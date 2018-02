Hätäpuhelujen ruuhkanpurkaja pahasti myöhässä – luvataan käyttöön koko maahan keväällä 2019

Hätäpuhelujen vastaamisnopeutta ja hätäkeskusten toimintanopeutta vauhdittava uusi valtakunnallinen Erica-tietojärjestelmä on pahasti myöhässä.

Järjestelmän piti alun perin korvata nykyinen järjestelmä jo 2015, mutta tekniset vaikeudet ovat lykänneet järjestelmään siirtymistä.

Nyt Hätäkeskuslaitos uskoo Erican olevan toiminnassa koko maassa vuoden päästä keväällä. Kuormitustestejä on tehty, ja 600 hätäkeskuspäivystäjää koulutetaan uuteen järjestelmään kuluvan talven aikana.

– Mikäli kaikki sujuu hyvin, tarkoitus on ottaa se Oulussa käyttöön lokakuussa tänä vuonna. Koko maassa se on käytössä maaliskuussa 2019. Suurin piirtein puoli vuotta menee, kun järjestelmä saadaan käyttöön maan kaikkiin kuuteen hätäkeskukseen, arvioi johtaja Jukka Aaltonen Hätäkeskuslaitoksesta.

Aikataulujen paukkumisen taustalla on uuden järjestelmän keskeneräisyys. Aaltosen mukaan järjestelmä ei ollut yksinkertaisesti valmis, ja tekemistä on piisannut rutkasti enemmän, kuin osattiin arvioida sopimuksen tekohetkellä 2011. Eri ominaisuuksien rakentamiseen on mennyt paljon oletettua enemmän aika.

Yle Uutisgrafiikka

Koko maasta yksi hätäkeskus

Erican toiminnan idea on, että se yhdistää kaikki Suomen kuusi alueellista hätäkeskusta ikäänkuin yhdeksi valtakunnalliseksi hätäkeskukseksi. Sen ansiosta hätäpuhelu ei jumiudu jonottamaan oman alueen hätäkeskukseen, vaan puhelu yhdistyy nopeasti hätäkeskukseen muualla Suomessa.

– Lähtökohtaisesti hätäpuhelu ohjautuu jatkossakin alueelle, mistä soitetaan. Mutta jos esimerkiksi Turun hätäkeskus on ruuhkaantunut jonkun syyn takia, niin vapaa päivystäjä mistä päin Suomea tahansa vastaa hätäpuheluun. Näin saadaan nopeat vastausajat ruuhkatilanteesta huolimatta, Aaltonen kertoo.

Paikallistuntemuksen puute ei Aaltosen mukaan haittaa.

– Ei haittaa, koska järjestelmä on valtakunnallinen. Kuopiossa nähdään onnettomuspaikan sijainti ja auttamaan kykenevät yksiköt ihan yhtä lailla, vaikka soitto tulisi Turusta, Aaltonen kuvaa.

Jukka Aaltonen uskoo vankasti, että Erica-järjestelmä on otettu käyttöön Suomen hätäkeskuksissa keväällä 2019. Markku Pitkänen / Yle

Myrskyistä puheluruuhkia

Käytännössä puheluruuhkia ja siitä johtuvia hätäpuhelujen siirtotarpeita syntyy etenkin erilaisten myrskyjen aikana. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla riehunut Kiira-myrsky ruuhkautti pahoin Keravan hätäkeskuksen viime elokuussa. Pahimmillaan hätäpuheluja oli jonossa satoja, ja odotusajat venyivät jopa pariinkymmeneen minuuttiin.

– Keravan hätäkeskukseen tuli aika isokin piikki, ja hätäpuheluja tuli todella paljon sisään lyhyessä ajassa. Tällaisessa tilanteessa uusi Erica-järjestelmä olisi kyennyt auttamaan, Aaltonen sanoo.

Hätäkeskusten yleiseen hätänumeroon 112 tehtiin viime vuonna 2,65 miljoonaa hätäpuhelua. Se on keskimäärin 300 soittoa tunnissa ympäri vuorokauden, kaikkina vuoden päivinä.

95 prosenttiin hätäilmoituksista vastattiin alle 30 sekunnissa. 55 prosenttia hätäpuheluista koski terveydenhoitoa ja 36 prosenttia liittyi poliisin tehtäviin.

