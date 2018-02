Analyysi: Olympiapanna on kova pala venäläisille, mutta Putin on onnistunut kääntämään senkin onnenpotkuksi

Moskovaa koettelee ennätyskova lumipyry, mutta se ei haittaa Kremilin kupeeseen kerääntyneitä tuhansia venäläisiä.

Meneillään on "Venäjä sydämessäni" -konsertti, jossa tuetaan maan harvalukuisia olympiaurheilijoita – ja presidentti Vladimir Putinia.

Venäjän liput ja oranssimustat Pyhän Yrjön nauhat liehuvat lumisessa tuulessa. Musiikki soi.

Tällaiselle tarkkaan harkitulle, isänmaalliselle protesti- ja vaalitilaisuudelle on nyt kova tilaus, sillä Kansainvälinen olympiakomitea on evännyt Venäjältä pääsyn Pyeongchangin talviolympialaisiin.

Osallistumiskiellon taustalla on venäläisten laajamittainen, valtiojohtoinen dopingin käyttö. Olympialupaa ei herunut edes sen jälkeen, kun urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin CAS kumosi osan kilpailukielloista.

Niinpä Venäjältä Peyongchangiin on lähtenyt vain alle 170 urheilijaa alun perin kaavaillun 500:n sijaan. Kaiken lisäksi he joutuvat edustamaan neutraalin olympialipun alla.

Lipun riistäminen sattuu syvälle venäläisten sydämiin.

– Urheilija ilman lippua on urheilija ilman isänmaata, julistaa yksi Kremlin konsertin lakanoista.

Suurin osa venäläisistä ajattelee juuri näin: kun lippu on viety eikä vahvimpia venäläisurheilijoita päästetä olympialaisiin, kyse on jostain muusta kuin urheilusta.

Kansalaisten mielissä Venäjää vastaan on syntynyt kansainvälinen salaliitto.

Jos joku sekoittaa urheilua ja politiikkaa, se on Venäjä.

Uskomus siitä, että Venäjä on suljettu olympialaisten ulkopuolelle poliittisista syistä, on kylvetty hedelmälliseen maaperään. Krimin valtauksen jälkeen venäläisiin on iskostettu ajatus vihamielisestä lännestä.

Venäjän televisiokanavat kertovat, miten länsi pelkää ja haluaa rangaista Venäjää. Usein esimerkkinä ovat talouspakotteet tai venäläisvähemmistön ulkomailla kokemat väitetyt ihmisoikeusloukkaukset.

Venäläiset rakastavat talviurheilua. Kuningaslajeja ovat jääkiekko ja hiihto. Myös presidentti Putin on lätkäfani ja käy säännöllisesti laskettelemassa.

Venäläiset itse uskovat urheilijoidensa puhtauteen laajoista todisteista huolimatta.

Siksi doping-paljastukset ovat heidän mielestään lännen hyökkäys Venäjää vastaan. Maltillisemmatkin pohtivat, että kaikki muutkin käyttävät suoritusta parantavia aineita, mutta vain venäläisiä jahdataan siitä.

Pari viikkoa sitten Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasi Venäjän olympiajoukkueen virka-asunnollaan Moskovan liepeillä.

– Anteeksi, että en kyennyt estämään tätä, Putin sanoI tuolloin.

Putin ei pahoitellut Venäjän valtionjohtoiseksi väitettyä doping-ohjelmaa, vaan sitä, että ei kyennyt pitämään politiikkaa erossa urheilusta. Hän lisäsi vielä, että Venäjä on sitoutunut puhtaaseen urheiluun.

Tilaisuuden lopuksi Venäjän jääkiekkojoukkueen kapteeni Pavel Datsjuk ojensi Putinille joukkueen pelipaidan ja kehui tätä koko Venäjän kapteeniksi. Paidassa lukee jälleen ”Venäjä sydämessäni”.

Urheilu on erityisesti Venäjällä valjastettu kansallisen identiteetin pönkittäjäksi. Ja jos joku sotkee urheilua ja politiikkaa, niin ainakin Venäjä.

Putinin tuki urheilijoille sekoitetaan surutta presidentinvaalikampanjointiin. Sitä kautta rakennetaan yhtä suurta tarinaa taistelusta ulkopuolista vihollista vastaan, isänmaan nimissä.

Kyse on Venäjän paikasta maailmassa

Niin kauan kuin Krim pysyy vallattuna ja Itä-Ukrainassa soditaan, länsi jättää Venäjän ulkokehälle. Niinpä kansainväliset urheiluareenat ovat niitä harvoja paikkoja, jossa Venäjä voi vielä kohdata tasavertaisesti länsimaiden kanssa – ja lyödä ne.

Siksi urheilu on juuri nyt erityisen tärkeää Venäjälle. Kyse on Venäjän paikasta maailmassa, ja sen takia pääsykielto olympialaisiin on niin katkera pala.

Asia kuitenkin korjaantuu pian. Kesällä Venäjä isännöi jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuja.

Kunniakatsomossa vaikutusvaltaisten jalkapallojohtajien kanssa myhäilee myös presidentti Vladimir Putin – maaliskuun presidentinvaalien tuleva voittaja ja koko Venäjän kapteeni.

