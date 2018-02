Analyysi: Trump haluaa muita suuremman sotilasparaatin – Vastustajien mukaan aseiden esittely kuuluu diktatuureihin

Presidentti Donald Trump on pannut Pentagonin suunnittelemaan vuosikymmenten tauon jälkeen sotilasparaatia Washingtoniin. Kaikki on auki – jopa syy, miksi sotilaat pitäisi tuoda Washingtonin kaduille, kirjoittaa ulkomaantoimittaja Pirkko Pöntinen.

Yhdysvalloissa kansallispäivää, heinäkuun neljättä, vietetään lippuja heilutellen, ilotulituksin ja hampurilaisia grillaten.

Paraateissa marssitaan historiallisissa asuissa, eri kansalaisryhmät esittävät paraatitaitojaan, tanssivat ja vetävät perässään jättimäisiä maskotteja.

Veteraanijärjestöistä mukana on soittokuntia.

Mutta Yhdysvalloissa armeija ei itsenäisyyspäivänäkään marssi kaduilla eikä sotilaskalustoa vyörytetä ihmisten ihailtavaksi.

Yhdysvalloissa vallitseva ajatus on, että maailman suurimman sotilasmahdin asia ei ole pullistella voimallaan samaan aikaan, kun se käy sotia eri puolilla maailmaa ja sotilaita palaa sinkkiarkuissa omaisten luo.

Edellinen sotilasparaati Washingtonissa järjestettiin vuonna 1991 , ensimmäisen Persianlahden sodan päättymisen kunniaksi

.

Presidentti George Bush vastaanottaa Persianlahdelta palaavat kenraali Norman H. Schwarzkopfin johtamat joukot Washingtonissa 8. heinäkuuta 1991. AOP

Yhdysvaltalaisten mielestä armeijan voiman esittely kuuluu diktatuureihin ja yhden puolueen järjestelmiin kuten Pohjois-Koreaan, Kiinaan tai Venäjälle.

Niitä seurataan ihmetyksen ja uteliaisuuden vallassa.

Marsseille ilkutaan avoimesti ja niistä editoidaan pilkkavideoita YouTubeen.

Nyt pilkan ja ihmetyksen kohteena Yhdysvalloissa ja Euroopassakin on presidentti Trumpin into järjestää sotilasparaati Washingtoniin.

Presidentti Trump koki suuren tunteen viime heinäkuussa (siirryt toiseen palveluun) Pariisissa, kun hän yhdessä presidentti Emmanuelle Macronin kanssa otti vastaan näyttävän amerikkalaisten ja ranskalaisten yhteismarssin.

Marssilla kunnioitettiin valtioiden sadan vuoden takaista yhteistyötä. Silloin Yhdysvallat tuli mukaan ensimmäiseen maailmansotaan eurooppalaisten liittolaistensa tueksi.

Presidentti Trump seurasi käsi sydämellä, kuinka panssaroidut ajoneuvot lipuivat ohi ja sotilaskoneet tekivät ylikennon.

– Se oli vaikuttava kaksituntinen! Haluan nähdä samanlaisen heinäkuun neljäntenä täällä Washingtonissa, kertoi Trump ihailua äänessään Valkoisessa talossa presidentti Macronille syyskuun 18. päivänä viime syksynä.

On hyvin mahdollista, että Washingtonin kesähelteessä pehmeneviin katuihin painautuvat pitkästä aikaa telaketjujen jäljet.

Armeijan ylipäällikkönä Donald Trump voi marssikäskyn antaa.

Tosin nyt Valkoinen talokaan ei tunnu olevan täysin varma, kuinka Trumpin ajatuksenjuoksu olisi tulkittava – onko se käsky vai toive. Tiedottaja Sarah Huckabee-Sanders halusi korostaa alkuviikolla, että asia on täysin suunnitteluasteella.

Valkoiseen taloon kuuluu selvästi arvostelu, jossa marssin vastustajat ovat vakuuttuneita, että Trumpin tarkoitus ei ole esitellä Yhdysvaltain armeijan mahtia vaan hänen omaa valtaansa. Siis hän toimii kuten diktaattorit muuallakin.

Venäläiset sotilaat marssivat paraatissa Punaisella torilla Moskovassa 7. marraskuuta 2017. Juri Kochetkov / EPA

Joka tapauksessa Pentagon etsii nyt kalenterista sopivaa paraatipäivää. Se voisi olla jokin muukin kuin kansallispäivä heinäkuun neljäntenä. Esimerkiksi Memorial Day toukokuun lopussa olisi yksi vaihtoehto. Silloin muistetaan sodissa kaatuneita.

Koska Trump on muuttamassa amerikkalaista käytäntöä, vastustus on äänekästä.

Sotilasparaatia eivät vastusta pelkästään Trumpin poliittiset kilpailijat demokraattipuolueesta. Joukossa on republikaaneja, armeijasta eläkkeelle jääneitä upseereita ja jopa konservatiivisen Fox-televisiokanavan käyttämiä sotilasasiantuntijoita. (siirryt toiseen palveluun)

Fox-kanavan asiantuntija everstiluutnantti Ralph Peters sanoi, että Yhdysvaltain armeija ei marssi kaluston takia (for heavy metal).

Hänen mielestään paras tapa arvostaa puolustusvoimia on antaa sille riittävästi määrärahoja.

Euroopan historian tuntijat muistuttavat, että sotilasparaateilla esimerkiksi Ranskassa on täysin toinen tausta kuin pelkän sotilasmahdin esittely. New Yorkerin kolumnisti Adam Gopnik kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun), että Ranskan sotilasparaatissa kunnioitetaan tasavaltaa ja sen historiaa. Usein mukana on liittolaisia muista maista ja rinnalla kannetaan esimerkiksi EU:n lippua.

Yhdysvalloissa on palkka-armeija, joka tekee työtään, Gopnik muistuttaa.

Trumpin paraatiehdotukselle on myös kannattajia.

Economist muistuttaa (siirryt toiseen palveluun), että suurin osa amerikkalaisista ei ole koskaan palvellut armeijassa, aktiivipalveluksessa on vain murto-osa kansalaisista. He kunnioittavat sotilaita ja tuntevat syyllisyyttä haavoittuneiden sotilaiden kotiinpaluusta.

Paraatin vastustajat voivat helposti leimaantua isänmaan vastaisiksi. Tätä asetta presidentti Trump on jo osannut käyttää haukkuessaan demokraatteja ja edeltäjänsä Barack Obaman politiikkaa.

