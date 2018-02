Polttopuun käyttö kasvaa, mutta sateiden vuoksi kuivat klapit ovat paikoin lopussa

Pientalojen puunpoltto on kasvussa. Tämä käy ilmi Luonnonvarakeskus Luken tekemän kyselytutkimuksen ennakkotiedoista. Vuonna 2016 pientalojen polttopuun käyttö kasvoi neljä prosenttia verrattuna kahdeksan vuotta aikaisemmin tehtyyn kyselyyn. Luken mukaan vuonna 2016 pientaloissa käytettiin polttopuuta yhteensä seitsemän miljoonaa kuutiometriä.

Uusiin pientaloihin rakennetaan useimmiten tulisija. Matias Väänänen / Yle

– Puun käyttö nähdään hyvänä lämmitysvaihtoehtona. Puu on myös öljyyn ja sähköön verrattuna edullista, arvioi puunkäytön kasvun syitä yliaktuaari Jukka Torvelainen Lukesta.

Pientaloissa käytettävästä polttopuusta ostopuun osuus on neljäsosan luokkaa. Vantaalla polttopuita myyvä Mika Rautio uskoo polttopuun kysynnän kasvuun pääkaupunkiseudulla, koska uusia taloja rakennetaan paljon, ja lähes kaikissa niissä on jonkinlainen tulisija.

Sateinen kesä voi pilata klapisadon

Klapinostajia näyttäisi siis olevan liikkeellä, mutta useampi klapiyrittäjä on joutunut myymään ei-oota, koska viime kesänä sateet haittasivat puun kuivaamista. Esimerkiksi Lieksan Lehti kertoo (siirryt toiseen palveluun) sateisen kesän tyhjentäneen klapikauppiaiden varastot. Aiemmin syksyllä kerroimme, kuinka puut voivat jopa homehtua pinoihin.

Yrittäjät joutuvat miettimään ratkaisuja kuivausongelmaan. Pyhtäällä klapikauppaa tekevä Joonas Ahtiainen kertoo kyllästyneensä huonoihin kuivauskeleihin. Yritykselle valmistuu pian kuivaamo, jonka ansiosta kuivaa klapia on tarjolla läpi vuoden. Rakentamispäätös syntyi viime syksynä sateisen kesän päätteeksi.

– Ulkokuivaukseen on monenlaisia jippoja, mutta kyllä siinäkin tulee raja vastaa, kun joka päivä sataa, Ahtiainen kuvailee päätöstä.

Elimäkeläisen yrittäjän Jukka Virtasen kuivurissa olevan klapikasan korkeus on parhaimmillaan nelisen metriä. Vesa Grekula / Yle

Mika Rautiollakin myynnissä ovat tämän lämmityskauden viimeiset kuivat klapikuutiot. Hän saa myyntiin kuivaa puuta seuraavan kerran toukokuussa.

Puut ovat loppuneet myös Sipooseen ja Vantaalle klapia toimittavalta Magnus Ådahlilta. Ne loppuivat jo ennen marraskuuta, vaikka klapia oli myynnissä normaali määrä.

Ådahlin mukaan klapit alkavat huveta muiltakin toimittajilta. Hän kertoo saavansa päivittäin kyselyjä ihmisiltä, vaikka nettisivuillakin lukee, että puut ovat loppu.

– Nyt, kun tuli vähän kylmempää, niin mattimyöhäisetkin heräävät.

Isoilla klapisivuistoilla kauppa käy normaalisti

Metsäkeskus ylläpitää Halkoliiteri–sivustoa, jolla on noin 300 polttopuun myyjää. Metsäkeskuksen yrityspalvelujen asiantuntija Jussi Somerpalo kertoo, että heidän silmissään polttopuukauppa käy aika vakaana. Alkuvuoden aikana lähes puolet kaikista tilauksista oli kuivaa koivuklapia.

Eniten kysyntää on kuivalle koivuklapille. Titta Puurunen / Yle

– Joitain yksittäisiä ilmoituksia on kauppiailta tullut, että puut ovat loppu, Somerpalo kertoo.

Hinnoissakaan ei ole nousuhavaintoja. Keskimääräinen hinta irtokuutiolle klapeja on noin 50-60 euroa. Kotiinkuljetus tietenkin nostaa hintaa.

MottiNetti-kauppasivustoa ylläpitävän mainostoimisto Selektin toimitusjohtaja Jukka Leino kertoo, että sivuston kautta kauppaa tekeviä puun myyjiä on normaali määrä. Leinon tietoon on tullut yksittäisiä myyjiä, joilta kuiva puu on loppunut, mutta se ei ole Leinon mukaan ole poikkeuksellista, kun lämmityskausi on yli puolenvälin.