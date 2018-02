Ortodoksien kirkkoherra hukkasi kuitit, laiminlöi työnsä ja katosi maisemista – seurakuntalaiset joutuivat siivoamaan sotkut

Mistä on kyse? Kotkan ortodoksisen seurakunnan hallinto on ollut pitkään sekaisin

Seurakunnan kirkkoherrasta on tehty useita kanteluja

Ortodoksiseurakunnat Haminasta ja Lappeenrannasta ovat auttaneet seurakuntaa saamaan asiansa kuntoon

Myös seurakunnan työntekijät ovat tehneet paljon talkootyötä

Ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra on joutunut myrskyn silmään Kotkassa. Seurakunnan työntekijät ja jäsenet ovat tehneet hänestä useita kanteluja kirkollishallitukseen, joka puolestaan on siirtänyt ne Helsingin hiippakunnan piispan ratkaistavaksi.

Kanteluissa kirkkoherraa syytetään muun muassa valehtelusta, tehtäviensä toistuvasta laiminlyönnistä ja papille sopimattomasta käytöksestä. Hänen väitetään esimerkiksi mustamaalanneen työntekijöitään ja levittäneen seurakuntalaisten keskuudessa huhua siitä, että eräs seurakuntalainen varastaisi jatkuvasti kolehtirahoja.

Kun kirkkoherralta kysyttiin asiasta valtuuston kokouksessa, hänellä ei kuitenkaan ollut esittää todisteita.

Myös poliisi selvittää, onko tapauksessa syytä aloittaa esitutkinta. Poliisille tehdyt tutkintapyynnöt koskevat mahdollisia taloudellisia väärinkäytöksiä.

Äskettäin tehdyssä seurakunnan tarkastuksessa todettiin, että seurakunnan asioita on hoidettu viime vuosina löysästi.

– Tyytymättömyyttä on aiheuttanut erityisesti se, että kokouksia on jäänyt pitämättä, kirkkoherraa on ollut vaikea tavoittaa eikä kanslia ole ollut auki ilmoitettuna aikana, toteaa tarkastuksen tehnyt metropoliitta Ambrosius muistiossaan.

Kirkkoherra on pitkällä sairauslomalla. Hän on toiminut Kotkan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherrana vuodesta 2011.

Aidasta tuli ikuisuuskysymys

Myös seurakunnan talouden hoidossa ja hallinnossa on ollut puutteita. Kirjaukset ovat niukkoja, tehtyjä päätöksiä ei ole perusteltu ja pöytäkirjoja puuttuu.

– Kiinteistöpuolen asiakirjat olivat tarkastusta tehtäessä sekaisin. Suurta osaa asiakirjoista ei ollut mapitettu vaan niitä oli hyllyillä ja pahvilaatikoissa, sanoo metropoliitta Ambrosius tarkastusmuistiossa.

Lisäksi kiinteistöjen remontteja koskevassa päätöksenteossa on ollut puutteita eikä niitä ole käsitelty eri hallintoelimissä siinä laajuudessa kuin olisi pitänyt. Tarkastuksessa todettiin, että erään seurakunnan omistaman kiinteistön remonttia koskevat kirjanpidon kuitit ovat olleet kateissa yli kaksi vuotta. Kirkkoherra ei ole toimittanut niitä eteenpäin kirkollishallituksen määräyksestä huolimatta.

Kirkkorakennuksessa on todettu isoja korjaustarpeita samaan aikaan kun kirkon piha-alueen aitaamisesta on tullut ikuisuuskysymys. Aidan arvioitiin toteutuvan jo vuonna 2012. Yhdessä kantelussa todetaan, että valtuutetut ja seurakunnanneuvosto eivät kuulleet koko aitahankkeesta kirkkoherralta tai kiinteistölautakunnalta vaan joutuivat lukemaan siitä tiedotusvälineistä.

