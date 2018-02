Saara Aallon ensimmäinen UMK18-kappale Monsters on julkaistu

Ensimmäinen Saara Aallon UMK18-kilpailukappale ja sen musiikkivideo on julkaistu. Biisi on nimeltään Monsters.

– En anna pään sisäisten demonien tehdä päätöksiä, vaan minä teen ne ja olen vahva, Saara kiteyttää kappaleen ydinviestin. Olen koko viime vuoden käynyt läpi omaa pelkoa hyväksymisestä. Hyväksytäänkö minua sellaisena kuin olen? hän jatkaa. Lue Saaran pidempi haastattelu osoitteesta yle.fi/umk.

Saara Aalto säveltänyt ja sanoittanut kappaleen yhdessä Linnéa Debin, Joy Debin ja Ki Fitzgeraldin kanssa. Kappaleen on tuottanut The Family, joka on tehnyt muun muassa Måns Zelmerlövin viisuvoittajabiisin Heroes. Fitzgeraldin ansioluetteloon kuuluu yhteistyö esimerkiksi Jonas Brothersin ja Pitbullin kanssa. Monsters-musiikkivideon on ohjannut Alex Herron.

Maailmanluokan lavashow

Kappaleen lavashow tullaan näkemään ensimmäistä kertaa 3.3. Yle TV1:ssä suorassa lähetyksessä UMK18: Saara Aalto. Esityksen takana on huippukoreografi Brian Friedman, joka on luonut koreografioita muun muassa Britney Spearsille, Beyoncélle ja Mariah Careylle ja on ollut työstämässä X Factorin lavashow't niin Britanniassa kuin Yhdysvalloissakin.

– Saaran biisejä, musiikkivideoita ja esityksiä on ollut suunnittelemassa ja tekemässä poikkeuksellisen taitava ja kansainvälinen ryhmä. Suomalaisten lisäksi mukana on tekijöitä mm. Ruotsista, Englannista, USA:sta ja Norjasta. Suomessa tällaisia esityksiä on tuskin koskaan nähty, ohjelman tuottaja Anssi Autio kertoo.

– Kaikki kolme esitystä tehdään UMK-lavalla niin kuin ne tehtäisiin Euroviisuihin. UMK18: Saara Aalto -tapahtumassa on ainutlaatuinen tilaisuus nähdä kaikki kolme esitystä livenä, sillä vain yksi biisi voittaa, Autio toteaa.

Monsters on nyt kuultavissa suoratoistopalveluissa ja musiikkivideo on katsottavissa Yle Areenassa ja YouTubessa.

Saara Aallon toinen UMK18-kilpailukappale julkaistaan 16.2. ja kolmas 23.2.

Voittajabiisi valitaan 3.3. Metro Areenalta lähetettävässä suorassa lähetyksessä, jonka juontavat Krista Siegfrids ja Mikko Silvennoinen. Lähetyksessä esiintyy myös Melanie C.

Voittajakappale valitaan yleisön ja kansainvälisten raatien äänestyksellä, ja yleisöllä on mahdollisuus äänestää suosikkiaan maksutta Yle.fi-sovelluksella.

Yksi biisi voittaa. UMK18: Saara Aalto suora lähetys Yle TV1:ssä ja Yle Areenassa 3.3. klo 19. #UMK18 #Saaraaalto #Euroviisut