Ranskassa kyseenalaistettiin Suomen linjaus palauttaa turvapaikanhakijoita: Ristiriidassa ihmisoikeussopimusten kanssa?

Ranskalaistuomareiden päätökset olla palauttamatta turvapaikanhakijoita Dublin-sopimuksen mukaisesti ovat virittäneet keskustelua siitä, ovatko Pohjoismaiden palautuskäytännöt liian ankaria.

Hallinto-oikeudet Lyonissa ja Toulousessa päättivät viime vuonna olla palauttamatta turvapaikanhakijoita Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan. Niiden mukaan hakijoita olisi uhannut Pohjoismaissa palautus kotimaihinsa.

Tapauksia on tullut kansalaisjärjestöjen tietoon kolme. Hakija on saanut niistä kaikissa kielteisen turvapaikkapäätöksen. Kaksi turvapaikanhakijaa oli kotoisin Afganistanista ja yksi Irakista.

Lyonin hallinto-oikeus linjasi, että irakilaista turvapaikanhakijaa ei palauteta Dublin-sopimuksen nojalla Suomeen. Oikeuden mukaan turvapaikanhakijaa olisi uhannut palautus Suomesta Irakiin, koska Suomi palauttaa ihmisiä Irakiin Ranskaa selvästi useammin.

Dublin-sopimus

EU-maat ovat Dublin-sopimuksen nojalla päättäneet, että turvapaikanhakijan hakuprosessista on vastuussa on yksi jäsenmaa. Valtio on vastuussa turvapaikanhakijasta jos:

- Hakijalla on valtiossa perheenjäseniä, joihin hänellä on riippuvuussuhde.

- Valtio on avittanut unionin alueelle saapumista esimerkiksi viisumin, tai oleskeluluvan myöntämisellä.

- Henkilö on saapunut unionin alueelle valtion kautta laittomasti.

- Muussa tapauksessa vastuussa on ensimmäinen valtio, jossa hakemus on tehty.