Analyysi: Paavo Väyrynen on yhä kuin kiusallinen kasvain keskustan sisällä

Paavo Väyrynen on jo pitkään ollut megaluokan ongelma keskustan puoluejohdolle. Todennäköisesti Väyrynen on sitä vastedeskin, vaikka puoluehallitus torjuu hänen mahdollisuutensa asettua keskustan puheenjohtajaehdokkaaksi, arvioi toimittaja Timo Seppänen.

Paavo Väyrynen on käynnistänyt keskustassa näytelmän, jossa on kosolti farssin piirteitä. Sen päähenkilö on puolueen kunniapuheenjohtaja Väyrynen. Hän on saanut yllättävillä tempuillaan vedettyä koko puoluejohdon farssin pyörteisiin. Myös puoluejohdon toiminta alkaa lopulta vaikuttaa naurettavalta.

Ulkopuolisen mielestä on täysin selvää, ettei oman puolueensa perustanut, kahden puolueen jäsenkirjaa kantava Väyrynen voi missään tapauksessa pyrkiä keskustan puheenjohtajaksi. Keskustan johto rohkeni tämän johtopäätöksen tehdä vasta kuultuaan kahta juridiikan asiantuntijaa.

Varovainen toimintatapa osoittaa keskustan johdon tietävän, ettei Paavo Väyrystä ja hänen häikäilemättömyyttään pidä aliarvioida.

Väyrynen on keskustalle kuin kiusallinen kasvain puolueen sisuskaluissa. Puolue olisi voinut hankkiutua siitä eroon rivakalla leikkauksella, mutta tyytyi vain lievittämään taudin oireita lääkityksellä, kieltämällä Väyrysen ehdokkuuden. Tauti jäi itämään.

Puoluejohdon päätös toi Paavo Väyryselle paljon julkisuutta. Sitä hän hankkinee keskustan kustannuksella edelleenkin. Keskustan arvosteleminen puolueen sisältä käsin on Väyryselle arvokas mahdollisuus.

Sitä kautta hän pystyy puhuttelemaan uskollisia kannattajiaan ja profiloitumaan perustamansa kansalaispuolueen johtajana. Kannattajilleen Väyrynen antaa ymmärtää, että kansalaispuolueen linja ja arvot ovat perinteistä alkiolaisuutta, jolle keskusta on kääntänyt selkänsä.

Väyrynen ei luovuta, vaikka puoluehallitus haluaa estää hänen ehdokkuutensa. Puheenjohtajaehdokkaan vaalikelpoisuuden ratkaisee hänen mukaansa kesäkuussa pidettävä puoluekokous. Hän ei siis aio luopua kampanjoinnista ja tyytyä puoluehallituksen päätökseen.

Keskustan entinen puheenjohtaja Anneli Jäätteenmäki muistutti pari päivää sitten kolumnissaan (siirryt toiseen palveluun), että kevään aikana keskusta järjestää tilaisuuksia puheenjohtajaehdokkaille. Jäätteenmäki antoi ymmärtää, että niiden avulla Väyrynen haluaisi maksattaa kansalaispuolueen eduskuntavaalikampanjaa keskustalla. Aika näyttää, viriääkö Väyrysen ja puoluejohdon välille riita noihin tapahtumiin pääsystä.

Anneli Jäätteenmäki ennusti kolumnissaan, että Paavo Väyrysen uskollisimmat kannattajat lähtevät keskustasta hänen matkaansa ennemmin tai myöhemmin. Arvio on uskottava.

Kysymys kuuluukin: kuinka pitkään keskustajohto on valmis taipumaan Väyrysen peliin? Antaako se pelin jatkua yli puoluekokouksen tai jopa seuraaviin eduskuntavaaleihin asti?

Keskustan on asetettava takaraja johonkin. Puolue miettinee nyt, missä vaiheessa Väyrysen erottamisesta koituisi vähiten vahinkoa.

Väyrynen ei takarajoja mieti. Hän on kahden puolueen jäsen ja olisi varmasti mielellään myös kummankin puheenjohtaja.