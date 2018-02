”Luotettavia ja syvällisiäkin ehdokkaita” – Tällaisia ovat arkkipiispafinalistit omin ja tutkijan silmin

Mistä on kyse? Arkkipiispanvaalin ensimmäisellä kierroksella kukaan ehdokkaista ei saanut yli puolta annetuista äänistä, joten kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta etenevät toiselle kierrokselle

Eniten ääniä saivat Espoon hiippakunnan piispa, teologian tohtori Tapio Luoma (259 ääntä) ja Porvoon hiippakunnan piispa, teologian tohtori Björn Vikström (179 ääntä)

Arkkipiispanvaalin toinen kierros käydään 1. maaliskuuta

Hyvät ja vakaat teologit menossa toiselle kierrokselle, kuvailee Helsingin yliopiston kirkkohistorian dosentti Päivi Salmesvuori ensireaktiotaan vaalitulokseen.

Arkkipiispanvaali ratkeaa maaliskuun alussa, kun Espoon hiippakunnan piispa, teologian tohtori Tapio Luoma ja Porvoon hiippakunnan piispa, teologian tohtori Björn Vikström kohtaavat toisella kierroksella.

He saivat eniten ääniä torstaina käydyllä ensimmäisellä kierroksella, mutta 50 prosentin raja ei rikkoutunut.

Dosentti Päivi Salmesvuori arvioi molemmat finalistit rauhallisiksi matalan profiilin henkilöiksi. Kaksikosta Björn Vikström on hänen mukaansa ehkä aavistuksen rohkeampi.

– Molemmat varmasti saavat kaikupohjaa luotettavuudella ja syvällisyydelläkin, tiivistää Salmesvuori.

Toivon, että kumpikin puhuisi kirkon tulevaisuudesta, haasteista, ratkaisuista, ihmisyydestä ja Jumalasta. Päivi Salmesvuori

Tapio Luoma miellyttänee perinteistä kiinnipitävää kirkkokansaa.

– Tapio Luoma varmasti miellyttää konservatiiveja, jotka eivät halua hirveän vahvaa muutosta, ehkä jopa pelkäävät uusia tuulia.

Björn Vikström lienee Päivi Salmesvuoren mukaan enemmän uudistushenkisten makuun.

– Björn Vikström on yhtäältä rauhallinen. Valtavan arvostetun isänsä, John Vikströmin kautta hän herättää luottamusta. Mutta hänellä on varmasti vähän uudenlaista raamatun tulkintaa, jota ei ole kauheasti totuttu kuulemaan.

Kirkon viesti kaipaa kirkastusta

Dosentti Päivi Salmesvuori pelkää, että vaalikampanjointi kilpistyy uusvanhan akselin ympärille.

– Rumpua lähdetään varmasti lyömään liberaali-konservatiivi-linjalla, mikä olisi mielestäni todella surullista. Toivon, että kumpikin puhuisi kirkon tulevaisuudesta, haasteista, ratkaisuista, ihmisyydestä ja Jumalasta.

Helsingin yliopiston kirkkohistorian dosentti Päivi Salmesvuori. Ronnie Holmberg / Yle

Salmesvuori toivoo, ettei lähdettäisi rakentelemaan vastakkainasetteluja tyhjillä termeillä kuten ”liberaaliteologia” ja ”konservatiiviteologia”. Olennaisempaa olisi kirkastaa pääkysymystä.

– Mikä on kirkon viesti tällä hetkellä? Onko se enemmän ihmisten kirkko, vai onko se tällaisen etäisen teologian kirkko? Puhuttaisiin mieluummin siitä, millaisia tekoja ehdokkaat haluaisivat kirkon tekevän.

Oltaisiin kirkkona enemmän Jumalan kädet maailmassa, eikä lähdettäisi teologiseen besserwisseröintiin. Päivi Salmesvuori

Tutkijan mukaan yksi rajalinja löytyy kaupunkien ja kylien väliltä.

– Kirkko on yhtäältä monimuotoinen kaupunkikirkko, jonka jäsenet koko ajan vähenevät. Toisaalta on valtava maaseutukirkko, jossa ollaan ehkä perinteisemmin kiinni kirkossa. Tämä on varmasti yksi kahtiajako, mutta toivottavasti ei repivä vaan luova jako.

Uusi arkkipiispa löytää edestään myös jäsenmäärän vähenemisestä johtuvat taloushaasteet.

– Moni on ajatellut yltiöoptimistisestikin, että taloushaaste voi olla positiivisen uudistuksen paikka kirkolle. Oltaisiin kirkkona enemmän Jumalan kädet maailmassa, eikä lähdettäisi teologiseen besserwisseröintiin. Se ajoittain nousee pinnalle, mutta ei edusta suurten laumojen ajattelua, sanoo dosentti Päivi Salmesvuori.

