toiseen palveluun).