Yle kertoi viimeksi kesällä 2016 seurakunnan aikeista aidata yli 200-vuotias Pyhän Nikolaoksen kirkko. Tuolloin kirkkoherra kertoi, että aidalla oli kiire, koska kirkon seinät oli maalattu täyteen graffiteja ja sen pihalla oli huumeneuloja ja ruiskuja. Tontille oli määrä asentaa metalliaidat viime keväänä, mutta mitään ei tapahtunut.

Nyt seurakunnantarkastuksessa todettiin, että on syytä vihdoin päättää, miten aitahankkeessa edetään vai luovutaanko siitä kokonaan.

Metropoliitastakin tehtiin kantelu

Soppaa sekoittaa entisestään se, että myös seurakunnantarkastuksen tehneestä metropoliitta Ambrosiuksesta on tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Hän on toiminut kirkkoherran esimiehenä. Metropoliitta Ambrosiusta koskevassa kantelussa arvosteltiin sitä, ettei hän ole puuttunut kirkkoherran toimintaan riittävän tarmokkaasti.

Seurakunnan luottamushenkilöt ovat olleet hämmentyneitä siitä, missä mennään. Seurakunnanneuvostoa ei kutsuttu kokouksiin koko vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla. Neuvoston koollekutsuminen on kirkkoherran tehtävä.

Kirkkoherra on ollut yhtäjaksoisesti poissa töistä viime kesästä saakka. Yle ei tavoittanut häntä kommentoimaan tilannetta. Hän ei ole antanut kommentteja myöskään muille tiedotusvälineille, eikä edes Helsingin ortodoksisen seurakunnan julkaisema Ortodoksiviesti tavoittanut häntä tehdessään seurakunnan tilanteesta juttua uusimpaan numeroonsa.

Seurakunnastakaan ei tiedetä, kuinka häneen saisi yhteyden. Seurakunnanvaltuuston puheenjohtaja ei ole vastannut Ylen yhteydenottopyyntöön.

Naapurikaupungissa Haminassa toimivan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Ville Kiiveri otti syksyllä hoitaakseen myös Kotkan seurakunnan asiat ja ryhtyi laittamaan niitä kuntoon. Hän kutsui koolle seurakunnanneuvoston, joka sai valmiiksi vuoden 2016 viivästyneen tilinpäätöksen ja vuoden 2018 budjetin.

Seurakunta joutui kuitenkin syksyllä ottamaan lainaa ja lunastamaan vanhasta säästöhenkivakuutuksesta yhteensä 120 000 euroa. Kymen Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoi loppuvuodesta, että seurakunnalle oli kertynyt 60 000 euron edestä maksamattomia laskuja.

Eduskunnan oikeusasiamies ei tutki

Tällä hetkellä Kotkan ortodoksisen seurakunnan vt. kirkkoherrana toimii Lappeenrannan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Timo Tynkkynen. Hän ei halua ottaa seurakunnan tilanteeseen kantaa, koska on ollut tehtävässä vasta reilun viikon. Hän kertoo, että seurakunnan työntekijöiden ja jäsenten keskuudessa on virinnyt suuri halu saada asiat kuntoon.

– Olen ilahtunut siitä, että ihmiset ovat tarttuneet toimeen ja haluavat asioiden pyörivän. He hoitavat käytännön asioita ja tekevät paljon talkootyötä. Ainakaan nyt ei ole havaittavissa raskasta tunnelmaa vaan tilanne näyttää hyvältä, Tynkkynen sanoo.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin ilmoitti hiljattain, ettei aio tutkia Kotkan ortodoksisen seurakunnan eikä metropoliitta Ambrosiuksen asioita. Metropoliitta Ambrosius jäi vuoden alussa eläkkeelle, ja nyt seurakunnan asioiden selvittely ja kirkkoherraa koskevat kantelut kuuluvat arkkipiispa Leon vastuulle.

Yle ei tavoittanut arkkipiispa Leoa haastatteluun.

Kotkan ortodoksisessa seurakunnassa tehdään seuraavaksi asiakirjahallinnon tarkastus. Lisäksi ortodoksisen kirkon palvelukeskuksen johtaja on tulossa käymään seurakunnassa. Nämä ovat edessä vielä alkuvuoden aikana.