Tapio Luoma: "Kirkon työ tapahtuu hyvin paikallisella tasolla"

Espoon hiippakunnan piispa, teologian tohtori Tapio Luoma ei ensimmäisen kierroksen voitostaan huolimatta pidä valintaansa kirkossa kuulutettuna. Seuraavat kolme viikkoa lopulta ratkaisevat uuden arkkipiispan nimen.

– Äänimarginaali on kuitenkin varsin pieni, ja on hyvin ennenaikaista todeta asia millään tavalla selväksi. Jännitys säilyy loppuun asti, sanoo Luoma.

Espoon hiippakunnan piispa, teologian tohtori Tapio Luoma. Yle

Luoma kiittelee koko ehdokasviisikkoa mielenkiintoisista vaalipaneeleista, ja finaalin kilpakumppaniaan hän luonnehtii kauniin sanoin.

– Björn Vikström on tavattoman ihastuttava ihminen ja aivan loistava työtoveri. Björn on harkitsevainen, hyvin valmis ottamaan kantaa ja hänellä on hyvin perusteltuja näkemyksiä. Hän on erinomainen ehdokas arkkipiispaksi.

Tapio Luoma kertoo kartuttaneensa kokemusta 24 vuoden ajan hyvin erikokoisissa seurakunnissa ennen nykyistä piispanvirkaansa.

– Se on muokannut minua ja ajatteluani sekä tapaani tehdä kirkon työtä. Ennen kaikkea haluan korostaa paikallisseurakuntien merkitystä kirkon työn perusyksikköinä. Paljon puhutaan yleisesti ottaen kirkosta ja kirkon kannanotoista, emmekä aina muista, että itse asiassa kirkon työ tapahtuu hyvin paikallisella tasolla. Siellä ihmisiä kohdataan ja ihmiset kokoontuvat yhteen.

Voisi sanoa, että kirkkomme on monella tapaa suomalaisten näköinen. Tapio Luoma

Tuleva arkkipiispa saa Luoman mukaan johtaakseen melko moni-ilmeisen kirkon.

– Se näyttäytyy monen silmään aika erilaiselta, jos vertaa vaikkapa Etelä- ja Pohjois-Suomea, Itä- ja Länsi-Suomea, kaupunkimaisia ympäristöjä ja maaseutua. Hyvin monenlaista ilmanalaa kirkostamme löytyy. Oikeastaan meidän kirkkomme heijastaa suomalaista yhteiskuntaa tänä päivänä.

Kirkossa elävät Luoman mukaan hyvin samanlaiset kysymykset kuin koko yhteiskunnassa. Seurakuntien paikallinen toiminta on avainasemassa.

– Yhteisöllämme on hyvin syvä yhteys oman paikkakuntansa elämään. Voisi sanoa, että kirkkomme on monella tapaa suomalaisten näköinen.

Jäsenkadon estämiseksi arkkipiispalla ei Luoman mukaan ole paljonkaan sananvaltaa. Laskevan suunnan kääntämiseksi vaaditaan hereillä oloa ja yhteistyötä.

– Arkkipiispa on kuitenkin vain yksi työntekijä muiden joukossa. Mutta hän voi olla kannustamassa seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä miettimään omissa seurakunnissa, mitä juuri meillä voitaisiin tehdä, että omat jäsenet saataisiin näkemään se arvo ja rikkaus, joka liittyy jäsenyyteen.

Kristinuskoa pitää pystyä tulkitsemaan tavalla, joka olisi mahdollisimman merkityksellinen tämän päivän kysymysten valossa. Tapio Luoma

Kiperään kysymykseen samaa sukupuolta olevien vihkimisestä Tapio Luoma toistaa aiemmin ilmoittamansa näkemyksen.

– Homoparien kirkollisesta vihkimisestä kantani on perinteinen: avioliitto on miehen ja naisen välinen suhde. Mutta samaan aikaan olen todennut, että todennäköisesti jossain vaiheessa tulevaisuudessa näemme senkin tilanteen, jossa samaa sukupuolta olevan pariskunnan on mahdollista mennä naimisiin kirkossamme.

Luoma toteaa päätöksen vaativan yhä keskustelua, ja kirkon tulee saada päättää asiasta täysin itsenäisesti. Hän perää päätökselle myös riittäviä teologisia perusteita.

Eläkkeelle kesäkuussa jäävää arkkipiispa Kari Mäkistä Luoma luonnehtii hyväksi arvojohtajaksi. Aika näyttäisi, olisiko hänestä itsestään samaan, mutta Tapio Luoma toivoo voivansa tehdä parhaansa.

– Mäkinen on esimerkillisesti ottanut kantaa moniin kysymyksiin, ja tuonut kirkon äänen esiin eri tavoin eri yhteyksissä. Se edellyttää, että arkkipiispa on tietoinen, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, mutta samalla arkkipiispan on pystyttävä ammentamaan oman kristillisen uskon perinteestä. Kristinuskoa pitää pystyä tulkitsemaan tavalla, joka olisi mahdollisimman merkityksellinen tämän päivän kysymysten valossa.

