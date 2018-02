Euroopan parlamentti jyrähti Turkille – Turkki aikoo lisätä valvontaa

Euroopan parlamentti pyysi torstaina Turkkia poistamaan kaikki erityistoimet laillista ja rauhanomaista oppositiota sekä vapaata lehdistöä vastaan. Parlamentti tuomitsi myös toimittajien, aktivistien, lääkäreiden ja tavallisten kansalaisten viimeaikaiset pidätykset heidän mielipiteidensä vuoksi.

Parlamentin jäsenet ottivat kantaa Strasbourgissa pidetyssä kokouksessa. Edustajat kritisoivat vapauksien, perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen huononemista Turkissa.

Parlamentin mukaan Turkki hyödyntää vuoden 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen käyttöön otettua poikkeustilannetta tukahduttamaan laillista ja rauhanomaista oppositiota.

Parlamenttiedustajien mukaan rahat, jotka auttavat Turkkia valmistautumaan EU:n jäsenyyteen, edellyttävät Ankaran edistävän ihmisoikeuksia ja demokratiaa sekä vaalivan oikeusvaltion periaatetta.

EU:n ulkoministeri Federica Mogherini tuomitsi aiemmin tiistaina myös Turkin poikkeustoimien jatkamisen ja Ankaran sotilaallisen toiminnan Syyriassa.

Turkki ei halua taipua

Turkki ei halua kuunnella EU:n kritiikkiä. Turkin ulkoministeriön mukaan poikkeustilaa tarvitaan vielä, jotta kaikki valtion ja kansakunnan demokraattiseen elämään liittyvät uhkat voitaisiin kokonaan poistaa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan aikoo tavata Euroopan unionin korkeimpia virkamiehiä ensi kuussa Bulgariassa, Varnan kaupungissa.

EU:n ja Turkin väliset suhteet ovat huonontuneet vuoden 2016 heinäkuun vallankaappausyrityksen jälkeisten toimien vuoksi. EU ei hyväksy Turkin toimia, eikä Turkki siedä Brysselin toistuvia vastalauseita Ankaran toimille.

Turkissa on vangittuna yli 50 000 ihmistä, noin 150 000 ihmistä on pidätetty tai irtisanottu työpaikoistaan väitetyistä yhteyksistään vallankaappaajiin. Lisäksi Turkissa on suljettu yli 150 tiedotusvälinettä, joidenkin uutistoimistojen mukaan jopa yli 160.

Turkin EU-jäsenyysneuvottelut, jotka aloitettiin virallisesti vuonna 2005, ovat pysähtyneet vallankaappauksen jälkeen. Presidentti Erdogan on letkauttanut jo aiemmin, että odotus on loputon.

Vaikka EU haluaa kannustaa Turkkia parantamaan oikeuksiaan, EU huolehtii siitä, että Turkki auttaa maahanmuuttajien pysäyttämisessä Euroopan rannikoille.

Turkki aikoo laajentaa valvontaa

Turkki aikoo laajentaa radio- ja televisiovalvontaa sekä verkkosisältöjen valvontaa. Esitys uusista valvontatoimista toimitettiin maan parlamentille torstaina.

Maan tärkein oppositiopuolue totesi tämän tarkoittavan digitaalista sensuuria.

Turkin liikenne- ja viestintäministeri Ahmet Arslan sanoi aiemmin tällä viikolla, ettei asetusta ole suunnattu sensuroimaan "normaalien moraalisten arvojen mukaista työtä" vaan "estämään virheitä". Arslanin mukaan oikeudet eivät ole rajattomia. Jos lähetys voi vahingoittaa maan kansallista turvallisuutta, se keskeytetään tai sitä rajoitetaan.

