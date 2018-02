THL suosittaa asiakaspalvelijoita välttämään, Puolustusvoimat jo kieltänyt: "Tupakanmittaisia taukoja" vietetään edelleen

Talvinen iltapäivä bussissa. Linja-auton kuljettaja tarttuu mikrofoniin ja kertoo seuraavasta tauosta. Kuulutuksen mukaan sen aikana ehtii polttaa tupakan. Matkustajalla alkaa vilkas aivotyö. Mitenköhän pitkä tämä tauko on minuutteina? Mitä tämä edes tarkoittaa?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja ulkomaalaisten tutkimusten (siirryt toiseen palveluun)mukaan tupakkatauolla vietetty aika on vaihdellut 8–30 minuutin välillä. Bussi ei tällä kertaa ole paikallaan edes kahdeksaa minuuttia. Eri asia on, tarvitseeko tulevaisuuden matkustajan tällaista enää edes pohtia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija Hanna Ollila on tyytyväinen, että ilmaus on käymässä harvinaiseksi. THL toivoo, että asiakaspalvelutehtävissä ei enää puhuttaisi tupakkatauoista.

– Jonkin verran näistä vielä kuulee, mutta aika harvinaista se nykyään tuntuu olevan. Matkustajille tärkein tieto on varmasti tauon todellinen pituus. Nuorimpien matkustajien kohdalla tupakanmittainen tauko voi olla jo vieras käsite, koska harva nuori on enää tupakoinnin kanssa tekemisissä.

Ilmauksen käytön yleisyyttä on mahdoton selvittää.

– En osaa valitettavasti yhtään sanoa, kuinka paljon tällaisia sanontoja käytetään yhteiskunnan eri alueilla, toteaa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ylitarkastaja Reetta Honkanen.

Ollila ja Honkanen eivät ota tässä jutussa kantaa yksittäisiin kuulutuksiin bussissa, vaan puhuvat asiasta yleisellä tasolla.

Ei riko lakia

Tupakanmittaisen tauon käsitteen käyttäminen rikkoisi lakia vain erityisissä olosuhteissa.

– Tupakkalain rikkomista koskeva kysymys koskisi lähinnä markkinointikiellon rikkomista. Mikäli ohjeistus bussissa tapahtuviin kuulutuksiin tulisi yrityksen taholta, voitaisiin asiaa arvioida tupakkalaissa olevan markkinointikiellon näkökulmasta, sanoo Valviran Honkanen.

Ollilan mielestä esimerkiksi linja-autoissa voitaisi ottaa oppia lentoyhtiöistä.

– Pitkän istumisen jälkeen matkustajia voisi kannustaa vaikka nousemaan hetkeksi ylös penkistä, venyttelemään tai jaloittelemaan. Monella lentoyhtiöllä on istuintaskussa esite, jossa on esimerkkejä helpoista liikkeistä pitkän istumisen haittojen vähentämiseksi.

Ilmaus hävisi Puolustusvoimistakin

Käsite tupakanmittaisesta tauosta on peräisin armeijasta. Sotilaille jaettiin säännöllisesti tupakka-annoksia.

– Laajemman yleisön tietoon mielikuva levisi alkuun tupakkamainoksissa, joissa sotilaat esiintyivät tupakoimassa. Sittemmin tupakkataukoa on markkinoitu eri ympäristöissä ja tilanteissa, Ollila selvittää.

Puolustusvoimissa ei enää puhuta (siirryt toiseen palveluun) tupakanmittaisista tauoista. Aiheesta kirjoitti Uusi Suomi vuonna 2016.

Tavoitteena savuton Suomi vuonna 2030

Suomi halutaan savuttomaksi (siirryt toiseen palveluun)vuoteen 2030 mennessä. Katukuvassa ja työpaikoilla muutos näkyy. Tupakointi on vähentynyt valtavasti.

Esimerkiksi 1940-luvulla miehistä poltti 76 prosenttia. Asenne on sittemmin muuttunut. THL:n tilaston mukaan vuonna 2017 miehistä poltti (siirryt toiseen palveluun)13 prosenttia ja naisista kymmenen prosenttia.

– Tupakoinnin vähentymisen ja kansanterveyden kannalta se asenteiden ja kulttuurin muutos, jossa tupakkatauko on menettänyt entisen asemansa, on ollut tärkeä. Erityisen tärkeää on, että tupakkataukoihin kehottaminen on lopetettu organisaatioissa, joissa ollaan tekemisissä nuorten kanssa, Ollila kertoo.

Tupakkataukoja vietetään edelleen esimerkiksi työpaikoilla. THL arvioi raportissaan (siirryt toiseen palveluun)vuonna 2015, että tupakkataukojen aiheuttamien työpanosmenetysten arvioidaan olevan yhteensä noin 370–460 miljoonaa euroa.

Raportti kuitenkin huomauttaa, että tupakkataukojen kustannusten arvioiminen on vaikeaa ja perustuu pitkälti oletuksiin tupakoivien työntekijöiden käyttäytymisestä työpäivän aikana.