Virtuaalivaluuttaa louhiva haittaohjelma saastutti Lahden kaupungin tietojärjestelmän – terveyskeskukset ruuhkautuivat

Lahdessa on ollut vakavia tietojärjestelmäongelmia kaupungin tietoverkkoon levinneen haittaohjelman takia. Terveyskeskusten potilastietojärjestelmät ovat olleet pois käytöstä, kaupungin nettisivut kaatuivat eivätkä kirjaston verkkopalvelut ole toimineet.

Haittaohjelma havaittiin keskiviikkoiltana. Sen vuoksi terveyskeskusten tietojärjestelmät jouduttiin kytkemään irti Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tietojärjestelmistä eikä tieto niiden välillä kulje.

Potilaiden tietoja ei ole päästy torstaina katsomaan eikä uusia ole voitu kirjata järjestelmiin. Reseptit on jouduttu antamaan paperilla eikä verikokeita ja röntgenkuvia ole voitu ottaa tai niiden tuloksia tarkistaa.

Etukäteen ajan varanneet potilaat on pyritty Lahden terveysasemilla hoitamaan, mutta palveluissa on ollut jonkin verran ruuhkaa. Myös odotusajat ovat pidentyneet. Ongelmien vuoksi asiakkaiden on mahdollisesti käytävä vastaanotolla myöhemmin uudelleen.

Kiireelliset tapaukset on hoidettu tavalliseen tapaan Päijät-Hämeen päivystysyksikössä Akuutissa. Siellä järjestelmät toimivat normaalisti. Haittaohjelma ei ole päässyt leviämään Päijät-Hämeen keskussairaalaan tai muualle hyvinvointikuntayhtymän alueelle.

Haittaohjelma louhii virtuaalivaluuttaa

Lahden kaupungilta kerrotaan, että haittaohjelman vaikutukset on saatu rajattua ja sen toiminta on pysäytetty. Ensitietojen mukaan kyse on ohjelmasta, joka louhii Bitcoin- virtuaalivaluuttaa.

Verkkoyhteys kaupungin toimipisteiden ja hyvinvointikuntayhtymän välillä voidaan palauttaa, kun tietoliikenteen turvallisuus saadaan varmistettua ja haittaohjelma täysin torjuttua. Lahden terveyskeskukset, hammashoitolat ja neuvolat voivat palata normaaliin toimintaan vasta sen jälkeen. Lahden kaupungin tietopalveluista vastaavasta Provincia Oy:stä ei osattu torstaina iltapäivällä sanoa, kuinka kauan palveluiden normalisointi kestää.

Terveyspalveluiden lisäksi haittaohjelma on kiusannut kirjaston asiakkaita. Lahden kaupunginkirjaston sähköisessä palvelussa on ongelmia eikä lainoja voinut torstaina uusia tai varauksia tehdä netin kautta. Sen sijaan kirjastoissa lainaaminen ja palauttaminen onnistuvat tavalliseen tapaan.

Kaupungin verkkosivut on myös saatu toimimaan. Ajoittaista hitautta ja katkoksia voi kuitenkin ilmetä. Ongelma on vaikuttanut myös kaupungin sähköpostiliikenteeseen.