Björn Vikström: ”Kun maailma muuttuu, pitää kirkonkin muuttua”

Porvoon hiippakunnan piispa, teologian tohtori Björn Vikström toivoo, että toisella kierroksella päästään syvällisempiin keskusteluihin. Viiden ehdokkaan kesken aika tahtoi olla kortilla.

– Ehkä nyt on enemmän aikaa vähän haastaa toisiamme ja käydä keskustelua, uumoilee Vikström.

Porvoon hiippakunnan piispa, teologian tohtori Björn Vikström Yle

Tilanne toisella kierroksella on Björn Vikströmin mukaan täysin auki.

– Totta kai Tapiolla on etulyöntiasema, kun sai eniten ääniä ensimmäisellä kierroksella. Nyt on uusi kierros ja uudet mahdollisuudet. Haluan olla oma itseni, ja toivottavasti vielä maaliskuun alussa pystyn katsomaan itseäni peilistä ja näen tutut kasvot.

Kilpakumppaniaan Vikström luonnehtii hyvin samanlaiseksi monessa suhteessa – ainakin iän, koon ja jopa ulkonäön osalta. Syvemmältä löytyy eroavaisuuksiakin.

– Olen ehkä enemmän teologi siinä mielessä, että pureudun asioihin intohimoisesti, kirjoitan, otan osaa keskusteluun. Ymmärtääkseni Luoma arkkipiispana haluaisi vähän etäisyyden päästä pitää porukan rauhallisena, ja kehottaa kärsivällisyyteen. Tässä välillämme on tietty ero.

Pitää muistaa, että arkkipiispa ei luo kirkkoa yksin, vaan pitää olla joukkuepelaaja. Björn Vikström

Vikström kertoo kahdeksanvuotisella Porvoon piispan kaudella koettaneensa luoda siitä itsensä näköisen viran. Arkkipiispana hän aikoisi jatkaa Kari Mäkisen viitoittamalla tiellä.

– Olen pyrkinyt käymään avointa vuoropuhelua median ja yhteiskunnan kanssa, ja olla tavoitettavissa, kun seurakuntalaiset tai työntekijät ottavat yhteyttä. Toivoisin voivani toimia vastaavalla tavalla arkkipiispana, esimerkiksi yhteiskunnallisena keskustelijana.

Arvojohtajuus on Björn Vikströmin mukaan itsestään selvä rooli arkkipiispalle. Tärkein tehtävä on käydä vuoropuhelua kirkon sisällä olevien eri ryhmien kanssa.

– Pitää muistaa, että arkkipiispa ei luo kirkkoa yksin, vaan pitää olla joukkuepelaaja. Muita pitää kuunnella, mutta täytyy olla myös valmis rohkeasti suuntaa. Välillä voi joutua ottamaan muutaman askeleen taaksepäin ja hakea parempaa suuntaa.

Haluaisin olla aktiivinen johtaja kirkolle, joka hakee omaa rooliaan yhteiskunnassa ja on myös valmis muuttumaan. Björn Vikström

Björn Vikström pitää myönteisenä, että häntä kutsutaan liberaaliksi ja radikaaliksi. Mutta samalla hän haluaa muistuttaa olevansa vahvasti ankkuroitunut Raamattuun ja kirkon perinteisiin. Ne perinteet haastavat oikeudenmukaisuuteen, rakkauteen ja tasa-arvoon.

– Haluaisin olla aktiivinen johtaja kirkolle, joka hakee omaa rooliaan yhteiskunnassa ja on myös valmis muuttumaan. Kun maailma muuttuu, pitää kirkonkin muuttua. Oikeastaan vain muuttumalla kirkko voi pysyä uskollisena omalle tehtävälleen ja omalle sanomalleen.

Kirkon vähenevää jäsenmäärää ei Björn Vikströmin mielestä tulisi tuijottaa sokeasti.

– Silloin tulemme pelokkaiksi, emmekä uskalla tehdä vaikeita päätöksiä. Mutta totta kai on todella vakava asia, että niin moni kokee, ettei kirkko merkitse heille yhtään mitään. Se tarkoittaa, että emme ole onnistuneet osoittamaan, miten usko voi olla vapauttava, innoittava voima tavalliselle suomalaiselle tämän päivän yhteiskunnassa.

Hänen mukaansa seurakuntien tulisi tarjota turvaa ja toivoa elämään, mutta myös haastaa toteuttamaan paljon puhuttua lähimmäisenrakkautta.

Kiistaan samaa sukupuolta olevien vihkimisestä Björn Vikströmillä on selkeä kanta.

– Toivoisin, että kirkolliskokous mahdollisimman nopeasti tekisi päätöksen, jonka mukaan kirkollinen vihkiminen tulisi mahdolliseksi, mutta ketään pappia ei tähän pakotettaisi. Mutta siihen vaaditaan ¾-määräenemmistö kirkolliskokouksessa, ja siihen saattaa vielä olla pitkä matka. Tämän eteen haluan tehdä työtä, olkoon se sitten Porvoon piispana tai arkkipiispana.

