Susanna Huovinen ei halua sote-valiokunnan johtoon – aiempi sotemyllytys vei motivaation

Valiokunnan puheenjohtajan tehtävä tuli avoimeksi, kun Tuula Haatainen siirtyi eduskunnan toiseksi varapuhemieheksi. Edellisessä hallituksessa peruspalveluministerinä sote-uudistusta valmistellut Susanna Huovinen oli SDP:n vahva ehdokas valiokunnan johtoon.

Puheenjohtajuus edellyttää täydellistä uppoutumista. Susanna Huovinen, kansanedustaja

Jyväskyläläinen Huovinen kertoo, että rankka peruspalveluministerin vastuu vei häneltä halun uppoutua sote-asioihin puheenjohtajapestin edellyttämällä tavalla.

– Uskon, että asiallisesti olisin pystynyt tehtävään tarttumaan. Siitä ei ollut siis kyse, vaan enemmänkin siitä, että tämän tason tehtävissä on oman motivaation oltava kohdallaan.

Huovinen toteaa, että on aidosti juuri toipunut edellisestä rankasta soteurakasta, joka oli ministerinä hänen vetovastuulla.

– En ollut valmis sukeltamaan näihin ympyröihin uudestaan. Puheenjohtajuus edellyttää täydellistä uppoutumista, kovaa motivaatiota ja ajankäytöllistä antautumista.

Hallitus vaihtoi sote-taktiikkaa

Susanna Huovinen on arvostellut nykyhallitusta siitä, että se on hylännyt parlamentaarisen yhteistyön.

– Sote-uudistuksessa on kyse suomalaisen yhteiskunnan suurimmasta muutoksesta vuosikymmeniin. Se ulottuu väistämättä yli vaalikausien. Siksi kannattaa pohtia miten varmistetaan, että ratkaisu on toimiva ja kestävä ja miten sille saadaan mahdollisimman laaja tuki. Ongelmahan tulee siitä, että tämän hallituksen malli on erilainen kuin mitä viime kauden loppupuolella parlamentaarisesti yhdessä pohdittiin, perustelee Huovinen.

Huovisen mukaan valiokunnan puheenjohtajan rooli on kokoava, kun kokouksissa pyritään yksimielisiin päätöksiin. Opposition edustajana valiokunnan vetämistä Huovinen kuvaa haastavaksi ja viittaa aikaisempaan kokemukseensa ympäristövaliokunnan puheenjohtajana SDP:n oppositiokaudella.

Huovinen on tällä hetkellä ympäristövaliokunnan jäsen, Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunnan puheenjohtaja ja ulkoasiainvaliokunnan varajäsen. Lisäksi hän on varajäsenenä Eurooppa Neuvoston Suomen valtuuskunnassa.

SDP:n eduskuntaryhmä valitsee sote-valiokunnan puheenjohtajan kokouksessaan keskiviikkona 8. helmikuuta.