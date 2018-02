Suomalaismies vastaa terrorismisyytteisiin Tanskassa – Syyttäjä: "Toimi imaamina Isisissä"

Suomen kansalaista koskeva terrorismirikosoikeudenkäynti alkaa 19. helmikuuta Esbjergissä Tanskassa.

Miestä syytetään toimimisesta Isisissä. Syytekirjelmän mukaan mies on ollut Syyriassa marraskuusta 2013 heinäkuuhun 2015 ja saanut siellä muun muassa aseellista koulutusta.

Syyttäjä epäilee, että mies on toiminut Isisissä myös imaamina ja koraaniopettajana ja on siten edistänyt voimakkaasti Isisin ideologiaa. Miehen ei epäillä suunnitelleen terroristisia tekoja Euroopassa.

Ylen tietojen mukaan Turkki käännytti miehen vuonna 2015 kotimaahansa Suomeen. Hän vietti Isisistä palattuaan Suomessa muutaman kuukauden.

Mies on syntynyt ja viettänyt lapsuutensa Suomessa, mutta muuttanut teini-ikäisenä somalialaisen isänsä kanssa Isoon-Britanniaan. Ylen tietojen mukaan miehen äiti asuu Suomessa.

Mies on varttunut aikuiseksi Manchesterissa. Siellä hän on kuulunut kaveripiiriin, josta moni on lähtenyt Syyriaan ja jolla on yhteyksiä myös Manchesterin konsertti-iskun tekijään.

Asianajaja: "Mies tuli Tanskaan opiskelemaan"

Suomesta mies päätyi lopulta Tanskaan. Hän ei voinut palata entiseen asuinpaikkaansa Isoon-Britanniaan, koska maa oli jäädyttänyt miehen varat ja asettanut miehen maahantulokieltoon terrorismirikosepäilyjen vuoksi.

Miehen tanskalainen puolustusasianajaja kertoo Ylelle, että mies aloitti IT-alan opiskelut Esbjergin kaupungissa.

– Hän löysi sieltä kiinnostavan opiskelupaikan. Monet menevät yliopistoon toiseen maahan, puolustusasianajaja Mette Grith Stage perustelee, miksi suomalaismies muutti juuri Tanskaan.

Myös syyttäjä Lars Viereck vahvistaa Ylelle miehen tulleen Tanskaan opiskelemaan.

Tanskassa asui ennestään miehen ystävä Manchesterista, jota syytetään samoin terrorismirikoksista. Tanskan viranomaiset epäilevät ystävän pyrkineen Somaliaan terroristijärjestö al-Shabaabiin.

Vaihtoi etunimensä suomalaiseksi

Tanskan poliisi pidätti Suomen kansalaisen Esbjergissä tammikuussa 2017. Hän on vaihtanut nimensä Syyriasta paluunsa jälkeen ja käyttää nyt suomalaista etunimeä.

Puolustusasianajaja Mette Grith Stagen mukaan mies kiistää kaikki syytteet. Syyttäjä kertoo, että käräjäoikeuden pitäisi antaa tuomionsa maaliskuun loppupuolella.

Tyypillinen tuomio syytteiden mukaisista rikoksista olisi Tanskassa noin neljä vuotta vankeutta.

Tanskassa on ollut jo useita Isis-palaajien oikeudenkäyntejä.

– Hänen tapauksensa ei ole jokapäiväinen, mutta ei myöskään ainutlaatuinen, jutun syyttäjä Lars Viereck sanoo.

"Hänellä ei ole mitään Suomea vastaan"

Jos mies tuomitaan terrorismirikoksista, Tanska haluaa todennäköisesti karkottaa miehen Suomeen kärsimään rangaistuksensa.

Puolustusasianajajan mukaan mies suhtautuu mahdolliseen karkotukseensa rauhallisin mielin.

– Hän tietää, että Tanskan laki on tällainen. Jos ulkomaalainen tuomitaan, hänet karkotetaan, ja tämä hänen täytyy tietenkin hyväksyä.

– Hänellä ei ole mitään Suomea tai Suomeen siirtoa vastaan – jos hänet siis ylipäätään tuomitaan, asianajaja Mette Grith Stage sanoo.

