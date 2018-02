Saiko sinun YouTubeen tai Facebookiin lataamasi video vain kolme katsojaa? Et ole yksin – Netti on täynnä videoita, joita kukaan ei ole nähnyt

Mitä yhteistä on morsiusparin riehakkaalla jazztanssilla (siirryt toiseen palveluun), aasialaisnaisen onnittelulaululla (siirryt toiseen palveluun) ja yhdysvaltalaisten alakoululaisten kurlaamisella (siirryt toiseen palveluun)? Ne kaikki ovat saavuttaneet vain kourallisen katsomiskertoja YouTubessa tämän jutun kirjoitushetkeen mennessä.

Hännänhuippuja edustavat yhtä lailla hollantilainen kyyhky lintulaudalla. (siirryt toiseen palveluun)..

...ja tämä Kätyrit-hahmo propelli päässään (siirryt toiseen palveluun).

Maailman suurimman videopalvelun käyttäjät julkaisevat päivittäin yli 700 000 tuntia videoita.

Kuitenkin palvelun sisältämistä videopostauksista jopa yli 95 prosenttia jää käytännössä kokonaan ilman katsojia, saksalainen tilastotieteen professori Mathias Bärtl arvioi tammikuisessa artikkelissaan (siirryt toiseen palveluun).

YouTube suosittelee käyttäjälleen uutta katsottavaa. Poiminnat tekee algoritmi, jonka on parjattu nostavan esiin (siirryt toiseen palveluun) myös kieroutunutta aineistoa ja salaliittoteorioita. Googlen omistaman yhtiön insinöörit ovat kutsuneet algoritmiaan kaikkien aikojen suurimmaksi ja kehittyneimmäksi suosittelujärjestelmäksi.

Tämä kreikkalaisten ortodoksien hartaushetkikään (siirryt toiseen palveluun) ei ole ketään kiinnostanut.

Toiset tubejulkaisijoista tavoittelevat näkyvyyttä (siirryt toiseen palveluun) myös tuntemattomien parissa, mutta toiset julkaisevat videonsa YouTuben kautta vain läheistensä katsottavaksi (siirryt toiseen palveluun).

Tämän jutun satunnaisiksi näytteiksi on haettu videoita, joita käyttäjät eivät ole otsikoineet erikseen vaan postauksen nimenä toimii vain kameran antama tiedostonumero – kuten tässä amerikkalaistytön kuvaamassa yksinpuhelussa “Video 4.wmv” (siirryt toiseen palveluun).

YouTube ei kerro vähäsuosioisten videoiden lukumääriä julki. Palveluun ladatun videon suosio kuitenkin tutkitusti kertyy muutaman päivän sisällä pätkän julkaisusta. Jos on kertyäkseen.

Ilman yleisöä jäänyttä videoavaruutta kutsutaan Lonely webiksi. Lue lisää täältä.

Ilman katsojia jääneet videot ovat kuin joukko pieleen menneitä yrityksiä saada huomiota, kommentteja, vuoropuhelua tai tykkäyksiä. Espoolainen yrittäjä jakaa mietteitään "spirituaalisesta itsensä johtamisesta" (siirryt toiseen palveluun). Ajatustenvaihtoa katsojien kanssa ei kuitenkaan synny, ainakaan kommenttikentän perusteella.

Sinänsä verkkopalveluille on tyypillistä, että vain pieni osa sisällöistä on erittäin suosittua ja suurin osa ei. Tässä "pitkän hännän laissa (siirryt toiseen palveluun)" häntä on päivä päivältä suurempi.

Eikä hännän kasvaminen selity vain sillä, että yhä isompi joukko ihmisiä tavoittelee näkyvyyttä. Osalle postaamisen motiivi on aivan muu kuin julkisuus.

Sosiaalinen media toimii myös sosiaalisena välineenä yhdeltä käyttäjältä toiselle ilman, että esimerkiksi videon on tarkoituskaan saada muita katsojia kuin kaveri.

Eikä kukaan kiellä videopalvelun käyttämistä pelkkänä tallennuspaikkana, pilvivarastona.

Juttua varten on haastateltu verkkojulkisuuden tutkijaa Salla-Maaria Laaksosta Helsingin yliopistosta.

