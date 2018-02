Vantaalaiskoulun oppilaiden henkilötietoja varastettiin hammashoitolasta – "Äärimmäisen vakava asia"

Vantaalla Vierumäen koulun oppilaiden henkilötietoja on joutunut vääriin käsiin. Vantaan kaupunki kertoo asiasta tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun).

Tiedotteen mukaan koulun oppilaslistoja varastettiin eilen torstaina Korson keskustan hammashoitolasta. Listoissa oli oppilaiden henkilö- ja potilastietoja, kaupunki kertoo.

Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen toimitusjohtaja Joona Iso-Lotila sanoo Ylelle, että tapaus sattui eilen iltapäivällä.

– Korson keskustan hammashoitolassa on ollut liikkuvan hoitoyksikön varustelaukku. Sen sisällä on ollut tietokone, matkapuhelin ja luokkalistapapereita ja mahdollisesti potilaiden esitietolomakkeita. Joku on päässyt toimistoon sisään ja varastanut tämän varustelaukun, hän kertoo.

– Kyllä tässä on ihan selkeä virhe tapahtunut. Toimistohuoneen ovi on jäänyt lukitsematta, ilman valvontaa ja sinne on menty sisään ja haettu laukku sieltä, Iso-Lotila jatkaa.

Vantaan kaupungin mukaan oppilaiden huoltajille on lähetetty tieto asiasta ja tapahtuneesta on tehty rikosilmoitus. Poliisi selvittää tapahtunutta.

Iso-Lotilan mukaan epäiltyä tekijää ei ole vielä löytynyt.

– Odotellaan, jos poliisilta tulee lisätietoja – millaista kameravalvontaa alueella mahdollisesti on. Hammashoitolassa sellaista ei ole, hän sanoo.

Iso-Lotila kuvaa asiaa äärimmäisen vakavaksi.

– Sillä vakavuudella me siihen myös suhtaudumme. Tällaista ei pitäisi voida enää nykypäivänä tapahtua, hän painottaa.