Rikosseuraamuslaitos: Ouluun uusi vankila – Pelson vankila kiinni

Rikosseuraamuslaitos (Rise) esittää Pohjois-Suomen vankilan rakentamista Ouluun. Uusi vankila korvaisi nykyisen Oulun vankilan ja Vaalan kunnassa sijaitsevan Pelson vankilan.

Aiemmin on ollut esillä, että uusi vankila voitaisiin rakentaa Oulun Hiukkavaaraan, jonne sijoittuisivat myös poliisin ja oikeuslaitoksen palvelut ja alueelle syntyisi niin sanottu "rikos ja rangaistus" -kampus.

Risen tekemän selvityksen mukaan uuden vankilan rakentaminen on parempi vaihtoehto sekä taloudellisesti että vankeinhoidon toiminnallisuuden kannalta. Selvityksessä vertailtiin kahta vaihtoehtoa: Pelson ja Oulun vankiloiden uudisrakentamista erillisinä laitoksina tai niiden yhdistämistä yhdeksi, uudeksi vankilaksi.

"Asiaa vatkattu kymmenen vuotta"

Erityiseksi ongelmaksi Rise nostaa muun muassa henkilökunnan saatavuuden Pelson vankilaan. Yhden uuden vankilan rakentaminen on myös selvityksen mukaan halvempi vaihtoehto.

Risen mukaan Oulun ja Pelson vankiloiden henkilöstö voisi sijoittua uuteen vankilaan tai muihin laitoksen toimipisteisiin Suomessa. Pelson vankila on merkittävä työnantaja Vaalan kunnassa ja tietoja vankilan tulevaisuudesta on odotettu kunnassa pitkään. Myös vankilassa olevan lapinlehmän ja suomenlampaan geenipankista on kannettu huolta.

Pelson vankilan johtaja Pertti Reiman ei ollut selvityksen lopputuloksesta yllättynyt.

– Kymmenen vuotta tätä asiaa on vatkattu, mutta ei tämä yllätyksenä tullut. Katsotaan mitä asialle voidaan vielä tehdä.

Reiman sanoo, että kyseessä on vasta Rikosseuraamuslaitoksen esitys ja viime kädessä päätös on poliittisten päättäjien käsissä.

– Aikataulustahan tässä ei puhuta vielä mitään. Kun pääjohtaja kävi paikalla tammikuussa, niin puhuttiin useammasta vuodesta.

Rikosseuraamuslaitos luovutti selvityksensä torstaina oikeusministeriölle.