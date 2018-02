Oletko nähnyt nämä sääkuvat? Nurmeslaisen harrastajakuvaajan otokset pääsevät uutisiin viikoittain

Pakkaslumi narskuu jalkojen alla, Pitkäkoski kohisee mäennyppylän juurella ja aurinko kimaltelee huurteisissa koivuissa Nurmeksen Ylikylässä. Näihin maisemiin 61-vuotias Maija Savolainen on jälleen saapunut ikuistamaan talvipäivän hetkiä kamerallaan.

– Tämä on yksi rakkaimmista kuvauspaikoista.

Muun muassa Pitkäkosken maisemat ovat tulleet tutuksi mediaa seuraaville juuri Maija Savolaisen valokuvien kautta. Harrastelijakuvaajan otokset ovat viikoittain esillä mediassa.

Tämä Maija Savolaisen sääkuva tammikuulta 2014 teki sääkuvauksesta Savolaiselle elämäntavan. Maija Savolainen

– Vuonna 2014 lähetin ensimmäisen kerran kuvan Itä-Suomen alueuutisiin sääkuviin. Kuvassa oli metsäpeuroja talvisella pellolla. Yllätyin, kun kuva pääsi lähetykseen, Savolainen muistelee.

Siitä lähtien Savolainen on tarjonnut kuviaan medioille menestyksekkäästi useita kertoja viikossa.

Saippuakupla hohtaa timantin lailla pakkasessa. Maija Savolainen

Otoksia ovat julkaisseet esimerkiksi Yle Uutiset, MTV Uutiset (siirryt toiseen palveluun), Suomen Luonto -aikakauslehti ja lukuisat Pohjois-Karjalan alueen paikallislehdet.

Tammikuinen kuutamoyö näyttää syvänsiniseltä, kun kameran säädöt ovat kohdallaan. Maija Savolainen

Myös sosiaalinen media on tuonut näkyvyyttä.

– Menestynein kuvani on nimeltään Ruuhkaa ilmatilassa. Siinä parvi valkoposkihanhia on juuri noussut lentoon pellolta. Kuva on saanut Facebookissa yli kymmenentuhatta tykkäystä ja se levisi ulkomaille asti.

Valokuvauksen ilot tärkeämpää kuin tulot

Savolainen aloitti valokuvaamisen jo pienenä tyttönä filmikameralle. Nykyisin käytössä ovat kännykän kamera, järjestelmäkamera, useita objektiiveja sekä kuvankäsittelyohjelmat tietokoneella.

Valokuvauksen salat Savolainen on oppinut erilaisilta kursseilta, kokeilemalla ja kysymällä kavereilta vinkkejä. Hänen mielestään hyvässä kuvassa tärkeintä on tarina.

Ilmatilassa ruuhkaa -kuva on Maija Savolaisen kuvista suosituin. Maija Savolainen

Vaikka Savolainen taiteilee kamerallaan jo ammattilaisen jälkeä, ei hän kaipaa kuvistaan palkkiota. Valokuvauksen ilot ovat rahaa tärkeämpiä.

– Tämä on mukava harrastus, joka vie arjesta pois. Lähden kameran kanssa ulos joka päivä aamuin illoin. Se on sitä sielun terapiaa.

Järvimaisema on saanut lisää värikylläisyyttä ja kontrastia kuvanmuokkauksella. Maija Savolainen

– Jos on ihana auringonpaiste tai yöllä revontulet, voin olla ulkona vaikka koko yön, Savolainen naurahtaa.

Täältä voit lähettää sääkuvasi Yle Uutisille.