Ylen Kabulissa haastattelema hazara-poliitikko arvostelee pakkopalautuksia Afganistaniin

Hazarat ovat Afganistanin syrjityin ja vainotuin vähemmistö. Shiialaiset hazarat eroavat sunnilaisesta valtaväestöstä paitsi uskonnoltaan, myös ulkonäöltään.

Hazaroita on Afganistanin väestöstä eri arvioiden mukaan noin 9–20 prosenttia.

Tutkimusjärjestö Afghanistan Analysts Networkin mukaan iskut hazaroita kohtaan ovat kiihtyneet viime vuosina, kun Isis on alkanut pommittaa shiiakohteita Kabulissa.

Hazaramies itki itsemurhaiskussa kuolleiden hautajaisissa Kabulissa heinäkuussa 2016. Iskussa kuoli 80 ihmistä ja haavoittui noin 230. Jawad Jalali / EPA

Suurin osa Suomesta turvapaikkaa hakeneista afganistanilaisista on nimenomaan hazaroita.

Suurin osa Suomeen tulevista afganistanilaisista on hazaroita Suurin osa Suomesta turvapaikkaa hakeneista afganistanilaisista on nimenomaan hazaroita. Näin ollen myös suurin osa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista kuuluu tähän vähemmistöön. Turvapaikanhakijoiden etnistä taustaa ei tilastoida, mutta Maahanmuuttovirastossa arvioidaan, että 80 prosenttia afganistanilaisista turvapaikanhakijoista on hazaroita. – Hazara-taustan huomioiminen on meille arkipäivää. Tilanne riippuu hazara-taustaisten osalta siitä mistä päin Afganistania he ovat kotoisin, sanoo turvapaikkayksikön tulosalueen johtaja Juho Repo. – Jos turvapaikanhakija on alueelta, jossa ei ole hirveän paljon hazaroita, se on merkityksellisempää lopputuloksen kannalta. Tärkeintä on se, onko ihminen henkilökohtaisesti vaarassa, jos hän palaa kotimaahansa. Afganistanin kansalaiset ovat kesäkuun 2015 jälkeen jättäneet Suomessa 6 315 turvapaikkahakemusta. Viime vuonna tehtiin 1 590 afganistanilaisia koskevaa päätöstä, joista 651 oli myönteisiä eli oleskelulupa myönnettiin. 784 päätöksistä oli kielteisiä. Suurin osa kielteisistä päätöksistä on hallinto-oikeuksien käsiteltävänä. Viime vuonna poliisi palautti Afganistaniin noin 50 kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta.

Isis pitää hazaroita vääräuskoisina

Al-Jazeeran mukaan Suomesta viime vuonna käännytetty hazara, 26-vuotias Nasir (siirryt toiseen palveluun), haavoittui Kabulissa tehdyssä tuhoisassa pommi-iskussa tammikuun lopussa.

Isis pitää shiialaisia hazaroita vääräuskoisina.

Hazaroihin kohdistuva väkivalta ei ole kuitenkaan mitään uutta Afganistanissa. Sekä vallanpitäjät että muut ryhmät ovat syrjineet shiialaisvähemmistöä jo kauan.

Raihana Azad on yksi harvoista naispuolisista kansanedustajista ja hazara-aktivisteista levottomasta Uruzganin maakunnasta. Hän on kokenut uhkien, hyökkäysten ja syrjinnän kaikki kirjot uransa aikana.

Hazara-vähemmistöön kuuluvia ihmisiä osallistui terroristijärjestö Isisin teloittamien panttivankien hautaisiin Kabulissa marraskuussa 2015. Hedayatullah Amid / EPA

"Minut oli jo julistettu marttyyriksi"

Raihana Azad oli paikalla heinäkuussa 2016, kun Isis iski ensimmäistä kertaa Kabulissa keskelle hazaroiden mielenosoitusta. Iskussa kuoli 80 ihmistä ja haavoittui satoja.

– Olin tajuttomana 20 minuuttia. Televisiossa minut oli jo julistettu marttyyriksi, Azad kertaa tapahtumia asunnossaan Kabulissa.

Raihana Azad ei ole voinut enää käydä kotiseudullaan terroristien ja vaikutusvaltaisten ihmisten uhkailujen vuoksi. Raihana Azad

Räjähdyksen voima heitti hänet kauas lavasta, jolla hän oli vain hetkiä aiemmin antanut haastattelun tv-kanavalle. Herättyään Azad alkoi auttaa haavoittuneita sairaalaan.

– Pieni lapsi kuoli käsivarsilleni. Erottelin kuolleita ja haavoittuneita toisistaan sairaalassa kolme tuntia.

Tästä alkoi tähän päivään saakka jatkunut hyökkäysten sarja hazaroita kohtaan Kabulissa.

– Kun Isis on noussut Talebanin rinnalle – ja he kohdistavat hyökkäyksensä ensisijaisesti hazaroihin – tilanne on huonontunut, Raihana Azad sanoo.

Tilanne on Azadin mukaan vielä huonompi Kabulin ulkopuolella maakunnissa, joissa Taleban ja Isis ovat aktiivisia.

– Uruzganin Bagh o Charin alueella ensin Taleban uhkaili hazaroita ja heidän oli jätettävä kotinsa. Joidenkin kaulat katkaistiin. Nyt Isis on tullut alueelle.

Hazarat ovat Afganistanin syrjityin ja vainotuin vähemmistö. Hedayatullah Amid / EPA

Poliitikko ei ole voinut käydä kotiseudullaan

Azad ei ole voinut enää käydä kotiseudullaan terroristien ja vaikutusvaltaisten ihmisten uhkailujen takia. Elokuussa 2017 terroristit tappoivat noin 50 siviiliä Mirza Olangin kylässä Sar-e-Pulin maakunnassa. Heistä suurin osa oli hazaroita ja joukossa oli naisia ja lapsia.

Azad kritisoi Afganistanin hallituksen allekirjoittamaa sopimusta EU:n kanssa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden pakkopalautuksista Afganistaniin. Monet hallituksen turvallisiksi katsomista alueista ovat nimenomaan hazara-alueita.

– On totta, että monet alueet, joilla hazaroita asuu, ovat turvallisia, kuten Daikundi. Mutta kaikki tiet Daikundiin ovat vaarallisia. Maidan Wardakin kautta kulkeva reitti on Talebanin hallussa ja hazaroita tapetaan siellä.

Armottomia raakuuksia

Vuonna 2015 joukko hazaroita oli matkustamassa Ghaznin maakunnasta Zabulin läpi, kun heidät siepattiin ja heidän kaulansa katkaistiin. Kaksi seitsemästä uhrista oli nuoria tyttöjä.

Tapaus sai aikaan suuren mielenosoituksen Kabulissa, ja ihmiset vaativat hallitukselta toimia hazaroiden turvaamiseksi.

Human Rights Watchin mukaan tapaus osoitti vaarat, joita juuri hazarat kohtaavat Afganistanissa. Hazaroita on esimerkiksi eroteltu muista bussimatkustajista teloitettaviksi.

Afganistanin ja Kabulin turvallisuustilanteen huonontuessa yhä suurempi määrä ihmisiä pohtii maastalähtöä.

– Pakolaiset lähtevät, sillä he kokevat omansa tai lapsiensa henkien olevan vaarassa, Azad sanoo.

Maija Liuhto, Kabul

