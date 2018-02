Automaattinen nopeusvalvonta paljastaa jatkuvat ylinopeudet

Kaakkois-Suomessa on julkistettu kymmenien automaattisesti ajonopeuksia valvovien mittauspisteiden tallentama tieto ajoneuvojen nopeuksista. Tiedoista selviää, että lähes kaikilla tieosuuksilla merkittävä osa autoilijoista ajaa ylinopeutta.

Lähes 70 mittauspisteellä nopeuksia mitattiin muutaman viikon tai usean kuukauden ajan. Tuloksista selvisi, että henkilöautoista ja moottoripyöristä vain neljäsosa kulki keskimäärin rajoitusten mukaisesti tai niin, että ylinopeus oli vain vähäistä.

Muilla mittauspisteillä ajoneuvojen nopeudet olivat keskimäärin rajoituksia korkeampia. Esimerkiksi Kuutostiellä Luumäen Somerharjussa 80 km/h olevalla rajoitusalueella keskimääräinen nopeus oli reilut 87 km/h. Tiellä numero 62 Puumalan ja Ruokolahden välillä 80 km/h-rajoituksen alueella keskimääräinen nopeus on noin 85 km/h. Kotkan naapurikunnassa Pyhtäällä Siltakylässä 50 km/h-alueella keskimääräiset nopeudet on peräti noin 65 km/h.

Raskaan liikenteen osalta mittauspisteet osoittavat, että käytännössä kaikilla mittauspisteillä raskas liikenne kulkee ylinopeutta. Mittaus ei kuitenkaan ole täysin luotettava, koska automaattinen nopeudenmittaaja ei osaa erottaa erikseen rekkoja, kuorma-autoja ja linja-autoja. Useat linja-autot saavat ajaa 100 km/h, mutta kuorma-autoilla ja rekoilla ylin sallittu nopeus on 80 km/h.

Yle Tommi Parkkinen

Katso missä ylinopeutta ajetaan

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on julkaissut verkkoon karttasovelluksen (siirryt toiseen palveluun), josta pääsee katsomaan keskimääräisiä nopeuksia kymmenillä eri Kaakkois-Suomen tieosuuksilla. Osa mittauspisteistä on paikallaan jatkuvasti, osa on siirrettäviä mittauslaitteistoja.

Sovelluksessa on erikseen nähtävissä kesä- ja talviajan liikenne niin raskaan liikenteen kuin muiden ajoneuvojen osalta. Aineistoa voi hyödyntää esimerkiksi liikenneturvallisuustyössä.

Ilmaiseen sovellukseen pääsee tästä (siirryt toiseen palveluun). Sovelluksen sisältö- tai content-kohdasta tulee valita, tarkasteleeko kesä- vai talvinopeusrajoitusten aikaa tai tarkasteleeko raskasta liikennettä tai muuta liikennettä. Värikästä pallukkaa painamalla saa tiedot esille.

Avoin mittaustieto on tällä hetkellä saatavissa vain Kaakkois-Suomen osalta.