HS: Suomalaisyritykset ovat saaneet piilotukea ilmaisista päästöoikeuksista

Suomessa toimivat teollisuus- ja energiayhtiöt ovat saaneet noin sadan miljoonan euron vuotuisen tuen ilmaisina päästöoikeuksina, kirjoittaa Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun). Kokonaissummaksi kertyy viimeisten viiden vuoden ajalta jopa puoli miljardia euroa.

Osa yrityksistä on saanut ilmaisia päästöoikeuksia jopa enemmän kuin ne ovat tarvinneet. Yhtiöt ovat voineet myydä ylimääräiset oikeudet eteenpäin tai panna ne varastoon tulevaisuuden päästökompensointeja varten.

Ilmaisjako on osaltaan johtanut siihen, että päästöoikeuksia on markkinoilla liikaa. Käytännössä päästöoikeuksien hinta on romahtanut, eikä järjestelmä ohjaa investointeja puhtaaseen teknologiaan. Samalla valtio on menettänyt päästöoikeuksien huutokauppaamisesta saatavia tuloja.

EU:n päästökaupan tarkoitus on vähentää ilmastopäästöjä hiilidioksidille määrätyn hinnan avulla. Järjestelmään tehdyt poikkeukset ovat kuitenkin johtaneet tilanteeseen, jossa iso osa teollisuudesta on vapautettu päästökaupasta lähes kokonaan.

Yritykset saavat yli 40 prosenttia kaikista päästöoikeuksista ilmaiseksi. Tällaisia ilmaisjaosta hyötyjiä ovat teollisuus ja kaukolämmön tuottajat. Ne joutuvat maksamaan vain osasta päästöjään.

