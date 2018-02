Saara Aallon viisuehdokas lipsahti julki jo maailmalla – "Seuraavat biisit ajastetaan Suomen mukaan"

Suomen euroviisuedustajan Saara Aallon ensimmäisen ehdokaskappaleen julkaiseminen ei mennyt ihan niin kuin alun alkaen ajateltiin.

Tarkoituksena oli, että ensimmäinen ehdokaskappale julkaistaan kaikkialla maailmassa 9. helmikuuta kello 00.00 Suomen aikaa, mutta kappale menikin julki digitaalisissa palveluissa sitä mukaan, kun vuorokausi vaihtui eri aikavyöhykkeillä.

– Julkaisuajankohta on jo tullut Australiassa. Näin ollen biisi on siellä julkaistu, ja joitakin Youtube-nostoja on ollut, sanoo Saara Aallon tiedottaja Nora Norrlin.

Norrlin sanoo, että seuraavat ehdokaskappaleet ajastetaan julkaistumaan niin, että Suomen-julkaisu on ensimmäisenä ja sitten vasta tulevat muut maat. Hän uskoo ensimmäisen kappaleen kohdalla tapahtuneen inhimillisen virheen.

– Tavallaan olisi ollut kiva, että kappale olisi julkaistu Suomessa ensin, mutta toisaalta on mahtavaa, että biisi kiinnostaa ja se on lähtenyt leviämään ja siitä puhutaan, hän pohtii.

Uuden Musiikin Kilpailun UMK:n tuottaja Anssi Autio sanoo pitävänsä harmillisena, että yhteinen julkaisuaika ei pitänyt.

– Yle julkaisee biisin ja videon tänä yönä kello 00.00, hän sanoo.

Kolme ehdokaskappaletta julkaistaan kolmena peräkkäisenä perjantaina helmikuussa. Kappaleet ja musiikkivideot ovat nähtävissä yle.fi/umk. Kappaleet löytyvät myös suosituimmista suoratoistopalveluista.

Ehdokkaista valitaan varsinainen viisukappale 3. maaliskuuta suorassa UMK18: Saara Aalto -lähetyksessä.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Seiska (siirryt toiseen palveluun).