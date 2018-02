Olympialaskijoiden kotimäki ei ole paljon pulkkamäkeä suurempi – pikkuseura kasvattaa uusia laskijoita Romarin ja Torstin vanavedessä

Pakkasta on viitisentoista astetta mutta Aksu Puijola viihtyy. Varusteet ovat kohdillaan ja mikä tärkeintä, kohta pääsee pujottelemaan. Ollaan Vaasassa, Öjbergetin hiihtokeskuksessa, jonka mäki on yksi Suomen pienimpiä.

Öjberget Merja Siirilä / Yle

Öjberget on kaksitoistavuotiaan Aksun kotimäki, kuten myös Suomen tämänhetkisen alppilajien maineen ylläpitäjien Andreas Romarin ja Samu Torstin. Näitä kolmea yhdistää myös seura, Vasa Skidklubb - Vaasan hiihtoklubi.

Vauhti viehättää

Aksu on harrastanut alppilajeja nuoresta iästään huolimatta vuosia. Rinne on kutsunut poikaa viisivuotiaasta lähtien. Aksun lajivalikoimaan kuuluvat lähes kaikki, mitä rinteessä voi tehdä.

– Lasken temppusuksilla, lasken normisuurpujottelua eli vähän kaikkea. Pujottelua, syöksyä ja superg:tä, luettelee Aksu.

Omassa mäessä ei alkukaudesta pysty laskemaan, joten syksy alkaa leireillä pohjoisempana. Syöksylaskua lukuunottamatta Aksu pystyy talvella harjoittelemaan eri lajeja Öjbergetilläkin.

Aksun toi lajin pariin vauhti ja kivat kaverit.

– Täällä tutustuu uusiin ihmisiin ja tykkään urheilla, tulee uusia kavereita. Mä tykkään aika paljon vauhdista. Se on varmaan se, miksi mä tätä harrastan, hymyilee Aksu.

Aksu Puijola Merja Siirilä / Yle

Pujottelu on tällä hetkellä Aksun suosikki ja pokaalejakin on tullut. Haaveissa olisi jatkaa aikuisurheilijaksi asti, mutta rauhassa edetään. Oman seuran alppitähdet ovat tärkeitä esikuvia.

– Onhan se aika iso esikuva, kun ovat Vaasasta ja kun täällä on sen verran pieni mäki, ja olympialaisiin pääsee. On se siistii!

Pieni seura ja pieni mäki

Vasa Skidklubb – Vaasan hiihtoklubi on perustettu vuonna 1930 ja pitkä yhdessä tekemisen perinne sekä tiiviin porukan yhteishenki on omaa luokkaansa. Siinä saattaa piillä eräs syy siihen, miksi seurasta tulee alppilajien tämänhetkinen suomalainen kärki.

Eliina ja Vesa Puijola Merja Siirilä / Yle

– Tän seuran on perustaneet sellaiset ihmiset, jotka ovat olleet urheiluihmisiä henkeen ja vereen. Seurassa on pitkä talkoiden ja yhdessätekemisen perinne. Esimerkiksi valmennus osittain ja kisailut maksetaan talkootyönä, kehuu Aksun äiti Eliina Puijola.

Eikä kannata mäen korkeuttakaan vähätellä. Korkeuseroa on vain 45 metriä mutta omat etunsa on siinäkin, että mäki on pieni, vakuuttaa Aksun huoltojoukoissa oleva isä, Vesa Puijola.

– Korkeuserot ovat toki pienet, mutta se toisaalta aiheuttaa sen, että toistoja tulee valtavasti, muistuttaa Puijola.

Romarin ja Torstin lisäksi Lisa Boström on vauhdilla nousemassa Vaasan hiihtoklubin seuraavaksi tähdeksi.

Töitä tekemällä menestykseen

Mitä mieltä Aksu sitten on siitä, että juuri Vaasan hiihtoklubista ja Öjbergetistä tulee alppilajien parhaimmisto?

– Niiden on vaan pitänyt treenata tosi lujaa. Se on varmaan se avain siihen, tietää Aksu, joka itse on mäessä monta kertaa viikossa ja kerrallaan useamman tunnin.

Vesa Puijola arvelee, että kova työ kantaa hedelmää.

Öjberget Merja Siirilä / Yle

– Tämä 90-luvun sukupolvi, joka nyt on kisoissa, on harvinaisen lahjakasta. Siellä on tehty kovaa duunia valmennuksessa ja perheet on olleet hyvin mukana, että siitä se voi johtua.

Ja kun tää mäki on niin pieni, niin pitää yrittää enemmän Eliina Puijola

Seuran toiminnassa mukana oleva Eliina Puijola summaa asian hienosti.

– Ja kun tää mäki on niin pieni niin pitää yrittää enemmän. Ehkä silläkin on jotain merkitystä, että kaikki ei tule tarjottimella ja täytyy tehdä jotakin sen eteen.